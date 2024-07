Retroscena Cds - Inter era su Buongiorno dopo il ko di Buchanan, ma non ha 40mln

L’Inter segue Buongiorno da tempo ma non poteva prima e non può neanche ora permettersi un investimento da 40 milioni. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. Il nome è tornato d’attualità, e da qui la richiesta di informazioni, perché i nerazzurri, per rimediare al ko di Buchanan, ora sembrano più orientati a prendere un difensore centrale che un esterno.

IERI L'OK DEFINITIVO

Niente Inter, Alessandro Buongiorno ha detto sì al Napoli. E’ questo l’esito dell’incontro che si è appena concluso tra il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna e l’agente del giocatore Beppe Riso. Ora mancano solo le ultime situazioni contrattuali, secondo quanto annunciato da Sky Sport.