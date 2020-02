RILEGGI LIVE - Cagliari-Napoli 0-1 (65' Mertens): è finita! Gli azzurri violano la Is Arena

19.51 - E' finitaaa! Gli azzurri violano la Is Arena portando 3 punti importantissimi a casa. Decisivo con un eurogol Dries Mertens. Gli azzurri per la seconda volta consecutiva non prendono gol

94' - Klavan commette un fallo di mano, sarà punizione per gli azzurri

92' - MERTENS! Cagliari un po' sbilanciato e il Napoli può sfruttare le praterie. Politano avanza palla al piede, poi va da Mertens dall'altro lato. Tiro a giro del belga, che stavolta non centra la porta.

91' - Bravo Politano a guadagnare un prezioso calcio di punizione

90' - 5 minuti di recupero

89' - Politano sfrutta la sovrapposizione di Di Lorenzo, che gli porta via l'uomo, per converge al centro e calciare. Palla deviata in corner.

87' - Bravissimo Mertens a recuperare in difesa, brutto fallo di Birsa sul belga

86' - Scambio sulla trequarti azzurra tra Ionita e Birsa, lo sloveno ci prova dai 30 metri, palla alta

85' - Sugli sviluppi del corner seguente la difesa mette fuori area, dove c'è Pellegrini. La conclusione dell'ex Roma termina lontanissima dalla porta.

84' - KLAVAN! Tentativo dell'ex Liverpool dalla lunghissima distanza: Ospina si distende e devia in angolo.

83' - Cross profondo per Simeone, che si impegna e la tiene in campo, ma favorisce il recupero di Mario Rui.

82' - Il Cagliari prova il tutto per tutto: esce Cigarini, entra Birsa

81' - Ammonito Zielinski per un fallo sulla trequarti azzurra

80' - Terzo cambio per Gattuso: esce Hysaj, entra Mario Rui

79' - Ancora Pellegrini a prendere il fondo. Il suo traversone non trova però i compagni.

77' - Pellegrini va alla battuta di un calcio di punizione dalla fascia sinistra: cross al centro, Ospina ci mette le nocche e allontana.

75' - Si rialza adesso Hysaj, che era rimasto a terra. Nulla di grave per l'albanese.

74' - Ammonito Nandez per un fallo su Hysaj

73' - MERTENS! Elmas appoggia un pallone leggermente arretrato al belga, che calcia comunque e non centra la porta.

72' - PELLEGRINI! Bella giocata del terzino del Cagliari che sterza su Politano e va a calciare: Ospina risponde presente

71' - Sostituzione per il Cagliari: fuori Walukiewicz, dentro Mattiello

70' - Pellegrini punta Politano, si allunga il pallone e fa partire lo spiovente profondo. Nessun compagno riesce però a deviare.

68' - Di Lorenzo, in un duello aereo, si prende una tacchettata in testa e resta a terra. Entra lo staff medico, ma nulla di grave.

67' - Cambio anche per il Cagliari: esce Pereiro, rimpiazzato da Paloschi

67' - Sostituzione per il Napoli: fuori Callejon, dentro Politano.

65' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL MERTENS! Mertens porta palla, scambia con Hysaj e dall'interno dell'area di rigore calcia a giro: la sfera dà un bacio al palo e finisce nel sacco, rete spettacolare del belga!

64' - Zielinski scucchiaia in area per Callejon. Pellegrini è in vantaggio, ma buca l'intervento, al pari dello spagnolo. La palla finisce direttamente sul fondo

63' - Fabian prova a sciabolare verso Callejon largo a destra, ma Pellegrini chiude la diagonale e col petto appoggia a Cragno.

62' - Adesso il Napoli ridisegna il centrocampo. Elmas torna a fare la mezzala, Insigne va al suo posto sulla fascia sinistra. E' Fabian ad andare in cabina di regia

61' - Primo cambio per Gattuso: fuori Demme, entra Insigne

59' - SIMEONE! L'ex Fiorentina riceve al limite, si gira e incrocia il destro. Palla a lato, non di molto.

58' - Combinazione a tre del Napoli. Di Lorenzo chiede l'uno-due a Mertens, Fabian si intromette, disturba il compagno e favorisce il recupero del Cagliari.

57' - Apertura a sinistra per Pellegrini, che sbaglia completamente la misura del traversone: palla direttamente sul fondo.

56' - Schema su calcio d'angolo: Callejon appoggia a Zielinski, piazzato sul vertice dell'area, ma il mancina del numero 20 è troppo strozzato e termina a lato

55' - ZIELINSKI! Tentativo del polacco dalla lunga distanza: sul suo sinistro è attento Cragno, che devia in angolo.

