RILEGGI LIVE - Bologna-Napoli 3-2 (42' e 87' Santander, 44 Dzemaili, 48' Ghoulam, 77' Mertens): si chiude con un ko beffardo

22.25 - Si chiude qui la nostra diretta testuale, vi invitiamo a restare collegati su Tuttonapoli.net per l'ampio postpartita

90'+5' - Finisce qui il campionato del Napoli: sconfitta beffarda ed immeritata a Bologna all'ultima giornata per gli uomini di Ancelotti. Al Dall'Ara si chiude sul 3-2 per la formazione locale.

90'+2' - GAETANO! Buon tentativo del talento classe 2000, Skorupski si fa trovare pronto nonostante una deviazione.

90'+1' - MILIK! Tentativo del polacco da fuori area, palla a lato.

90' - Concessi cinque minuti di recupero.

87' - Gol del Bologna. Azione insistita dei rossoblu, Svanberg va al tiro deviato con grande fortuna da Santander che trova il secondo gol personale e il nuovo vantaggio per il Bologna. 3-2 per la formazione locale.

86' - Molto propositivo Gaetano che si fa vedere e serve Milik, il tentativo di conclusione del polacco viene murato dalla difesa del Bologna.

85' - Ultimo cambio per il Bologna: standig ovation per Palacio che esce per far posto a Krejci.

84' - PALO DI ZIELINSKI! Uno-due con Gaetano e bolide del polacco che si stampa sul palo, Napoli vicino al vantaggio.

83' - Ultimo cambio anche per il Napoli: fuori Younes, dentr Gaetano.

82' - Cambio offensivo nel Bologna: fuori Dzemaili e Soriano, dentro Destro e Svanberg.

79' - Ammonito Zielinski che entra sul piede d'appoggio di Dijks e si becca il giallo.

77' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! DRIES MERTENS! Lancio perfetto di Callejon per Younes che aggancia benissimo e appoggia per Mertens che da posizione ravvicinata non fallisce. Pareggio azzurro

75' - Malcuit va al traversone profondo per Fabian, ma è complicato per lo spagnolo: il contro-cross termina direttamente sul fondo.

72' - Imbucata per Younes, che in mezzo a due prova ad andare via, ma sbaglia anche questa giocata.

70' - Il Napoli va sempre in proiezione offensiva, ma lascia spazi al Bologna per le ripartenze. Spazi ampi.

68' - Orsolini porta palla, poi va da Soriano. Conclusione dell'ex Torino, ma la difesa del Napoli fa muro.

65' - Napoli in attacco a caccia del pareggio: gli azzurri conquistano due calci d'angolo di seguito. Sul secondo tiro dalla bandierina ci prova di testa Milik, palla sul fondo di poco.

63' - Doppio cambio nel Napoli: fuori Insigne e Verdi, entrano Callejon e Mertens. Applausi del Dall'Ara per l'ex Simone Verdi.

61' - Il Bologna prova a reagire con Orsolini che conquista un calcio d'angolo. Nulla di fatto dal corner, Luperto mura un tentativo di conclusione da fuori di Orsolini. Poi Luperto e Karnezis anticipano Santander sul cross di Palacio

58' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GHOULAM! Lancio in profondità per l'inserimento dell'esterno algerino che davanti al portiere non sbaglia ma l'azione viene fermata per un offside. Grazie al successivo controllo del Var la rete viene convalidata

55' - Fabian rimedia una ginocchiata all'addome e resta a terra.

53' - MILIK! Azzurri pericolosi con il centravanti polacco che conclude dal limite, palla sul fondo di pochissimo.

51' - Milik serve Malcuit in una posizione difficile che tenta una difficile conclusione da posizione defilata, palla alta.

49' - SANTANDER! Ancora Palacio dalla sinistra per Santander che sfiora il pallone, palla sul fondo.

47' - MILIK! Il polacco si fionda su un pallone vagante in area e incrocia il mancino: Skorupski blocca in due tempi.

46' - Younes cerca Insigne, ma Lyanco resta attento e ferma il capitano azzurro.

