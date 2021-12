Retroscena Insigne: qualcuno si era accorto dell'infortunio già a fine primo tempo

L'edizione odierna del Corriere dello Sport torna a parlare dell'infortunio di Lorenzo Insigne al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il capitano del Napoli è stato costretto a uscire all'intervallo, il quotidiano a tal proposito, tornando sulla partita di ieri, scrive: "Qualcuno se n'era accorto già a fine primo tempo, il capitano del Napoli aveva lasciato il campo zoppicante, Insigne non è più rientrato. Spalletti è stato costretto al cambio, ad inizio ripresa al suo posto sulla sinistra si è sistemato Elmas. Risentimento al polpaccio sinistro, per Insigne, che Spalletti ha scelto di non rischiare".