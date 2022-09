RILEGGI LIVE - Lazio-Napoli 1-2 (4' Zaccagni, 38' Kim, 62' Kvaratskhelia): vittoria in rimonta, espugnato l’Olimpico!

TuttoNapoli.net

Vittoria in rimonta del Napoli che espugna l’Olimpico: decisivo il gol di Kvaratskhelia nella ripresa, Lazio ko!

22.41 - FINISCE QUI!

94' - Fallo di Marusic su Politano, giallo per lui.

92' - Due cambi per Spalletti: dentro Ndombele e Olivera al posto di Lobotka e Mario Rui

91' - PEDRO! Tiro dal limite di Pedro, palla di un soffio al lato ma Meret era sulla traiettoria.

90' - L'arbitro concede 4 minuti di recupero.

89' - Ammonito Sarri per proteste.

88' - Osimhen riceve un pallone lunghissimo dalla difesa: stoppa di petto, si gira ma strozza il tiro. Pallone sul fondo.

84' - Ultime due mosse di Sarri: in campo Cancellieri e Hysaj al posto di Felipe Anderson e Lazzari.

82' - OSIMHEN! Sugli sviluppi di un corner il nigeriano prende il tempo a tutti ma di testa spedisce alto sopra la traversa.

81' - Ammonito Luciano Spalletti.

77' - Milinkovic-Savic riceve nello spazio e finisce a terra in area. Sozza gli fa cenno di rialzarsi, tutto regolare.

75' - Cambio nella Lazio: fuori Cataldi e dentro Basic.

74' - Elmas prende palla sulla trequarti e punta direttamente la porta: conclusione murata.

73' - Elmas riceve tra le linee e appoggia a Raspadori: tiro dal vertice dell'area murato dalla retroguarida laziale.

72' - Difesa della Lazio allineata male e imbucata per Osimhen: in area stavolta incespica sulla palla, ma riesce comunque a conquistare un corner.

71' - Colpo di testa insidioso di Felipe Anderson, bella parata di Meret che si allunga e devia in angolo.

70' - Altro cartellino giallo per Cataldi per proteste.

69' - Felipe Anderson interviene su Mario Rui con troppa veemenza: fallo e giallo.

68' - Doppio cambio per Spalletti: escono Kvaratskhelia e Zielinski ed entrano Raspadori ed Elmas.

68' - Ammonito Milinkovic Savicper proteste.

67' - Contatto Mario Rui-Lazzari in area: proteste dei giocatori della Lazio che chiedono il rigore, tutto regolare per Sozza.

65' - Palla in verticale per Felipe Anderson, che mette al centro e trova la gran chiusura di Rrahmani.

62' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!!! Politano fa filtrare per Anguissa sul lato corto dell'area: l'ex Villarreal mette un pallone all'indietro, dove arriva puntuale Kvaratskhelia: siluro potente, col destro, che buca le mani di Provedel e vale il 2-1 per il Napoli!

61' - OSIMHEN! Azione di cattiveria del numero 9: Osimhen lascia sul posto Romagnoli e incrocia col destro, altra bella parata di Provedel a dirgli di no.

57' - Iniziativa di Felipe Anderson che appoggia a centro area per Vecino: destro di prima intenzione, palla alta sopra la traversa.

55' - Palla in profondità per Immobile, che punta Kim. Non passa l'attaccante ma guadagna un corner.

54' - Doppio cambio nella Lazio: entrano Pedro e Vecino al posto di Zaccagni e Luis Alberto

52' - KVARATSKHELIA! Cross forte di Zielinski, il georgiano impatta bene il pallone ma non centra la porta. Altra occasionissima per il Napoli.

51' - PALO DI OSIMHEN! Palla dentro per il nigeriano che vince un duello di forza e di testa manda la palla sul legno!

50' - ZIELINSKI! Grande iniziativa di Kvaratskhelia che si libera di Patric e scodella al centro per Zielinski: colpo di testa insidioso, devia Provedel.

