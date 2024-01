Retroscena su ADL: la decisione presa a caldo (poi modificata) dopo il crollo di Torino

Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul patron del Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un Aurelio De Laurentiis furioso al termine del 3-0 del Napoli a Torino. Questo il retroscena svelato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport sul patron del Napoli: "E quel che resta degli azzurri sbiaditi a Torino, dopo 43 giorni di Walter bis, è l'ennesima giornata paradossale e mesta di una stagione mesta e paradossale: alla fine della quarta sconfitta in campionato con il nuovo allenatore, la sesta in dieci partite con le coppe a fronte di tre vittorie e un pareggio, De Laurentiis chiama dalla Spagna, dove si trova in questo momento, e indice un ritiro immediato.

La decisione, però, viene parzialmente modificata e la squadra viene richiamata nello spogliatoio dello stadio Grande Torino per una riunione, forse anche alla luce della lunga trasferta ormai prossima in Arabia Saudita per la Supercoppa: la nuova idea è cominciare un ritiro ma con data di partenza da stabilire tra oggi e domani. Allenamenti a Castel Volturno e serate a Pozzuoli, nel solito hotel, fino al derby con la Salernitana in programma sabato al Maradona. In attesa del mercato.