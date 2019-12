Repubblica - Squadra chiederà di andare in ritiro anticipato per Udine: i dettagli

Una squadra pronta ad assumersi le proprie responsabilità ed intenzionata a chiedere un ritiro anticipato per preparare al meglio la sfida di Udine. Questa l'indiscrezione diffusa dall'edizione odierna di Repubblica, con il quotidiano che spiega come i calciatori abbiano riconosciuto le proprie responsabilità dopo l'ennesima prestazione deludente: "A Castel Volturno - si legge - s’annuncia un’altra giornata di tensione e oggi saranno gli stessi giocatori a chiedere di andare in ritiro anticipato a Udine, già da mercoledì o giovedì. Intorno al Napoli non tira una bella aria e non è servito nemmeno l’incontro di venerdì scorso tra De Laurentiis e la squadra per riportare il sereno".