47' - KVARATSKHELIA! Bella azione di Politano che tiene in campo un pallone complicato, arriva al limite e imbuca per Kvaratskhelia: a tu per tu con Provedel, il georgiano si allunga il pallone e non riesce a calciare.

46' - Nessun cambio all'intervallo.

21.52 - INIZIA LA RIPRESA!

Finisce 1-1 la prima frazione all'Olimpico: al gol immediato di Zaccagni ha risposto Kim con un bellissimo stacco aereo. Squadre negli spogliatoi.

21.36 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

47' - Lozano esce dal campo addirittura in barella: al suo posto entra Politano.

46' - Marusic si rialza e sta bene anche se gli viene applicata una vistosa fasciatura. Lozano è ancora a terra. E' lui ad aver avuto la peggio.

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero.

44' - Cross di Mario Rui dalla sinistra a cercare Lozano: stacco di testa e pallone alto sulla traversa. Impatto durissimo tra il messicano e Marusic: entrambi perdono sangue, entrano subito i rispettivi staff.

42' - Nessun problema per Patric che rientra sul terreno di gioco.

41' - Testa contro testa tra Osimhen e Patric. Ha la peggio il difensore della Lazio, che ha bisogno dell'ingresso dei sanitari.

38' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!! Zielinski va alla battuta di un calcio d'angolo e pesca Kim in area di rigore: incornata potente che va a dare uno schiaffo al palo e viene smanacciata da Provedel, nel frattempo però supera la linea: la goal-line technology non può sbagliare, 1-1 all'Olimpico!

37' - PALO DI KVARATSKHELIA! Azione strepitosa del georgiano che si libera con una super-giocata di Luis Alberto e da posizione centrale calcia in porta: destro forte e preciso che si stampa sul palo.

34' - KVARATSKHELIA! Il georgiano ruba palla a Milinkovic Savic, si invola, sterza in area ma il suo destro è troppo debole: blocca Provedel.

32' - Il Napoli ora ha preso campo soprattutto grazie alla salita dei due terzini.

29' - Traversone troppo profondo di Lozano per Osimhen, Provedel esce e fa suo il pallone.

28' - Buona iniziativa di Lozano sulla destra: cross al centro sul quale arriva Kvaratskhelia che prova a rimetterla al centro per Osimhen. Chiude in corner la difesa della Lazio.

26' - Il Napoli prova a sfondare a sinistra sull'asse Mario Rui-Zielinski-Kvaratskhelia. Il georgiano si allunga troppo il pallone e la sfera finisce sul fondo.

25' - Zielinski perde palla al limite, recupera la Lazio che parte in contropiede con Felipe Anderson. Il brasiliano prova il filtrante in area per Luis Alberto, anticipato da Di Lorenzo.

23' - Giropalla del Napoli lento, prevedibile e con qualche errore di troppo.

21' - Altro tentativo di Cataldi, velleitario: palla che termina alle stelle.

18' - Pochi spazi da un lato e dall'altro. Partita molto tattica.

16' - Tentativo di Cataldi col mancino, pallone molto distante dalla porta di Meret.

15' - Mario Ru serve di prima intenzione Kvaratskhelia. Uno contro uno con Patric, ma si alza la bandierina: fuorigioco.

14' - Cross di Lozano dalla corsia di destra, il pallone arriva a centro area a Zielinski che controlla di petto e calcia. Mura la difesa della Lazio che ribatte la conclusione del polacco.

10' - Ora il Napoli prova a reagire dopo lo schiaffo iniziale di Zaccagni.

6' - Inizio shock per il Napoli subito sotto dopo pochissimi minuti dal calcio d'inizio.

4' - GOL DELLA LAZIO! Felipe Anderson mette al centro per Zaccagni, che controlla, va sul destro e spara un siluro che si insacca all'angolino lontano!

20.45 - PARTITI! INIZIA LA PARTITA!

20.42 - SQUADRE IN CAMPO! Tutto pronto per il fischio d'inizio.

