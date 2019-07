RILEGGI LIVE - Liverpool-Napoli 0-3 (17' Insigne, 28' Milik, 52' Younes): gli azzurri dominano contro i campioni d'Europa!

19.50 - FINE PARTITA! I vice-campioni d'Italia battono i campioni d'Europa. E' solo calcio di luglio, chiaro, ma tante buone indicazioni sono arrivate in casa Napoli. Ad Edimburgo contro il Liverpool finisce 3-0 nel segno del capitano azzurro. Quel Lorenzo Insigne autore del primo gol, di tante ottime giocate, che mette lo zampino in ogni azione pericolosa. Anche sulle reti di Milik e Younes, arrivate rispettivamente a metà primo tempo e in apertura di ripresa. Da lì in avanti poche emozioni e tanta gestione da parte degli uomini di Carlo Ancelotti. Che può sorridere per le belle notizie, consapevole che si tratta solo di un'amichevole.

91' - L'arbitro concede due minuti di recupero.

90' - PRODEZZA DI MERET! Gomez appoggia a Wilson. Il numero 69 rientra sul mancino e spara una fucilata sul palo lontano, trovando però un Meret super: si distende e dice di no con una grandissima parata.

89' - Grande incursione in area di Brewster, la cui conclusione da posizione defilata viene però murata.

87' - Bella giocata di Lallana, che scucchiaia ina rea. Chiude Luperto, ma il rimpallo favorisce Elliott. Il tiro di quest'ultimo termina alle stelle.

85' - Il Napoli adesso fa giropalla senza troppi problemi, padrone del campo.

82' .- Hysaj serve Callejon in area, ma lo spagnolo sbaglia il controllo e l'azione sfuma.

80' - HYSAJ RISCHIA! Cross al centro, l'albanese in spaccata arriva sulla palla, in area, e quasi fa autogol. Solo una prodezza di Meret evita il peggio.

78' - Sostituzioni per il Liverpool: fuori Wijnaldum, Milner, Fabinho e van Dijk, dentro van den Berg, Duncan, Lewis ed Elliot.

77' - Zielinski commette fallo e viene graziato. Wilson va alla battuta del piazzato da fuori area, ma spedisce alto sopra la traversa.

75' - Cambi per il Liverpool: Gomez e Hoever prendono il posto di Alexander-Arnold e Robertson.

74' - Sostituzione per il Napoli: fuori Milik, dentro Tutino.

72' - Ghoulam scambia con Zielinski, poi va da Gaetano. Bravo il classe 2000 a conquistare il fallo.

70' - Lallana appoggia a Wijnaldum, che prova a sventagliare a sinistra, sul lato corto dell'area, dove però ci sono solo maglie azzurre.

68' - Younes imbecca Insigne, ma il controllo sbagliato del capitano è decisivo per frenare l'azione.

66' - Alcuni uomini hanno cambiato posizione: Callejon torna sulla fascia destra, Younes gioca sulla trequarti, Zielinski e Gaetano in mediana.

63' - Quattro cambi per il Liverpool: entrano Lovren, Lallana, Brewster e Wilson, che vanno a rimpiazzare Matip, Henderson, Oxlade-Chamberlain e Origi.

61' - Altri tre cambi per Ancelotti: entrano Luperto, Hysaj e Gaetano al posto di Maksimovic, Di Lorenzo e Verdi.

59' - Altra invenzione di Insigne, stavolta per Verdi. L'ex Bologna però sbaglia il controllo e l'azione sfuma.

57' - MILIK! Insigne inventa ancora per Milik, che tenta la zampata, ma stavolta Mignolet è attento e para.

55' - Ghoulam spreca una potenziale occasione. Sventagliata a sinistra per l'algerino, tutto solo. Controllo così così, cross anche peggio e palla regalata al Liverpool.

54' - Henderson calcia al volo da fuori area, ma trova una deviazione in angolo.

52' - GOOOOOOOOLLLLLL! GOOOOOOOOOOOL! AMIN YOUNES CALA IL TRIS! Apertura a sinistra per Insigne, che rientra sul destro e calcia a giro. Mignolet respinge addosso ad un difensore, il rimpallo favorisce Younes, che da due passi spinge in fondo al sacco!

50' - Bella chiusura di Chiriches su Oxlade-Chamberlain.

48' - Errore del Napoli in fase di uscita. La sfera arriva a Fabinho, che calcia da fuori ma non dà angolo: blocca Meret.

46' - Cambi all'intervallo per il Napoli: fuori Manolas, Mario Rui e Mertens, dentro Chiriches, Ghoulam e Younes.

19.02 - Ripartiti! Inizia la ripresa.

45'+2' - Finisce qui il primo tempo: Napoli in vantaggio di due gol sul Liverpool grazie alle reti di Insigne e Milik. Ottimo primo tempo della squadra di Ancelotti con Meret mai sollecitato.

45'+1' - Calcio d'angolo per il Liverpool, colpo di testa di Matip che non trova fortuna.

45' - Concessi due minuti di recupero.

44' - Gol annullato al Liverpool: verticalizzazione per Wijnaldum che batte Meret ma viene fermato in fuorigioco.

43' - Nei minuti finali si fa vedere con più insistenza il Liverpool che prova a recuperare almeno una rete. Si difende in modo ordinato e compatto il Napoli.

41' - Bravo anche in chiusura Simone Verdi che riesce a deviare in angolo anticipando di testa l'intervento di un avversario. Nulla di fatto dal corner.

39' - Gioco fermo per un colpo alla caviglia subito da Manolas: resta in campo il greco, nessun problema per l'ex Roma.

