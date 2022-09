Retroscena Zielinski: aveva offerta monstre dal West Ham, ecco perché ha rifiutato (e ha fatto bene)

Piotr Zielinski è uno dei migliori in quest'avvio di campionato, decisivo sia in campionato che in Champions League.

Piotr Zielinski è uno dei migliori in quest'avvio di campionato, decisivo sia in campionato che in Champions League. E pensare che in estate sarebbe potuto andar via, visto che sul piatto aveva più di una proposta, qualcuna davvero molto ghiotta. A scriverlo è il Corriere dello Sport:

"In estate lo ha corteggiato il West Ham, era pronta un’offerta-monstre, Zielinski ha scelto di non andarsene, non voleva concludere la sua avventura napoletana col ricordo di un solo gol nell’ultimo girone di ritorno. Non è stato facile il tramonto della scorsa stagione, Zielinski s’è spento assieme alla sua luce, per ritrovarla Spalletti è tornato al 4-3-3 ma il cambio modulo è stato solo un invito al riscatto. Ha fatto tutto Zielinski. Dalla testa, la svolta è arrivata ai piedi. Non è mai stato un problema tecnico. Zielinski è sempre stato un potenziale campione, lo sapeva anche Klopp che nel 2016 aveva sperato di averlo con sé al Liverpool, ma per il suo club costava troppo".