RILEGGI LIVE - Cagliari-Napoli 1-4: (60' Joao Pedro, 25', 62' Zielinski, 75' Lozano 86' Insigne rig.)

Finisce così. Gli azzurri conquistano tre punti importanti alla Sardegna Arena. Partita senza storia: apre le marcature Zielinski al 25'. Pareggio del Cagliari con Joao Pedro al 60', doppietta di Zielinski dopo soli due minuti. Poi il Napoli mette in ghiaccio il match con Lozano al 75', la chiude Insigne al 86' su calcio di rigore.

87' - Triplo cambio nel Nappoli: fuori Manolas, Mario Rui e Bakayoko, dentro Rrahmani, Ghoulam e Lobotka.

86' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! INSIGNE!!! Trasformato con freddezza il rigore, palla all'incrocio.

85' - Calcio di rigore per il Napoli! Botta di Di Lorenzo, Caligara la prende col braccio.

84' - Doppio cambio nel Cagliari: fuori Simeone e Joao Pedro, dentro Pavoletti e Caligara.

82'- Politano! L'esterno sottoporta prova la conclusione da posizione defilata, Cragno copre bene il primo palo e salva in angolo.

81' - Fabian dopo un'azione insistita degli azzurri in area di rigore, ci prova col sinistro da fuori, la palla è alta.

77' - Doppio cambio nel Napoli: fuori Zielinski e Petagna, dentro Elmas e Politano.

75' - GOOOOOOOOOOOOL!!! LOZANO!!!! Sul corner Petagna e combatte in area, la palla arriva a Lozano che da due passi la mette dentro.

74' - Cross di Di Lorenzo per Lozano, colpo di tssta smanaggiata da Cragno in angolo.

71' - Giallo per Zielinski, ammonito per entrata in ritardo su Tramoni.

69' - Lozano! Contropiede del Napoli, da Insigne per Lozano che colpisce da solo al centro dell'area di rigore, Cragno anticipa tuffandosi sulla sinistra e salva il Cagliari.

68' - Secondo cambio nel Cagliari: fuori Sottil, dentro Trippaldelli.

64' - Rosso per Lykogiannis! Secondo giallo, travolto Lozano che stava entrando in area, Caglkiari in 10.

62' - GOOOOOOOOOOOOL!!! ZIELINSKI" Perla di Piotr che accarezza la palla d'esterno in area, supera un difensore e la mette all'incrocio.

60' - Pareggio del Cagliari! Joao Pedro fortunato, tiro rimpallato da Maksimovic, la palla rimane tra i piedi dell'attaccante del Cagliari che la mette dentro.

57' - Insigne ci prova su punizione, la palla termina alta non di molto.

56' - Primo cambio per il Cagliari: fuori Pereiro, dentro Tramoni

53' - Giallo per Sottil, trattenuta su Di Lorenzo.

46' - Cragno rimane a terra dopo uno scontro su un uscita, Mario Rui prova da fuori area ma non trova la porta.

16.03 - Inizia il secondo tempo

15.47 - Finisce qui il primo tempo.

Concesso 1 minuti di recupero.

42' - Sottil cerca la porta di sinistro ma non la trova.

38' - Sul corner la palla arriva a Insigne che calcia di destro a giro, la tocca Manolas ma Cragno salva. Sulla stessa azione: da Petagna a Bakayoko, conclusione rimpallata che termina tra le braccia di Cragno.

37' - Lozano! Con un gran destro da fuori area, palla deviata in angolo.

36' - Manolas sbaglia il disimpegno, palla corta per Maksimivic, Simeone ruba palla e calcia sul primo palo, la palla esce di poco.

32' - Pestone anche per Maksimovic, niente di grave.

31' - Giallo per Lykogiannis per il fallo su Lozano.

30' - Petagna riceve benissimo in profondità da Zielinski, saltato Cragno, palla appoggiata dietro a Fabian: lo spagnolo spara alto. Su l'azione botta per Lozano che rimane a terra, El Chucky dopo l'intervento dei sanitari si riprende.

28' - Lozano! Il messicano si accentra e fa partire un gran diagonale di destro, palla di poco fuori.

25' - GOOOOOOOOOOOL!!! ZIELINSKI!!! Petagna controlla bene in area e serve Zielinski che fa partire un missile terra area di sinistro che si insacca sotto la traversa.

23' - Insigne! Petagna serve il capitano che di prima calcia cercando l'incrocio dei pali, palla di poco fuori.

22' - Doppio rimpallo in area sui tiri di Petagna e Insigne, la palla arriva a Mario Rui che di destro spara alto.

20' - Gaston Pereiro crossa per la testa di Joao Pedro, palla alta sulla traversa.

13' - Insigne! Sul corner la palla arriva a capitano che ci prova di prima, palla di poco fuori.

12' - Fabian! Stavolta è lo spagnolo a provarci col mancino, Cragno si tuffa e devia.

10' - Ancora Zielinski riceve da Lozano e ci riprova da fuori area, palla rimpallata che termina tra le braccia di Cragno.

