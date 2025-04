Repubblica - Orsolini, il Napoli lavora da tempo col Bologna per il suo arrivo

In gol contro l'Inter, Riccardo Orsolini si sente pronto al grande salto in una big che potrebbe essere proprio il Napoli. Lo scrive l'edizione di Repubblica, che rivela come i contatti tra le due parti siano iniziati da tempo.

Orsolini ha il contratto in scadenza nel 2027 ed è di fronte ad un bivio: rinnovare e diventare il punto di riferimento di un Bologna che sogna di nuovo la Champions, oppure lasciare da protagonista assoluto e provare ad infiammare un nuovo stadio, magari proprio il Maradona. Il Napoli deve rinforzare l’attacco con almeno un paio di elementi di alto livello e Orsolini rappresenterebbe una soluzione importante sulla fascia destra: Politano, da solo, non basta più considerando pure il ritorno in Champions e l’ipotesi potrebbe diventare concreta nei prossimi mesi.