Retroscena Mertens, dal dolore alla promessa a Rino: "Vado in campo, non mi tiro indietro!"

"Mister, comunque vado in campo. Non mi tiro indietro". Perché Dries Mertens ha voluto esserci a tutti i costi, stringendo i denti per entrare nella storia e prova a farla fare anche al suo Napoli. Perché 'Ciro', come viene ormai chiamato da tutti, è vicino al rinnovo e intendeva festeggiarlo nel migliore dei modi: con il gol numero 122, quello che gli permette di staccare Marek Hamsik in vetta alla classifica all-time dei marcatori azzurri. E perché aveva promesso a Gattuso di portarlo in finale.

"Del resto - commenta La Gazzetta dello Sport che racconta questo retroscena - proprio il feeling con l’allenatore ha fatto la differenza: sulla scelta del futuro. Il tecnico punta su Dries e si è battuto col presidente Aurelio De Laurentiis - ieri in tribuna al San Paolo - mediando fra le parti per arrivare al rinnovo. Che poteva essere firmato proprio ieri e fino al pomeriggio il giocatore ha atteso. Ma ancora una volta l’accordo è stato rimandato. Tutti assicurano che quella firma arriverà. Ma al di là della formalità ieri Mertens ha dimostrato tutto il suo attaccamento ai colori e all’ambiente, senza fronzoli. Senza proclami. Solo guardando negli occhi il suo allenatore, colpito da un grave lutto, cui voleva dare una risposta importante in campo, per ricambiare quella fiducia dimostrata".