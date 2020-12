Retroscena Gazzetta: ADL era innamorato del gioco di Sarri e ha scelto il suo figlioccio

De Laurentiis era innamorato del gioco di Sarri, per questo ha scelto Gattuso, che domani compie un anno da quando è sulla panchina del Napoli. Rino è per La Gazzetta dello Sport il figlioccio di Sarri, famosa una frase: "Al Milan ho fatto copia e incolla del suo gioco" le parole dell'attuale tecnico del Napoli, che stasera come regalo per 12 mesi azzurri vuole i sedicesimi di finale di Europa League.