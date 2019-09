Retroscena Tuttosport - Ancelotti non si è accontentato delle foto: è andato di persona a fare un sopralluogo negli spogliatoi

Carlo Ancelotti non si è accontentato delle foto degli spogliatoi: ieri ha voluto verificare di persona lo stato dei lavori. Si è messo in macchina e ha deciso di fare un sopralluogo al San Paolo. Da qui la scelta del comunicato. Il retroscena è del quotidiano Tuttosport oggi in edicola. In 15' l'allenatore del Napoli ha avuto conferma dei suoi timori sulle condizioni degli spogliatoi e poi ha dettato al responsabile della comunicazione azzurra, Nicola Lombardo, il duro comunicato che in poco tempo ha fatto il giro del mondo.