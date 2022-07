RILEGGI LIVE - Napoli-Adana 2-2 (56', 93' Lozano, 74' Balotelli, 87' Sari): gli azzurri pareggiano in extremis

Fonte: Da Castel di Sangro, Francesco Carbone e Antonio Noto

Finisce 2-2 la prima amichevole del Napoli a Castel di Sangro. Gli azzurri, dopo essere passati in vantaggio ad inizio ripresa, si fanno rimontare dall'Adana grazie a due rigori e poi a tempo praticamente scaduto pareggiano i conti con Lozano.

22.20 - TERMINA IL MATCH

93' - GOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Forcing del Napoli agli sgoccioli della partita, palla in area ed in seguito ad una carambola Lozano spedisce il pallone in porta

90' - Vengono concessi 3 minuti di recupero.

87' - GOL DELL'ADANA! Sari si presenta dal dischetto, Meret intuisce il lato ma non basta. L'Adana ribalta il punteggio.

86' - ALTRO RIGORE PER L'ADANA! Olivera, dopo un rimpallo sfortunato, stende in area l'attaccante. Fischia Camplone, è rigore.

83' - Kvaratskhelia va alla battuta di un calcio di punizione, palla che termina alta sulla traversa.

80' - Bella combinazione Fabian-Kvara sul lato corto dell'area di rigore. Lo spagnolo serve l'attaccante che scarta un difensore, si accentra e fa partire il destro. Blocca Ozbir.

74' - GOL DELL'ADANA! Balotelli si presenta dagli undici metri e spiazza Meret!

73' - CALCIO DI RIGORE PER L'ADANA! Errore di Ostigard sul fondo, il pallone resta a metà e Meret per salvare commette fallo sull'attaccante.

71' - KVARATSKHELIA! Olivera appoggia in area per il georgiano che dribbla in un fazzoletto di campo il difensore e calcia col destro. Si salva Ozbir, Napoli vicinissimo al raddoppio.

67' - Doppio cambio per il Napoli: entrano Zerbin ed Olivera al posto di Di Lorenzo e Mario Rui.

61' - Termina qui la gara di Gokhan Inler che esce dal campo tra gli applausi dei tifosi del Napoli.

60' - Balotelli va alla battuta di un calcio di punizione dai 25 metri, bravissimo Meret a deviare il pallone

58' - FABIAN! Botta dal limite dell'area dello spagnolo, la palla sfiora il palo.

56' - GOOOOOOL DEL NAPOLI!! Kvaratskhelia riceve sulla sinistra, punta l'uomo e fa partire un traversone perfetto sul secondo palo per Lozano che in scivolata e da due passi batte il portiere. 1-0 Napoli.

51' - Qualche problema al polso per Kvaratskhelia dopo uno scontro di gioco con un avversario.

50' - Due cambi all'intervallo anche per l'Adana: entrano in campo Balotelli e Sari al posto di Assombalonga e Akintola.

48' - Grande giocata di Kvaratskhelia sulla sinistra, servizio al limite per Di Lorenzo. Botta del capitano del Napoli, bravo Ozbir a deviare in corner.

21.31 - INIZIA LA RIPRESA

21.30 - Tanti cambi all'intervallo: entrano Lobotka, Lozano, Kvaratskhelia, Zielinski, Fabian, Jesus, Ambrosino ed escono Demme, Politano, Elmas, Gaetano, Anguissa, Osimhen e Rrahmani.

21.15 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro non concede recupero

40' - Fallo al limite dell'area ai danni di Osimhen: fischia Camplone che poi ammonisce Ndiaye per proteste.

37' - I giocatori in panchina iniziano il loro riscaldamento in vista della ripresa.

33' - Cross di Di Lorenzo dalla destra, fallo in attacco di Osimhen fischiato dall'arbitro Camplone. Si riparte da una punizione per l'Adana.

30' - Percussione di Anguissa, doppio dribbling e scarico per Politano. Da ottima posizione l'esterno del Napoli calcia alto sopra la traversa.

27' - Ostigard prova un lancio lungo e sbaglia. Spalletti lo rischiama invitandolo a giocare palla a terra.

23' - Ora l'Adana cerca di abbassare i ritmi, il Napoli invece non abbassa il ritmo.

19' - Sugli sviluppi di un calcio piazzato dai 25 metri, Mario Rui va alla battuta, devia la barriera, sarà corner.

15' - Schema perfetto degli azzurri: finta di Mario Rui che appoggia per Politano, cross al centro basso per Rrahmani che centra la traversa a pochi metri dalla porta.

14' - Calcio di punizione dal limite per il Napoli

9' - Il Napoli ha il pallino del gioco in mano, l'Adana fin qui fa densità e copre tutti gli spazi.

6' - Inizio di partita gradevole con entrambe le squadre che hanno cominciato la sfida ad alta intensità

3' - GOL ANNULLATO AD OSIMHEN! Lancio di prima di Politano a cercare Osimhen, delizioso pallonetto e palla in rete. Si alza pero' la bandierina, è fuorigioco.

1' - Subito prima occasione per il Napoli con Osimhen: scatto in profondità, il nigeriano poi viene steso in area ma per l'arbitro è tutto regolare.

20.30 - SI PARTE!

20.28 - Squadre in campo

20.17 - Anche il Napoli termina il riscaldamento.

20.12 - L'Adana esce dal campo, manca ormai sempre meno al calcio d'inizio

19.56 - Entra sul terreno di gioco anche il Napoli per iniziare la fase di riscaldamento tra l'entusiasmo dei tifosi.

19.45 - In campo i giocatori dell'Adana Demirspor per il riscaldamento.

19.25 - FORMAZIONI UFFICIALI - Spalletti ha mischiato le carte per questo test amichevole: spazio ad Ostigard in difesa con Rrahmani, in mediana Anguissa ma con le novità Demme e Gaetano e probabilmente Elmas a sinistra nel tridente con Politano ed Osimhen. Da capire però se si tratterà di effettivamente un 4-3-3.

NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Demme, Gaetano; Politano, Osimhen, Elmas. A disposizione: Contini, Marfella, Olivera, Costanzo, Jesus, Lobotka, Fabian, Zielinski, Zerbin, Kvaratskhelia, Lozano, Ambrosino. All. Spalletti

ADANA DEMIRSPOR: Ozbir, Talha Sanuc, Akaydin, Assombalonga, Inler, Belhanda, Akintola Onyekuru, Ndiaye, Svensson, Rodrigues. A disposizione: Karakus, Dursun, Guler, Yildiz, Balotelli, Cokcalis, Sari, Rakitskyi, Kurtulan, Kavrazli, Manev. All. Montella

Questa sera terza amichevole precampionato per il Napoli: a Castel di Sangro, dove gli azzurri si sono trasferiti per svolgere la seconda parte del ritiro estivo dopo i giorni trascorsi a Dimaro, test contro i turchi dell'Adana Demirspor. Il calcio d'inizio è previsto alle 20.30.

Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky, al canale Sky Sport (numero 251 del satellite): la partita sarà acquistabile in pay per view al costo di 9,99 euro anche sul profilo Facebook del club

Amici di Tuttonapoli, buonasera da Castel di Sangro e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Adana Demirspor