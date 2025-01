Retroscena Pellegrini: da giorni Manna prova a convincerlo, il gol può stravolgere futuro

Il derby può cambiare il destino di Lorenzo Pellegrini. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che scrive dell'interesse del Napoli per il centrocampista: "Protagonista con gol, il centrocampista della Roma è nel mirino del Napoli, ma la notte di ieri, contro la Lazio, può essere di svolta per «il capitano e figlio di Roma» come ha tenuto a ricordare il ds Ghisolfi parlando del futuro del giocatore.

Il Napoli è da tempo in prima fila, Pellegrini piace per l’immediato e per il futuro, è un profilo gradito al ds Manna, che da giorni sta provando a convincerlo. All’età di 28 anni, è nel pieno della propria espressione calcistica e il Napoli lo sa bene, per questo ci pensa non come rinforzo tampone, non solo, ma come investimento a lungo termine, ma ora gli scenari potrebbero anche cambiare e le riflessioni restano valide per le alternative, Fazzini dell’Empoli (Lazio in vantaggio) e Casadei del Chelsea.