Retroscena Kvaratskhelia: ha sentito da ADL la frase magica che aspettava da un anno

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 09:00 In primo piano

Come scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera, la spedizione lampo in Germania, direzione Dusseldorf, del presidente del Napoli De Laurentiis, con il d.s. Manna e l’ad del club Chiavelli, non è stata tempo sprecato ma neanche ha avuto effetti risolutivi. Kvaratskhelia e il suo agente Mamuka Jugeli hanno ascoltato l’offerta.

Si è passati dal «me ne voglio andare» (il Psg lo copre d’oro) al «ne possiamo parlare». La frase magica, quella che Kvara aspetta da un anno gli è stata detta di persona: «Sei centrale nel nostro progetto». Non solo gloria, evidentemente. Ma soldi e anche tanti, quelli che il georgiano avrebbe già voluto quando è stato protagonista dello scudetto.