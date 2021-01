Retroscena CdM - Baggio e Usa '94, ecco come Gattuso ha provato a consolare Insigne

Rino Gattuso ed un gesto per consolare Lorenzo Insigne. Lo svela l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla di un tecnico che ha voluto dedicare molto tempo ad un confronto col capitano dopo l'errore dal dischetto contro la Juventus: "E allora, prima la difesa pubblica ('Non è soltanto colpa sua, ma di tutti') e poi il discorso a tu per tu con Insigne. Da uomo a uomo, provando a salvare il salvabile dell’umore a pezzi e dello sconforto. Baggio dopo 27 anni ricorda ancora il rigore fallito a Usa ‘94, oggi sorride ma non fu semplice neanche per lui riuscire a guardare avanti.

Così Rino ha provato ad entrare nella testa di Insigne, e qualcosa ha ottenuto. I video di quel rigore fallito ai mondiali sono ricomparsi sul suo telefono per esorcizzare il dolore. Sì, di questo si è trattato, dolore. Figlio assoluto della emotività di un capitano, da sempre ossessionato dal giudizio della piazza (che non gli perdona nulla) e (ri)precipitato nelle sabbie mobili. Il silenzio. Anche questo lungo e interminabile durante il viaggio a ritroso in aereo. Il ritorno a casa, unico rifugio per sfuggire al giudizio. Non ha risposto alle telefonate, non ha parlato con gli amici più stretti, non ha guardato i social. Non ha trovato pace".