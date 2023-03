RILEGGI LIVE - Eintracht, Glasner: "Vogliamo 3 gol, ma va bene passare pure ai rigori!". Rode: "Ho fiducia"

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

Oliver Glasner presenta la sfida al Napoli. Il tecnico dell'Eintracht interverrà in conferenza stampa a partire dalle 18 in vista del match di domani valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Ad affiancarlo il centrocampista Sebastian Rode.

18:02 - Comincia la conferenza stampa. Parte Glasner sulle assenze di Kolo Muani e Lindstrom: "Troveremo altri giocatori che avranno altre capacità e che possono comunque fare gol. Chi prenderà il loro posto domani avrà la nostra fiducia. Per battere il Napoli bisogna giocare di squadra, dovremo essere forti"

Parla Rode sulla fiducia di superare il turno: "Noi vogliamo certamente vincere questa partita e siamo delusi se qualcosa non funziona. Abbiamo fatto bene in queste ultime partite, non vedo la situazione così negativa come sembra".

Per Rode, cosa serve per vincere? "Fortuna ma anche coraggio, vedremo ciò che succederà".

Per Glasner, mancheranno i tifosi: sarà un fattore negativo? "Ci sarebbe piaciuto avere i nostri tifosi con noi, ma noi ci concentriamo sulla partita, sulle cose che potrebbero influire sulla partita. Avere il supporto dei tifosi sarebbe stato meglio, ci avrebbe dato energia positiva, ma il supporto ce l'abbiamo anche se non sono qui".