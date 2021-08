RILEGGI LIVE - Castel di Sangro, day 6: lavoro ad alta intensità e transizioni, torna in gruppo Petagna

11.40 - Allenamento che può considerarsi concluso, appuntamento al pomeriggio per la seconda seduta odierna aperta a tifosi e stampa e restate su Tuttonapoli.net per il solito notiziario

11.32 - Osimhen si trattiene in un angolo dove si raggruppano i tifosi che gli lanciano le maglie da firmare

11.30 - Restano in campo solo i portieri, come al solito

11.25 - Allenamento verso la conclusione, i primi azzurri lasciano il campo

11.20 - La fatica si fa sentire, il caldo di questi giorni a Castel di Sangro non aiuta in queste transizioni a mille all'ora

11.15 - Non demeritano anche le linee difensive che tengono nonostante in inferiorità nei 4 vs 5 organizzati da Spalletti

11.10 - Ancora applausi per Ounas che supera secco Zanoli e scarica il diagonale sull'angolo lontano

11.05 - In evidenza Ounas, imprendibile in allungo, ma anche Meret per una grande parata d'istinto

11.00 - Ovviamente i gialli che attaccano con Osimhen vanno più sulla profondità rispetto a quando spingono la transizione i blu con Petagna

10.55 - Spettacolo per i tifosi: esercitazione in cui prima un attacco deve puntare la linea difensiva, poi dopo l'uscita dal basso si apre il campo per una transizione dall'altro lato

10.45 - La squadra rientra nel campo principale, per la gioia dei centinaia di tifosi presenti nelle tribune

10.35 - Restano in campo per ora solo i portieri, legati a turno da un elastico ad un palo

10.30 - La squadra si dirige nell'altro campo mentre Insigne, Koulibaly ed Osimhen sono i più acclamati

10.25 - "Attaccalo" ripete spesso Spalletti per guidare l'esercitazione, improntata su uscita dal basso e conseguente pressione fortissima

10.20 - Ci sono Ounas e Petagna, quindi mancano soltanto Contini, Palmiero e Ghoulam, oltre a Tutino ormai diretto a Parma

10.15 - A bordo campo anche il candidato sindaco Catello Maresca

10.10 - Subito tutti nel quadrato di centrocampo, già visto a Dimaro, per un 9 vs 9 ad alta intensità

10.05 - Breve riunione tecnica prima di iniziare la seduta d'allenamento

10.00 - Primi azzurri in campo

9.50 - Napoli arrivato allo stadio

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel sesto giorno del ritiro di Castel di Sangro