6' - Il Cagliari pressa alto, il Napoli sbaglia qualche disimpegno di troppo.

1' - Zielinski! Ci prova subito il polacco: botta da fuori area, respinge Cragno.

15.02 - Partiti!

14.56 - Squadre in campo, tutto pronto!

14.35 - Il direttore sportivo del Cagliari Pierluigi Carta è intervenuto ai microfoni di Sky prima della sfida con il Napoli per fare il punto sul mercato rossoblu: “Nainggolan sarebbe arrivato comunque a prescindere dall’infortunio di Rog, è un giocatore che sposta gli equlibri e ci darà tanto".

Arriverà un altro centrocampista al posto di Rog? “Rog è un giocatore importante, con determinate caratteristiche in termini di leadership e cultura del lavoro. Per questo non sarà facile sostituirlo”.

14.22 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida esterna sul campo del Cagliari è intervenuto al microfono di Sky Sport: "In questo momento non ci sono situazioni particolari. Sappiamo che l'entourage di Milik sta parlando con qualche club, sperando ci porti qualche soluzione che vada bene anche alla società".

Dove vorreste rafforzarvi maggiormente? "In questo momento pensiamo che la rosa sia completa, sperando di recuperare presto gli infortuni. Oggi mancano Osimhen, Mertens, Koulibaly. Dobbiamo recuperare qualcuno, ma la rosa è all'altezza dei nostri obiettivi".

14.05 - Il Cagliari Calcio comunica gli ultimi test sanitari eseguiti hanno evidenziato la positività al Covid-19 del calciatore Andrea Carboni e di un componente dello staff: i due soggetti sono stati prontamente isolati come stabilito dalle normative.

13.50 - FORMAZIONI UFFICIALI - Sono ufficiali le formazioni di Cagliari-Napoli, match delle 15 valido per la quindicesima giornata di campionato. Gattuso, dopo l'ultima gara del 2020 pareggiata col Torino, cambia quattro uomini. In porta torna Ospina, davanti al colombiano la coppia centrale è composta da Manolas e Maksimovic. I terzini sono il solito Di Lorenzo e Mario Rui che vince il ballottaggio con Hysaj. I due in mezzo al campo sono Bakayoko e Fabian, che ritorna titolare dopo la gara contro il Torino. In avanti i tre dietro Petagna sono a destra Lozano, pienamente recuperato dopo la contusione, Zielinski al centro e Insigne a sinistra. Tutto confermato nel Cagliari con l'abbassamento di Nandez e l'inserimento di Pereiro nel terzetto dietro Simeone.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Ceppitelli, Lykogiannis; Nandez, Marin; Pereiro, Joao Pedro, Sottil; Simeone

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. All. Gattuso.

Dopo lo splendido gol nel finale contro il Torino, Lorenzo Insigne proverà ad iniziare al meglio il 2021 per trascinare il Napoli alla vittoria. Ma anche per fare un altro passettino nella storia azzurra: a quota 95 gol in campionato, Insigne in caso di gol supererebbe Careca all'ottavo posto nella classifica dei bomber all time del Napoli, mettendo poi nel mirino il settimo posto di Altafini (97).

Lo stop non è servito a recuperare gli elementi fuori per infortunio, se non Lozano - entrato già per mezz'ora nell'ultima sfida col Torino - che tornerà titolare a destra con l'obiettivo di confermarsi capocannoniere della squadra. Il ritorno del messicano, con Insigne, Petagna e Zielinski sottopunta, permetterà a Gattuso di preservarsi almeno Politano come cambio offensivo (con Llorente ed il 2002 Cioffi aggregato dalla Primavera). Per il resto non dovrebbero esserci particolari novità di formazione: il ritorno di Fabian, altro assente nell'ultima uscita, è comunque obbligato considerando che Demme solo in extremis è rientrato nei convocati. Davanti ad Ospina nessun dubbio su Manolas e Maksimovic, in assenza di Koulibaly, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui che a sinistra dovrebbe vincere il ballottaggio con Hysaj.

Il 2021 del Napoli parte quest'oggi da Cagliari per una gara che sembra già un crocevia. La sosta da un lato potrebbe aver ricaricato le batterie di un Napoli arrivato scarico alla fine del ciclo di dicembre, ma dall'altro i 21 giorni dall'ultimo successo con la Sampdoria potrebbero aver alimentato ansie ed insicurezze nonostante la classifica ancora corta col -2 dal terzo posto (ed una gara in meno). Non s'è trattato infatti solo di tre gare senza vittorie (quattro mancano dalla fine della gestione Ancelotti), ma di appena un punto raccolto col Torino (peraltro allo scadere, solo su una magia di Insigne) dopo due prove su tre decisamente negative, mostrando anche tutte le difficoltà nel fare a meno di Osimhen e Mertens, a livello qualitativo, tattico ma anche numerico con Gattuso senza cambi offensivi.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Napoli, prima gara del 2021.