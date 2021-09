Retroscena su Ounas: la frase con cui Spalletti lo ha convinto a restare

“Decidi tu Adam, ma se resti ci divertiremmo”. L’edizione odierna del Corriere dello Sport svela questo interessante retroscena legato alla permanenza al Napoli di Adam Ounas. Secondo il quotidiano sarebbe stata questa la frase che Luciano Spalletti ha utilizzato per convincere l’algerino a restare in azzurro, declinando le tante proposte arrivate in sede di calciomercato.

“Ounas è la scommessa personale di Spalletti, che dall’algerino è stato conquistato: lo volevano Atalanta, Olympique Marsiglia e alla fine del mercato anche il Milan” spiega il quotidiano.