38' - Va sottolineata l'ottima prestazione, fino a questo momento, di Simone Verdi.

35' - Palla di Verdi per Di Lorenzo che con una gran corsa riesce a raggiungere il pallone: cross al centro recuperato ancora una volta da Matip.

33' - Scatenato Lorenzo Insigne che si propone ancora sull'esterno sinistro e cerca il cross con il mancino a cercare Milik, traversone sbagliato che non arriva all'attaccante polacco.

31' - Si fanno sentire i tifosi del Napoli dopo la seconda rete degli azzurri: ottima prova della squadra di Ancelotti fino a questo momento.

28' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! BELLISSIMA RETE DI MILIK! Cross di Insigne per il polacco che colpisce al volo di sinistro e batte Mignolet per il raddoppio azzurro.

27' - Verticalizzazione di Callejon verso Verdi, palla un po' troppo lunga bloccata da Mignolet.

26' - Il Liverpool conquista il primo calcio d'angolo, Manolas allontana per due volte di testa poi libera Milik.

24' - Bene anche dall'altro lato Mario Rui: molto attento in fase di chiusura e propositivo in fase offensiva.

22' - Gran cross di Di Lorenzo che salta un uomo e va al cross, si salva il Liverpool con una gran chiusura di Matip. Nulla di fatto dal conseguente calcio d'angolo.

19' - Ottimo inizio di gara di Di Lorenzo per nulla intimidito dalla prima gara con una big europea.

17' - GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! GOL! LORENZO INSIGNE! NAPOLI IN VANTAGGIO! Cambio gioco di Mertens per Lorenzo che supera un avversario e conclude a giro dal limite battendo Mignolet. Gol fantastico di Lorenzinho.

14' - Milik recupera un buon pallone su un errore avversario, cerca spazio per il tiro ma non lo trova e allora cerca Insigne ma nel frattempo Lorenzo era finito in fuorigioco.

12' - Ancora Napoli pericoloso con una bella punizione battuta da Insigne, Mignolet salva in calcio d'angolo. Dalla bandierina palla verso Manolas che non riesce a deviare in rete.

10' - VERDI! Pericoloso il Napoli dopo una bella azione costruita del Napoli: palla di Zielinski per il calciatore ex Bologna che ci prova con un tiro a giro, Mignolet è bravo e salva i suoi.

8' - Gran numero di Lorenzo Insigne che riesce ad andarsene con un gran numero ma la sua verticalizzazione non riesce e l'azione sfuma.

6' - Il Liverpool continua a far girare il pallone molto velocemente: bravi Di Lorenzo e Verdi ad allontanare sul cross del Liverpool allontanando il pericolo.

4' - Liverpool pericoloso con Origi che di testa non riesce a trovare la porta sul cross dalla sinistra di Robertson.

3' - Si vede sulla sinistra Mario Rui: cross deviato, la palla non arriva a Verdi.

2' - Parte all'attacco il Liverpool: verticalizzazione per la punta centrale Origi un po' troppo lunga, gestisce la difesa azzurra.

18.00 - Via alla gara!

17.59 - Risuona l'inno del Liverpool: il famosissimo "You will never walk alone"

17.56 - Squadre in campo con le classiche divise rosse e azzurre.

17.50 - Grande spettacolo a centrocampo mentre le squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo.

17.35 - La panchina del Napoli è composta da Karnezis, Idasiak, Hysaj, Chiriches, Luperto, Ghoulam, Gaetano, Younes, Tutino

17.25 - Azzurri in campo per il riscaldamento.

17.20 - Liverpool in campo per il riscaldamento, ovazione del pubblico.

17.10 - Grande spettacolo al Murrayfield Stadium di Edimburgo, sold-out con circa 67mila spettatori.

17.00 - FORMAZIONE UFFICIALE - Ancelotti lancia Maksimovic al fianco di Manolas mentre a centrocampo c'è Callejon adattato con Zielinski ed in attacco Vedi, Mertens e Insigne dietro Milik.

Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Callejon, Zielinski; Verdi, Mertens, Insigne; Milik.

16.45 Il Liverpool ha comunicato la formazione ufficiale: Mignolet; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Fabinho, Henderson, Milner, Wijnaldum; Oxlade-Chamberlain, Origi. A disposizione: Lonergan, Lovren, Gomez, Lallana, Brewster, Lewis, Hoever, Duncan, Wilson, Elliott, Van den Berg.

16.35 - FOTO - Napoli arrivato a Edimburgo, grande accoglienza per gli azzurri (clicca qui per leggere)

Ancelotti dovrebbe schierare la formazione più vicina a quella titolare con Meret tra i pali, Manolas e Maksimovic al centro della difesa con Di Lorenzo e Ghoulam ai lati, a centrocampo Zielinski ed il 2000 Gaetano mentre in attacco Callejon, Mertens e Insigne dietro Milik con Younes e Verdi che rappresentano i soli cambi offensivi.

Si inizia a fare sul serio per il Napoli. La squadra di Ancelotti sarà di scena alle 18 ad Edimburgo contro il Liverpool campione d'Europa con l'obiettivo di registrare passi in avanti sul piano della condizione e dell'assimilazione di nuovi concetti tattici. Il Napoli sarà privo di Fabian, Allan e Koulibaly ancora in vacanza, ma anche di Elmas rimasto a Napoli per questioni relative al passaporto e Malcuit reduce da una botta, ma anche i reds - che sono più avanti in linea generale sulla preparazione - si ritroveranno senza il tridente Salah, Firmino, Manè, oltre ad Alisson.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Liverpool-Napoli, amichevole in programma al Murrayfield Stadium di Edimburgo che per l'occasione è da giorni sold-out.