21.35 - Inizia il secondo tempo: nessun cambio nè da una parte nè dall'altra.

45'+1' - Finisce qui il primo tempo: black out azzurro nel finale, Bologna avanti di due gol.

44' - Ancora il Bologna in gol: Dzemaili raddoppia per la squadra locale. Azione personale dell'ex azzurro che riceve palla e senza nessun ostacolo dei difensori azzurri arriva fino al limite dell'area e calcia angolatissimo battendo Karnezis.

42' - Gol del Bologna: Santander porta i locali in vantaggio. Grande azione dalla sinistra di Palacio che va in fuga sull'esterno, con Malcuit in ritardo, e cross al centro per la prima punta della squadra emiliana che sovrasta Luperto e di testa fa 1-0.

40' - Ci prova l'ex Dzemaili con una conclusione da fuori: palla alta sopra la traversa.

38' - ORSOLINI! OCCASIONE PER IL BOLOGNA! Palacio riceve sulla sinistra e va al cross profondo per Orsolini: tutto solo, colpo di testa del classe '97, che spedisce ad un centimetro dal palo.

35' - Santander conquista il fondo campo e prova a restituire il pallone a Soriano, ma chiude la difesa del Napoli. Sugli sviluppi del corner, la sfera arriva fuori area a Soriano. Il suo tiro termina alle stelle.

33' - Bella azione del Napoli, che con tre tiri va al tiro: bella giocata difensiva di Lyanco che sventa il pericolo.

31' - KARNEZIS! Dalla bandierina palla al centro per Lyanco che colpsice di testa, bravo il portiere azzurro che chiude in angolo. Nulla di fatto dal successivo corner.

30' - Punizione pericolosa dall'out di sinistra di Pulgar, cross pericoloso: Karnezis in due tempi riesce a deviare in angolo.

29' - Il Napoli risponde e conquista un corner dall'altro lato, nulla di fatto dal tiro dalla bandierina in favore degli azzurri.

27' - SANTANDER! Bologna pericoloso con un cross da calcio d'angolo a cercare la testa di Santander che per poco non trova la porta.

26' - Palla in profondità per Fabian, che porta palla e allarga a Insigne sui venti metri. Conclusione di prima del numero 24, che chiude troppo la traiettoria.

25' - Si vede il Bologna con un'azione sull'out di sinistra: palla a cercare Santander o Orsolini che arrivano in ritardo e Ghoulam sventa.

23' - Younes prova a lanciare Zielinski in profondità, ma Pulgar è bravissimo a intercettare al volo.

21' - MILIK! Traversone per Milik, che gira di testa, malgrado la marcatura di Lyanco: palla di poco fuori.

20' - Punizione pericolosa per il Napoli dal limite: sul pallone va l'ex di turno Verdi che colpisce la barriera.

19' - Verdi riceve sulla destra, che calcia al giro. Dopo una deviazione la sfera arriva a Insigne, che prova a piazzare col destro: attento Skorupski che blocca.

18' - Il Napoli ci prova con Younes ma la conclusione dal limite finisce altissima. Subito dopo ci prova Milik da posizione difficile, palla deviata in angolo. Nulla di fatto dal corner.

16' - Si vede il Bologna con un'azione di Orsolini, Santander va alla conclusione che viene murata dalla difesa azzurra.

15' - Attacco sulla sinistra del Napoli, ma il cross di Ghoulam dalla fascia mancina diventa preda del portiere bolognese.

13' - Altra bella azione del Napoli che porta al tiro a giro di Lorenzo Insigne, ma il capitano azzurro non inquadra la porta.

11' - Scontro tra Dijks e Malcuit. Dolorante il francese del Napoli, ma il gioco stavolta non si ferma.

9' - Il Napoli gioca davvero benissimo: saggi di grande calcio al Dall'Ara. Altra azione costituita con tocchi di prima e di grande classe, poi il lancio per Milik è sbagliato e l'azione sfuma.

7' - VERDI! Azione meravigliosa del Napoli. Gli azzurri giocano tutto di prima e non fanno vedere il pallone ai calciatori del Bologna e portano Verdi alla conclusione dal limite, palla che fa la barba al palo.