54' - PEREIRO! Hysaj sbaglia il disimpegno, palla a Pereiro che calcia dal limite la palla finisce alta

53' - Mertens prova a sfondare, entra in area, appoggia ad Elmas, ma tiene il muero del Cagliari.

52' - Cross basso di Hysaj, Walukiewicz intercetta e ribatte via in fallo laterale

51' - Demme gioca in verticale su Callejon, a cui non riesce il controllo. Lo spagnolo era comunque in offside.

49' - Sventagliata per Ionita sulla sinistra. L'ex Hellas rientra sul destro e va al traversone, facile preda di Ospina.

48' - Demme appoggia a Fabian sulla trequarti, ma Ionita torna bene, gli sbuca alle spalle e recupera palla

47' - Callejon va alla battuta di un calcio di punizione: spiovente profondo, Elmas impatta di testa ma non trova lo specchio.

19.02 - Iniziato il secondo tempo!

18.46 - Fine primo tempo. Chiusa la prima frazione alla Sardegna Arena, azzurri che comandano il gioco, ma non riescono a sfruttare le poche possibilità lasciate dal Cagliari. I sardi non si sono mai resi davvero pericolosi se non con una bella incursione di Pereiro

44' - Pereiro punta Fabian sul fondocampo, lo spagnolo commette fallo

43' - Gaston Pereiro punta Maksimovic, ma stavolta il serbo vince l'uno contro uno e mette in fallo laterale

39' - Lancio profondo verso Simeone, ma Hysaj è in vantaggio, prende posizione e accompagna la palla all'uscita.

38' - Demme allarga a sinistra verso Elmas. Il suo traversone è facile preda di Cragno.

36' - ELMAS! Lancio perfetto di Di Lorenzo per Callejon. Tocco per Zielinski, che scucchiaia verso Elmas: controllo e tiro del macedone, Cragno blocca.

35' - Azione personale di Gaston Pereiro: percussione palla al piede, dribbling su Maksimovic e Hysaj e destro da distanza ravvicinata che si infrange solo sull'esterno della rete.

34' - Giropalla Cagliari, che dopo un quarto d'ora passato a difendersi ora prova a farsi vedere nella metà campo avversaria.

32' - Mertens apre a sinistra per Zielinski, che cerca Callejon sul secondo palo. Pellegrini anticipa lo spagnolo.

31' - MERTENS! Parte il belga dal calcio di punizione: il pallone passa, ma si spegne sul lato della porta difesa da Cragno

30' - Elmas si mette in proprio, taglia il campo palla al piede, arriva al limite e viene steso da Walukiewicz. Calcio di punizione e giallo per il polacco.

28' - Pisacane va al cross dalla trequarti: la palla passa, ma non la colpiscono né Simeone né Maksimovic. Si ripartirà con la rimessa dal fondo

27' - Altra buona combinazione del Napoli, che trova il fondo campo con il solito Callejon. Cross basso, Cragno tocca leggermente ed evita la deviazione degli avversari. Palla in calcio d'angolo.

26' - ZIELINSKI! Il polacco riceve in area da Demme: tiro a giro del polacco, che però non centra la porta.

24' - Sugli sviluppi del piazzato, Manolas viene pescato in area ma colpisce male: il suo colpo di testa termina alto.

23' - Hysaj va in percussione sulla sinistra, poi cerca Zielinski al centro. Nandez colpisce con un braccio.

21' - Callejon riceve sulla corsia destra, ma il suo traversone è da dimenticare e termina direttamente sul fondo.

20' - Prima giocata di qualità di Gaston Pereiro: da destra viene in mezzo al campo e fa girare il suo mancino, ma Ospina blocca senza troppi problemi.

19' - Demme appoggia a Zielinski, che prova subito a far correre Callejon sulla destra: suggerimento però impreciso.

18' - Pisacane appoggia a Simeone sui venti metri: controllo e tiro, palla alta sopra la traversa

17' - Ritmi bassi in questo inizio di partita. Il Napoli invita il Cagliari a pressare alto con un giropalla a ridosso della propria area di rigore.

15' - Palla sulla destra per Joao Pedro, Demme accorcia su di lui e vince il duello.

13' - Hysaj sbaglia completamente il lancio per Mertens e regala il possesso al Cagliari.

12' - Ammonito Joao Pedro per fallo di reazione su Demme

11' - Adesso è il Cagliari a fare il possesso, ma il Napoli, senza un pressing alto, non concede buchi.

10' - Sventagliata per Callejon in area, ma lo spagnolo è beccato in offside.

8' - Zielinski recupera palla e appoggia ad Elmas. Imbucata a cercare Mertens, chiuso bene dalla retroguardia di casa.

