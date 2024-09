Riecco Folorunsho: Conte lo ha definitivamente reintegrato in gruppo

Michael Folorunsho è tornato a lavorare ieri con il gruppo, in occasione della doppia seduta di allenamento. Folo era ai margini da Castel di Sangro, sul mercato e praticamente ceduto all’Atalanta. Poi, l’affare è sfumato ma lui non è mai stato convocato per le partite e ha continuato a lavorare in disparte con Osi e gli altri in uscita. Conte, però, lo aveva inserito nella rosa dei 25 comunicata in Lega a mercato chiuso, e ieri lo ha definitivamente reintegrato in gruppo. Lo scrive il Corriere dello Sport.