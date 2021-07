RILEGGI LIVE - Dimaro, day 9: al mattino lunga fase di lavoro sui calci piazzati, out Manolas e Malcuit

11.37- Allenamento che può considerarsi concluso, appuntamento alle 17 per la seduta pomeridiana e poi in serata la presentazione della squadra in piazza a Dimaro

11.35 - Politano vince la sfida dal dischetto

11.30 - Tutino, Politano e Osimhen restano a calciare dal dischetto mentre gli altri azzurri man mano abbandonano il campo

11.27 - Chiusura di seduta provando i rigori verso la porta difesa da Contini mentre gli altri portieri sono impegnati nell'altra metà campo col preparatore

11.20 - Ora sulla punizione laterale, Spalletti cura a che altezza deve posizionarsi la linea prima di scappare all'indietro

11.10 - Gioco fermo per una lunghissima spiegazione di Spalletti a quanto pare su come attaccare la palla dalla propria posizione nel difendere a zona

11.00 - Viene provato anche il coccodrillo, ovvero l'uomo sdraiato dietro la barriera quando viene calciata vicino all'area di rigore

10.50 - Dopo i calci d'angolo, spazio anche alle punizioni laterali da entrambe le corsie

10.45 - Spalletti lavora al posizionamento su calcio d'angolo, ma anche alla ripartenza immediata da far scattare dopo aver allontanato palla e parallelamente l'altra squadra deve evitare il contropiede e far ripartire l'azione

10.42 - Di nuovo in campo, stavolta per provare le battute sui calci d'angolo con Spalletti che cura i minimi dettagli sia su come attaccare che difendere a zona

10.37 - Corsa ai lati del campo, da solo, per Manolas che svolge da ieri personalizzato per poter rientrare in gruppo

10.30 - Fase atletica ora, a secco, con gli azzurri impegnati tra ostacoli sistemati dallo staff

10.20 - "Bravo Lobo", si fa sentire Spalletti dopo una buona giocata di Lobotka che elude la pressione e sviluppa l'azione

10.15 - Inizia la partitella a campo ridotto, 11 vs 11, con 5 mini porte e due portieri per lato.

10.10 - Ancora out Manolas e Malcuit, che ieri hanno svolto lavoro personalizzato.

10.00 - Fase di attivazione con leggera corsetta

9.50 - Primi azzurri in campo

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale dell'allenamento mattutino nel nono giorno del ritiro di Dimaro