RILEGGI LIVE - Dimaro, presentazione squadra: Ancelotti si lascia andare, Starace ed Insigne scatenati!

21.37 - Termina adesso la presentazione della squadra a Dimaro anche perché è in arrivo la pioggia.

21.36 - Scatta il coro 'chi non salta è juventino', giocatori e tifosi si uniscono in unica intonazione! Insigne scatenato!

21.34 - In piazza parte "'O surdat nnummurato", i giocatori sul palco si abbracciano e cantano tutti insieme.

21.33 - Decibel Bellini coinvolge Ancelotti, il tecnico si lascia andare ad un urlo per i tifosi: "Forza Napoli!".

21.31 - Si improvisa un siparietto tra Starace e Tonelli, grandi risate tra il pubblico ed i giocatori sul palco.

21.30 - Sale sul palco anche Tommaso Starace! Scatenato il magazziniere azzurro sulle note de "A far l'amore comincia tu".

21.28 - Parte il coro 'Sarò con te', cantano tutti a Dimaro, da tifosi a giocatori e staff tecnico! Clima fantastico in piazza!

21.27 - Sale sul palco il vice Sindaco di Dimaro: "Siamo onorati di ospitare ancora il Napoli, si è instaurato un bel rapporto con la squadra ed i tifosi. Grazie a tutti!".

21.26 - Decibel Bellini saluta anche i giocatori non presenti a Dimaro.

21.25 - Salgono tutti gli attaccanti, l'ultimo a salire è Lorenzo Insigne, entusiasmo alle stelle per il capitano azzurro.

21.24 - Tocca a Mertens, tifosi che acclamano il belga di sicuro tra i più acclamati.

21.24 - E' il turno degli attaccanti, il primo è Callejon: tripudio per lo spagnolo.

21.23 - Gaetano e Zielinski i restanti centrocampisti saliti sul palco.

21.22 - E' il turno dei centrocampisti, il primo a salire è il nuovo acquisto Elmas.

21.21 - Salgono il resto dei difensori presenti a Dimaro. L'ultimo salire a Manolas osannato dal pubblico della piazza.

21.20 - Tocca ai difensori: Chiriches, Di Lorenzo, Ghoulam e Luperto i pòrimi, seguiti da Hysaj e Maksimovic.

21.19 - Salgono sul palco i portieri: Idasiak, Karnezis e Meret.

21.18 - Salgono sul palco Carlo Ancelotti ed il figlio Davide per primi, ovazione dal pubblico presente. Seguono tutti i membri dello staff.

21.17 - La serata comincia con un discorso introduttivo dello speaker del San Paolo Daniele Decibel Bellini, Insigne scherza dalle quinte: "Ci siamo! Ci Siamo!

21.11 - Giocatori pronti a salire sul palco, c'è adrenalina tra i tifosi azzurri.

21.09 - Parte la serata in piazza, musica per i tifosi presenti in attesa dell'arrivo dei giocatori.

21.02 - Tantissimi tifosi del Napoli presenti in piazza per accogliere la squadra di Ancelotti!

Benvenuti e buonasera amici di TuttoNapoli! Tra poco inizierà la serata nella piazza di Madonna della Pace a Dimaro per la presentazione del Napoli di Ancelotti! Segui l'evento con noi!