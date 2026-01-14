Retroscena su Conte: ieri ha radunato la squadra al video e si è travestito da Ulisse

Antonio Conte come Ulisse: invita i suoi a mettere la cera nelle orecchie e dimenticare tutti i complimenti raccolti contro l'Inter, per evitare passi falsi e cali di tensione nella sfida di oggi al Parma. Questo è quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino: "Stasera c’è il Parma, sabato c’è il Sassuolo, prima della trasferta a Copenaghen e il big match con la Juventus. Un po’ di rotazioni ci saranno.

Anguissa ha rallentato il suo recupero per un problema alla schiena. Lunga seduta tattica al video per la squadra e una serie di avvertimenti di Conte: il Parma può essere un pericolo proprio come il Verona. E per questo Conte si traveste da Ulisse e invita i suoi a mettere la cera nelle orecchie e dimenticare i complimenti rimediato con l’Inter".