RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 2: partitella con 10 mini-porte e lavoro sulla linea, rientrano Ounas e Luperto. Si rivede Ghoulam

11.35 - Allenamento che può considerarsi concluso. Restate su Tuttonapoli.net per il report ufficiale, il notiziario ed ulteriori approfondimenti

11.30 - Ultime conclusioni per alcuni azzurri mentre l'allenamento si avvia verso la conclusione

11.15 - Prosegue l'esercitazione con diverse ottime conclusioni verso la porta sottolineate dagli applausi dei tifosi

11.00 - Esercitazione offensiva con fraseggio stretto, in verticale, tra quattro azzurri tra le sagome per poi attaccare la profondità e tirare in porta

10.55 - Ora i difensori lasciano il campo, spazio a centrocampisti ed attaccanti

10.50 - L'esercitazione diventa più elaborata con la linea che deve affrontare una percussione centrale oppure un attacco dalle corsie laterali

10.45 - Ghoulam partecipa all'esercitazione difensiva muovendosi come terzino sinistro della linea.

10.40 - In campo la difesa agli ordini di Calzona: esercitazione difensiva sulla linea che deve fronteggiare i movimenti di due punte avversarie

10.35 - I tifosi accompagnano con gli applausi i gol nelle mini-porte e apprezzano una seduta finora molto intensa

10.30 - Faouzi Ghoulam è sul campo per un lavoro personalizzato col pallone con un collaboratore di Spalletti

10.25 - Restano fuori al momento quindi Petagna e Contini oltre a Palmiero

10.20 - In campo Luperto ed Ounas dopo giorni di lavoro a parte

10.15 - Partitella su una metà campo con 5 mini-porte per lato per allenare tanti aspetti, in particolare pressione, chiusura linee passaggio, precisione al tiro.

10.10 - Già presenti diverse centinaia di tifosi, sembrano risolte le problematiche ai controlli emerse ieri

10.05 - Breve riunione tecnica con Spalletti al centro del cerchio in mezzo al campo

10.00 - Squadra in campo, in attesa dell'inizio

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel secondo giorno del ritiro di Castel di Sangro