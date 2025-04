Retroscena Conte: umore condizionato, aveva appena saputo dell'infortunio di Neres

Oggi il Napoli è di scena a Monza, una gara che mette in palio l’aggancio all’Inter in testa alla classifica. Una posta altissima, eppure - scrive il Corriere dello Sport in edicola - l’obiettivo diventa inevitabilmente quasi sfocato quando in conferenza stampa l’attenzione della vigilia si sposta su altro: "Un’analisi sospesa tra recente passato, presente e un futuro tutto da scrivere che innesca dubbi sulla solidità della realtà e la certezza del domani, rinnovando la necessità di investimenti mirati e importanti quanto quelli dell’estate 2024 per affrontare il ritorno in Champions".

Antonio Conte ha appena dovuto fare i conti con l’infortunio di Neres (comunicato poi nel tardo pomeriggio) e non può certo avere l’umore alle stelle, scrive il quotidiano sportivo: "l Napoli, però, è la stessa squadra in lotta per lo scudetto che lui stesso aveva lanciato e caricato prima della sfida con l’Empoli, raccontando di «una bella pressione guadagnata» dai suoi splendidi ragazzi. Sono trascorsi appena cinque giorni e quattro dalla cena di gruppo piena di sorrisi e canzoni, ma il clima è totalmente diverso".