Retroscena Casadei: lavora alla cessione lo stesso intermediario di Lukaku-Napoli

Davide Frattesi obiettivo concreto del Napoli, ma il ds Manna pensa anche a Casadei che il Chelsea valuta 15 milioni di euro. La volontà chiara è quella di arrivare quanto prima a un centrocampista con Folorunsho ormai diretto alla Fiorentina.

Alla vicenda della cessione di Cesare, con il ruolo d’intermediario per conto dei Blues, sta lavorando l’agente Ali Barat, lo stesso che - ricorda il Corriere dello Sport oggi in edicola - ha agito nel corner del Chelsea nel corso della trattativa che ad agosto ha portato al trasferimento di Lukaku in azzurro; lo stesso che nei giorni thrilling dei negoziati per portare Osimhen a Londra, a fine mercato estivo, s’è mosso nell’ombra per chiudere l’operazione con i Blues, piombando a Napoli tra il 29 e il 30 agosto