6' - Il Napoli prova a fare la partita con il suo giropalla. Tiene bene il campo però il Cagliari che dà pochi spazi ora.

4' - FABIAN! Il primo squillo è del Napoli. Ottima uscita dal basso degli azzurri, Fabian riceve sulla trequarti, si avvicina alla porta e apre il mancino: palla di poco a lato.

3' - Apertura a sinistra per Pellegrini, che riesce a crossare, senza precisione: palla direttamente sul fondo.

2' - Bella giocata di Zielinski, che salta due uomini a apre verso Elmas. Il macedone entra in area, ignora Mertens e alla fine regala il pallone a Cragno

18.01 - Partiti! E' iniziata Cagliari-Napoli

17.50 - Piotr Zielinski a pochi minuti dalla sfida contro il Cagliari è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Bisogna avere le idee chiare, speriamo che questa sera riusciremo a fare tutto ciò che ci ha chiesto il mister e a vincere la partita. Allan? Nessun messaggio da Gattuso, è un calciatore importante, ha avuto qualche problema con gli infortuni ma ora sta tornando e sarà utile. Ad ogni gara bisogna dare il massimo, dare tutto in campo per vincere".

17.30 - L'inviato a bordocampo per Sky Massimo Ugolini è intervenuto nella trasmissione Sky Calcio Show a proposito della formazione azzurra svelando che Insigne ha ancora un fastidio al ginocchio e quindi al suo posto Elmas: "Insigne ha provato fino a stamattina, ma ha ancora qualche problema al ginocchio, al suo posto Elmas"

17.10 - Iniziato il riscaldamento mentre si riempie lo stadio che sarà pieno per quella che da anni a Cagliari è la gara dell'anno.

16.54 - FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso conferma Ospina in porta, in difesa spazio alla coppia centrale Manolas-Maksimovic, come terzino sinistro riposa Mario Rui e c'è Hysaj. Demme in cabina di regia, al suo fianco Fabian e Zielinski. In avanti confermato Elmas dal primo minuto, a completare il tridente con Mertens e Callejon. Nel Cagliari out Mattiello, c'è Pisacane che torna a destra ed al centro quindi spazio per il giovane centrale Walukiewicz

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Pisacane, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Ionita; Pereiro; Joao Pedro, Simeone. All. Maran

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Hysaj; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Elmas. All. Gattuso

Il Napoli si ritrova di fronte Giovanni Simeone: contro gli azzurri ha trovato nell’aprile 2018 l'unica tripletta realizzata in serie A. Quest'anno dei sei gol realizzati, cinque sono arrivati alla Sardegna Arena. Il Cagliari dovrà fare attenzione invece a Dries Mertens: il belga ha preso parte a 11 reti nelle sue sette gare contro i sardi (9 reti e 2 assist), mentre Lorenzo Insigne - che raggiungerà con 256 presenze Bugatti al quinto posto per presenze in azzurro - è reduce da 3 gol e 2 assist nelle ultime 7 col Cagliari.

La gara d'andata potrà essere un'ulteriore motivazione per gli azzurri, finiti ko dopo una gara dominata in lungo ed in largo, capitolando sull'unica sortita offensiva del Cagliari (il gol fu anche l'unico tocco in area dei sardi nei 90 minuti) e da quel momento probabilmente iniziando la crisi che ha portato all'esonero di Ancelotti. Quel successo fermò una serie di 18 confronti senza vittorie per il Cagliari (5 pareggi e 13 sconfitte). Resta aperta la striscia vincente in Sardegna: il Napoli ha vinto le ultime quattro trasferte a Cagliari con un punteggio complessivo di 14-0. Nelle ultime 8 interne, inoltre, i rossoblù hanno trovato un solo gol (di Nené, che risale al 2013).

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cagliari! Il Napoli a Cagliari per provare a scendere dalle montagne russe e trovare finalmente continuità. Dopo il terribile ko interno col Lecce è arrivata l'impresa di Milano, battendo l'Inter a domicilio con una gara di grande sacrificio e compattezza già vista contro Juventus e Lazio. Ora gli azzurri sono chiamati a trovare gli stessi equilibrati anche in gare con avversari minori, quando sono chiamati a fare la partita e sbilanciarsi. La trasferta di Cagliari dirà molto sul momento del Napoli ed anche sulle residue velleità di classifica per i posti europei. Il sesto posto resta ad appena quattro punti, con una vittoria si scalzerebbe il Cagliari, che da mesi vive una situazione difficile (non vince da 9 gare) dopo un ottimo inizio, e non solo viste le tante squadre in due punti.