RILEGGI LIVE - Napoli-Ajax 4-2 (4' Lozano, 16' Raspadori, 49' Klaassen, 62' Kvara, 83' Bergwijn, 89' Osimhen): gli azzurri volano agli ottavi!

Finisce 4-2 la sfida del Maradona tra Napoli e Ajax. Gli azzurri volano così agli ottavi di Champions League con 2 turni d’anticipo.

20:39 - FINISCE QUI!

92' - Politano commette fallo di mano e si becca il cartellino giallo.

90' - L'arbitro concede cinque minuti di recupero.

90' - Cartellino giallo per Osimhen per essersi tolto la maglietta nell'esultanza.

89' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!! Retropassaggio per Blind che si addormenta: Osimhen è attento, recupera la sfera e spedisce il pallone in porta

88' - Ultima mossa di Spalletti: fuori Zielinski e dentro Gaetano.

87' - Cartellino giallo per Juan Jesus.

86' - Traversone al centro per Brobbey, che prova a fare la sponda. Bravo Kim a chiudere, ma l'arbitro fischia anche il fallo in attacco.

85' - OSIMHEN SPRECA! Imbucata per Di Lorenzo, che confeziona un cioccolatino per Osimhen, a due passi dal portiere: la deviazione da metri zero finisce incredibilmente alta sopra la traversa.

84' - Doppio cambio per l'Ajax: fuori Bergwijn e dentro Ocampos. Entra anche Conceiçao al posto di Berghuis.

83' - GOL DELL'AJAX! Bergwijn va alla battuta del penalty e batte Meret! E' 3-2 al Maradona.

81' - CALCIO DI RIGORE PER L'AJAX! Juan Jesus butta giù Brobbey sulla linea dell'area di rigore: per Zwayer è fallo e penalty.

79' - GOL ANNULLATO A OSIMHEN! Ndombele fa filtrare in area per Osimhen, che in spaccata batte Pasveer. Si alza però la bandierina per il fuorigioco!

78' - Sugli sviluppi di un corner Di Lorenzo anticipa tutti sul primo palo, ma non si avvita bene e non centra la porta.

77' - Doppio cambio per il Napoli: escono Lozano e Kvaratskhelia, dentro Politano e Elmas.

76' - Cartellino giallo per Bergwijn per un fallo tattico su Lozano.

75' - Osimhen spizza di testa per Lozano in profondità: il messicano tira in porta col destro, Pasveer blocca in due tempi.

73' - Kvaratskhelia riceve sul lato corto dell'area e vede l'inserimento di Di Lorenzo sul secondo palo. Quando prova a premiarlo, capisce tutto Grillitsch che compie un grande intervento.

70' - Osimhen fa un gran lavoro per la squadra e apre per Di Lorenzo, che va subito in profondità da Lozano. Cross basso del messicano, tiene bene stavolta la difesa dell'Ajax.

68' - Kvaratskhelia recupera palla e ribalta l'azione, tutto da solo, portando a spasso gli avversari. Sulla palla in verticale di Osimhen però quest'ultimo è in fuorigioco.

66' - Bassey stende Olivera: cartellino giallo per il nigeriano.

64' - Tripla sostituzione per l'Ajax: fuori Taylor, dentro Grillitsch. Escono anche Kudus e Sanchez, dentro Brobbey e Baas.

62' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!!! Kvarastkhelia si prende il pallone e va alla battuta del calcio d'angolo: destro forte e all'angolino alto, 3-1 Napoli.

61' - Giallo a Timber per il fallo di mano.

61' - CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI! L'arbitro Zwayer, al termine della review, concede il penalty agli azzurri.

60' - Tiro di Ndombele in area, deviato da Timber con il braccio sinistro largo. Zwayer va a rivedere l'azione al VAR.

57' - Altro inserimento perfetto di Klassen che chiama la palla sul secondo pallo: copertura impeccabile di Mathias Olivera che di testa allunga il cross in angolo.

55' - Ora il Napoli ha ripreso il pieno controllo della partita dopo i primissimi minuti un po' passivi di inizio ripresa.

53' - NDOMBELE! Zielinski combina con Kvaratskhelia, che poi serve al limite Ndombele: il destro di prima finisce largo, non di molto.

52' - Fallaccio di Alvarez su Lobotka: Zwayer estrae il cartellino giallo.

50' - Doppio cambio per il Napoli: esce un acciaccato Anguissa, al suo posto Ndombele. Fuori anche Raspadori, dentro Osimhen.

49' - GOL DELL'AJAX! Bassey trova un bel cross dalla sinistra per Klaassen che colpisce di testa a centro area, anticipa Olivera e accorcia la distanze.

19:48 - INIZIA LA RIPRESA!

Termina 2-0 il primo tempo della sfida del Maradona tra Napoli e Ajax. Di Lozano e Raspadori le reti che stanno fin qui decidendo il match. Squadre negli spogliatoi.

19:32 - FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro concede 2 minuti di recupero.

43' - Ripartenza dell'Ajax a grandissima velocità con la palla che arriva a Kudus in area: sul suo mancino mura alla grande Juan Jesus.

38' - Gran recupero difensivo di Kvaratskhelia, Spalletti applaude. Il georgiano però poi sbaglia il lancio che avrebbe ribaltato il campo per Lozano.

36' - Ancora Kvaratskhelia-show, sempre su Sanchez: Sposta palla e va, sul traversone Lozano viene anticipato di un soffio sul secondo palo.

