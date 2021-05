Retroscena CdS: "Gattuso ha chiesto a Insigne di seguirlo se non rinnova col Napoli"

Un rapporto molto speciale quello tra Lorenzo Insigne e RIno Gattuso, col capitano azzurro arrivato quest'anno a quota 19 reti in serie A battendo il suo primato personale. Il numero 24 azzurro ha il contratto in scadenza nel giugno 2022 e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Gattuso avrebbe espresso un suo desiderio a Lorenzo.

“Gattuso, distante quattro giorni dal suo addio al Napoli, ha chiesto a Insigne di seguirlo nel caso in cui non dovesse rinnovare il contratto con la squadra della sua vita e della sua città. Gattuso deve aver pensato di metterla così. Una cosa del tipo: che fai, Lorè, mi seguiresti se per caso alla fine non dovessi trovare un accordo con il Napoli?" ha spiegato il quotidiano.