5' - Napoli in completo dominio del gioco alla ricerca di varchi giusti per trovare la via del gol.

3' - Gioco fermo: problemi alla bandierina del guardalinee.

2' - Lancio per Insigne, Danilo lo ferma in corner: il Napoli resta in avanti. Nulla di fatto neanche da questo secondo calcio dalla bandierina.

1' - Napoli subito all'attacco sulla fascia destra: cross per Verdi, palla deviata in angolo. Nulla di fatto dal corner.

20.30 - Via alla gara!

20.27 - Squadre in campo! Napoli con la tradizionale maglia azzurra, lo stesso per la squadra di casa con il solito rossoblù.

20.25 - "E' una gara che bisogna giocare con la serietà giusta ed avere rispetto dell'avversario. Il secondo posto è nostro, ma vogliamo i tre punti. Mi aspettavo di giocare di più, ma non sono amareggiato. Sono sereno e contento per quello che ho fatto". Lo ha detto Elseid Hysaj intervenendo a Sky nel prepartita di Bologna-Napoli

20.20 - Lo speaker annuncia le formazioni

20.10 - Joey Saputo, presidente del Bologna, prima della sfida col Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "E' vero che stasera è una grande festa, ma vogliamo vincere. Una settimana fa lottavamo per la salvezza, ora ci giochiamo il decimo posto. Il calcio è incredibile, ci sono tante emozioni ogni settimana" Cosa le piace di Mihajlovic? "Non so come ha fatto, ma sono contentissimo che abbiamo un allenatore che può dare gloria a questa squadra. Abbiamo una squadra competitiva e nella seconda metà della stagione s'è visto. La cosa che dicevo sempre ai calciatori è di non aver paura di perdere. Forse prima c'era paura, Mihajlovic ha cambiato filosofia e i giocatori hanno risposto". Investirà di più? "Se dobbiamo investire per avere una squadra competitiva, lo farò. Ma non saranno i tifosi a dirmi cosa fare. Io sono un tipo competitivo, io non voglio più vedere un Bologna nella posizione in cui era ad inizio anno".

20.00 - Clima di festa a Bologna con a bordocampo anche il presidente Saputo per celebrare una salvezza che ad un certo punto sembrava quasi impossibile.

19.45 - Squadre in campo per il riscaldamento.

19.00 - FORMAZIONI UFFICIALI - Ancelotti lancia Verdi a destra ed Insigne a sinistra mentre Younes agirà davanti con Milik. In difesa c'è Luperto con Albiol mentre Malcuit e Ghoulam sono confermati in difesa sugli esterni.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Santander, Palacio. All. Mihajlovic

NAPOLI (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Verdi, Zielinski, Fabián, Insigne; Younes, Milik.

18.45 - Sarà la sfida numero 120 tra Bologna e Napoli in Serie A, la 60esima edizione in casa emiliana. Questo il bilancio delle 59 gare al Dall'Ara: 30 vittorie del Bologna, 13 pareggi e 16 successi azzurri.

Chi scenderà in campo contro il Bologna? Carlo Ancelotti sembrerebbe essere intenzionato a schierare un Napoli offensivo, con Insigne, Milik e Mertens tutti in campo dal primo minuto. Il capitano dovrebbe agire da esterno sinistro di centrocampo, con Zielinski al centro accanto a Fabian. In difesa Luperto accanto ad Albiol.

Amici di Tuttonapoli, benvenuti alla diretta testuale di Bologna-Napoli! Questa sera termina la stagione del Napoli, già da settimane con la matematica certezza del secondo posto e più in generale da mesi senza molto da chiedere al campionato che però sta onorando fino in fondo con prove di ottimo livello. Anche la gara col Bologna non verrà snobbata per chiudere bene la stagione, dare continuità al 4-1 all'Inter per provare ad allungare a cinque la serie di vittorie consecutive, raggiungendo e provando anche a superare gli 80 punti, magari chiudendo proprio alla quota simbolica di 82 punti, gli stessi del primo anno di Sarri.