20.40 - L'esterno d'attacco della Lazio Mattia Zaccagni nel pre gara della sfida contro il Napoli parla così ai microfoni di Sky: “Dovremo dare continuità alla partita che sarà molto difficile contro una delle squadre più forti del campionato. Loro hanno grande qualità, tante scelte soprattutto davanti, ma noi faremo la nostra partita. Noi più maturi? Ci sentiamo più maturi, il mister ci ha trasmesso buone cose e noi le mettiamo in campo".

20.34 - Ai microfoni di Sky Sport il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha parlato così a pochi minuti dall'inizio della sfida contro la Lazio all'Olimpico: “Questa squadra ha fatto vedere di avere delle misure e delle distanze di collettivo, nell’ultima partita forse non siamo stati così cattivi e feroci come dovremmo essere, ma questo ci ha permesso di recuperare qualcuno. Lazio? Sarà una partita di livello contro una squadra che gioca un buonissimo calcio ed è stata costruita per giocare in questo modo, inoltre mirano alla Champions come noi. Sarebbero tre punti importanti, ma è presto per fare già dei bilanci. Siamo fiduciosi”.

20.30 - Il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport ha parlato così della sfida dell'Olimpico contro il Napoli: “Ogni partita ha una storia diversa, noi le prepariamo per giocare in un certo modo, ma sfortunatamente ci sono anche gli avversari che condizionano la gara. Dobbiamo fare una partita con grandissima attenzione difensiva e cattiveria offensiva, loro sono una delle squadre più forti della Serie A. In questo momento mi interessa dare un’identità forte alla squadra, poi ora inizieremo a giocare ogni tre giorni e non sarà più possibile”.

20.25 - Le squadre sono in campo per il consueto riscaldamento pre-partita.

20.16 - Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Dazn, soffermandosi sulla sua astinenza dal gol: "Deve ancora arrivare il gol, ma arriverà presto, sono sicuro. Continuiamo a lavorare, ci sono tante partite e faremo bene".

20.13 - Giovanni Simeone partirà dalla panchina stasera contro la Lazio, ma è lui a presentarsi per il Napoli ai microfoni di Dazn nel pre-partita. Il centravanti argentino torna nello stadio che era stato di suo padre e ne parla così: "Per me tutte le partite sono importanti, non ce n'è una speciale. Da piccolo la Lazio è stata parte della mia famiglia, ma per me sono speciali tutte le partite. Quando si trova una squadra così bella da affrontare ovviamente sempre dà qualche motivazione in più".

20.10 - Inizia a riempirsi lo stadio mentre i calciatori sono in campo per il riscaldamento.

FORMAZIONI UFFICIALI

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Maximiano, Adamonis, Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Radu, Basic, Bertini, Vecino, Marcos Antonio, Cancellieri, Pedro, Romero. Allenatore: Sarri

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. A disposizione: Marfella, Sirigu, Jesus, Olivera, Ostigard, Zanoli, Elmas, Gaetano, Ndombele, Zerbin Politano, Raspadori, Simeone. Allenatore: Spalletti

Per Lazio-Napoli non vi sarà il boom dei 53 mila di Lazio-Inter, ma l'atmosfera sarà da grande evento: oltre ai 25 mila abbonati, si attendono tra i 10 e i 15mila paganti per avvicinare o raggiungere quota 40 mila spettatori.

Spalletti a Roma riproporrà la formazione tipo delle prime giornate, rilanciando i giocatori lasciati a riposo nell'ultima gara. Davanti a Merert, che nelle prossime settimane potrebbe rinnovare il contratto col Napoli, rientrano Rrahmani e Mario Rui nella linea con Di Lorenzo e Kim. In mediana spazio a Lobotka e Zielinski con Anguissa ed in attacco tornerà titolare Kvaratskhelia con Osimhen e probabilmente Lozano, favorito su Lozano nell'unico vero ballottaggio che Spalletti si porterà dietro quest'oggi.

Lazio-Napoli