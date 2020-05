Repubblica - Mertens non ha preteso rilanci, ha rinunciato a più soldi per il Napoli: il retroscena

Dries Mertens non ha preteso rilanci da parte del Napoli, s'è convinto del rinnovo rinunciando anche a più soldi, quelli che erano pronti a offrirgli sia il Chelsea che l'Inter. Una scelta di cuore, quella del belga, come riporta l'edizione odierna del quotidiano Repubblica. La telefonata con De Laurentiis di ieri pomeriggio è stata decisiva ed è servita a rompere definitivamente il ghiaccio. Salvo sorprese, Mertens chiuderà la carriera a Napoli. In una città che ama.