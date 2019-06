Repubblica - Manolas colpo magistrale, Roma spalle al muro e ADL ha dettato le condizioni

L'edizione odierna di Repubblica definisce "magistrale" il colpo di mercato Kostas Manolas: una grande operazione per il valore del giocatore, indiscutibile, ma anche per la capacità del Napoli di saper far valere le proprie idee. Il quotidiano sottolinea che la Roma è stata costretta, alla fine, ad accettare le condizioni imposte da De Laurentiis all'inizio della trattativa. Dopo l'accordo con Manolas sull'ingaggio, la società giallorossa è stata messa con le spalle al muro. De Laurentiis ha così condotto la trattativa da una posizione di forza fino alla chiusura. In attesa dell'annuncio ufficiale che arriverà a breve.