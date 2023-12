RILEGGI LIVE - Cittadinanza a Spalletti: "Grazie Napoli, è merito vostro! Squadra super", ADL: "Il più grande! Pronto film Scudetto"

Premi F5 per aggiornare la diretta e seguirla live

11.40 - Parla il presidente Aurelio De Laurentiis: "Stiamo lavorando per un film di 4 ore su quello che Napoli ha vissuto per lo scudetto. Vogliamo regalare quest'esperienza speriamo ripetibile, ma non si può vincere sempre se non con imbrogli. Ci vogliono condizioni per vincere che siano sempre le stesse. Lo stesso vale per i calciatori, subentra appagamento, frustrazione. Ci sono poi anche gli avversari che si rinforzano. Noi abbiamo avuto il più grande allenatore, Spalletti, e un po' di fortuna che ci vuole sempre. Spalletti è stato un motivatore esemplare, un comandante, in 19 anni ho imparato che l'attenzionalità di un giocatore è molto corta se non usi metodi che Spalletti ha inventato come maglie d'allenamento, le scritte dei cartelloni al centro sportivo, i continui discorsi nello spogliatoio affinchè l'attenzione fosse sempre alta. Spalletti è stato esemplare anche nelle interviste. Volevo che i miei attori prendessero spunto da lui e dai suoi insegnamenti. Adesso Luciano non potrà più tradirci".

11.30 - Tocca a Spalletti prendere la parola: "Che responsabilità che mi date. Ringrazio il sindaco e i consiglieri, Giuntoli, De Laurentiis, anche per essere qui oggi, ringrazio la società e i giocatori, artefici della bellezza in giro per il mondo. Sono emozionatissimo, avevo una squadra fortissima, è stato detto che tutti potevano vincere. Questa onorificenza dimostra il legame umano con la gente di Napoli. Quando sono diventato allenatore del Napoli ho chiesto uno stadio che ci sostenesse sempre, dopo una media di 20-25 mila spettatori la media è cresciuta, lo stadio è sempre stato pieno. Napoli è casa mia. Io non merito tutto questo, nessun comune mortale può meritarlo, quindi grazie. Voglio mostrare il video fatto ai calciatori che ho mostrato a loro prima dell'ultima partita, non c'era bisogno di discorsi. Avevo detto che l'avrei tenuto per me, ma questa è l'occasione per mostrarlo a tutti".

11.25 - E' arrivato il momento della consegna ufficiale della Pergamena e della Medaglia della città di Napoli per Spalletti.

11.13 - Prende la parola il sindaco Gaetano Manfredi: "Oggi è una bella giornata per la nostra città. Saluto De Laurentiis che è in sala con noi e i consiglieri comunali che hanno fortemente voluto questa giornata. Vincere uno scudetto a Napoli è qualcosa di più che vincerlo altrove, c'è un amre viscerale tra questa città e la squadra. Ci sono stati tantissimi turisti in città e tutto questo è stato guidato da Spalletti, un grande condottiero in campo e un esempio dell'amore nei confronto della nostra città, unica e strana, che rende concittadini tutti. Basta un giorno per sentirsi napoletani. Per lasciare un segno a Napoli ci vogliono uomini speciali che capiscano la nostra cultura, capaci di donarsi all'anima di questa città. Spalletti è stato così: si è dedicato, ha amato, è stato amato, ha vinto. Questo è un grande segreto. Quando si vince a Napoli è una vittoria speciale, è la vittoria sul mondo che è stata prima e vuole essere sempre prima. Per questo motivo la scelta della cittadinanza onoraria a Spalletti è una scelta vera, non di forma, ma di sostanza. A tutti noi fa piacere che Spalletti resti cittadino della città, continui ad esserlo adesso come allenatore della nazionale, porti in alto il nome di Napoli come ha già fatto con questa straordinaria vittoria e sia testimone di una cosa: essere napoletani, in Italia e nel mondo, è una cosa speciale. E Spalletti è un cittadino speciale".

11.00 - Prende la parola il professor Bruno Siciliano.

10.56 - Prime battute di Luciano Spalletti ricoperto d'affetto dai tantissimi presenti: "Non ho ancora preso casa a Napoli per il momento, però è una cosa che può succedere anche perché da questo momento sono un official scugnizzo. La cittadinanza ha un significato enorme che veramente mi riempie di soddisfazione, di gioia, di felicità. Perché poi oltre quello che sono i risultati viene determinato quello che è il legame tra me e i napoletani, che è una cosa magnifica".

10.55 - Inizia la conferenza, Spalletti accanto a Manfredi. In prima fila anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

10.50 - Pochi minuti e avrà inizio la cerimonia a Castel Nuovo.

10.40 - Ci sarà anche il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

La giunta comunale di Napoli, su proposta del sindaco Gaetano Manfredi, ha approvato la delibera con la quale conferisce la cittadinanza onoraria di Napoli a Luciano Spalletti, l'allenatore di Certaldo che ha guidato il Napoli alla conquista dello scudetto nello scorso campionato di calcio. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Luciano Spalletti avverrà alle 10.30 nel corso di una cerimonia che si terrà nella Sala dei Baroni di Castel Nuovo.