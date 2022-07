RILEGGI LIVE - Dimaro, day 4: al mattino lavoro atletico e poi cura dei movimenti contro un 3-5-2

Premi F5 per aggiornare il live e seguire la diretta

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito e Pierpaolo Matrone

11.40 - Gli azzurri lasciano il campo tra gli applausi dei tifosi

11.35 - Spalletti fischia la fine dell'esercitazione e probabilmente anche dell'allenamento

11.30 - Spalletti continua a dare indicazioni ai blu o ai gialli quando fanno il 4-2-3-1, per capire come fronteggiare il possesso del 3-5-2: il Napoli affronterà subito Verona e Monza con questo modulo

11.20 - Cura maniacale di Spalletti nel guidare il 4-2-3-1 contro un giro-palla del 3-5-2. Vengono posizionati singolarmente anche i giocatori al centro che devono chiudere sui tagli

11.15 - Ora tocca ai gialli difendere e pressare contro un 3-5-2. A Spalletti interessa l'atteggiamento contro questo modulo

11.10 - Spalletti guida passo dopo passo sia la pressione dei blu che l'uscita palla dei gialli

11.05 - Parte un'esercitazione, 11 vs 11 con i blu schierati 4-2-3-1 ed i gialli con un 3-5-2

10.55 - A parte a scopo precauzionale Olivera, oltre ad Ambrosino che è arrivato ieri sera

10.50 - i due gruppi si uniscono e parte un lavoro tecnico a coppie

10.40 - Prosegue il lavoro atletico con la squadra divisa in due gruppi

10.30 - C'è anche Ambrosino, talento 2003 capocannoniere della Primavera, nel gruppo dei nazionali

10.20 - I nazionali arrivati ieri iniziano un lavoro atletico correndo ai bordi del campo per rimettersi evidentemente in pari ai compagni

10.15 - Il gruppo lascia la palestra per iniziare un lavoro di attivazione in campo

10.10 - Meret in campo con i portieri per i primi esercizi in uscita e col pallone

10.00 - Applausi anche per Ounas, un altro volto nuovo arrivato ieri

9.55 - Lungo colloquio Spalletti-Di Lorenzo al centro del campo

9.52 - Entrano anche Elmas e Anguissa, accolti dagli applaui dei tifosi

9.50 - Applausi anche per Spalletti che entra in campo

9.35 - Entrano i primi azzurri che si dirigono in palestra

Amici di Tuttonapoli benvenuti al quarto giorno di allenamenti a Dimaro Folgarida per il Napoli di Spalletti. Tra pochi minuti comincerà la sessione mattutina, c'è grande attesa perché nelle prossime ore arriverà anche Koulibaly mentre ieri sono arrivati gli altri nazionali che mancavano