35' - Ripartenza dell'Ajax palla al piede con Bassey, che va fino in fondo. Ripiega bene Lobotka, chiude si rifugia in fallo laterale.

33' - Tunnel strepitoso di Kvaratskhelia che salta Sanchez, che poi lo stende. Fallo e giallo per il terzino dell'Ajax.

30' - Nulla di grave per Lozano dopo il fallo subito da Bassey: il messicano si rialza e rientra in campo.

29' - Lozano trova una traccia interna e viene abbattuto da Bassey. Niente giallo, ma il Chucky resta a terra dolorante. In campo lo staff sanitario azzurro.

28' - Incomprensione tra Kim e Di Lorenzo: il pallone viene recuperato da Taylor che tenta il mancino dall'interno dell'area. La sfera si spegne a lato.

27' - Pestone di Taylor ai danni di Lobotka: fallo e giallo.

23' - Kim perde una palla in uscita e l'Ajax col giropalla arriva da Bergwijn: la conclusione dai venti metri viene deviata da Juan Jesus in angolo.

21' - Bergwijn duetta con Taylor sulla trequarti, Kim in area intuisce tutto e spazza via.

19' - L'Ajax, stordito dall'uno-due tremendo del Napoli, prova a riordinare le idee e torna ad attaccare. Il Napoli contiene bene.

16' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!! Kvaratskhelia e Zielinski, sempre loro, a combinare in maniera finissima sulla sinistra. Il georgiano poi rifinisce per Raspadori in area: l'ex Sassuolo si sposta la sfera sul mancino ed esplode una bomba che fulmina Pasveer sul primo palo. Che gol bellissimo!

15' - LOZANO! La partita è bellissima con occasioni da una parte e dall'altra. Azione strepitosa di Kvaratskhelia sulla corsia di sinistra: il georgiano va via a due-tre avversari, entra in area e prova un altro dribbling. Il rimpallo fa finire la sfera sul sinistro di Lozano che prova la girata al volo che termina di poco alta sopra la traversa.

13' - KUDUS! Bell'azione dell'Ajax. Verticalizzazione per Klassen, che va da Bergwijn. Imbucata di prima per Kudus, che incrocia troppo il mancino e spara a lato.

12' - Taylor prova a servire Klaassen in profondità, lancio troppo lungo.

10' - BERGHUIS! Ancora avanti l'Ajax. Stavolta è l'esterno di destra a provarci, da fuori: il tiro sibila di un nonnulla largo, con Meret immobile.

9' - Kudus riceve il pallone sulla trequarti, difende la sfera col corpo e allarga per Bergwijn. L'olandese entra in area e prova il tiro: destro deviato, bravo Meret a respingere a lato.

7' - L'Ajax prova a farsi vedere in avanti. Taylor trova la sinistra libera, senza Di Lorenzo, e se la prende. Crossa basso, Olivera sul secondo palo chiude la diagonale e libera l'area.

4' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Inizio perfetto degli azzurri che sbloccano subito il match! Il pallone arriva a Lozano sulla destra, il messicano si accentra e appoggia al limite per Zielinski. Uno-due tra i due, imbucata alle spalle della difesa e Lozano colpisce di testa battendo Pasveer.

18:45 - INIZIA IL MATCH

18:40 - Squadre in campo, tutto pronto per il calcio d'inizio.

18:37 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro l'Ajax in Champions League è intervenuto al microfono di Mediaset: "Siamo molto contenti di quest'inizio, speriamo di continuare, vogliamo continuare. Siamo molto contenti".

Quanto sono stati importanti le scelte di mercato? "In questo momento le cose ci stanno dando ragione, ma nel calcio la differenza si fa solo con la continuità. Il mister sta lavorando bene, così come le squadra, bisogna continuare così. Con grande serenità, siamo contenti di quanto fatto finora ma non ci accontentiamo".

Vi aspettavate quest'impatto da Kvaratskhelia? "Contavamo che facesse così bene. Ci stavamo dietro da tanto, ne abbiamo approfittato in inverno, quando non c'era il mercato, siamo stati bravi e fortunati. Ma dobbiamo dare merito a tutti i ragazzi, al mister. Stanno facendo qualcosa di importante, ma bisogna rimanere con i piedi per terra e continuare a fare bene".

Cosa può dire in merito alle voci che lo accostano alla Juventus? "In questo momento io sono felicissimo di stare a Napoli. Ho due anni di contratto e un rapporto straordinario con la famiglia De Laurentiis e l'amministratore delegato Chiavelli. Sono felicissimo con loro, li ringrazio e non sto pensando ad altro".

18.35 - Lo speaker annuncia le formazioni, atmosfera caldissima a Fuorigrotta

18:30 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, a pochi minuti dalla sfida contro l'Ajax ai microfoni di Sky: "Siamo molto orgogliosi perché per tanti anni siamo stati sottovalutati come calcio italiano e invece il calcio lo sappiamo fare. Le risorse sono quelle che sono ma sono convinto che torneremo fuori alla grande. È una serata importante che ci permetterebbe di entrare prima a dove dobbiamo andare e paradossalmente potremo poi gestire le forze. Ma sappiamo che sarà una partita difficile, loro non erano al 100%. Stasera sarà diverso".

Napoli non più Osimhen-dipendente davanti, grazie agli accorgimenti di mercato: "Noi cerchiamo tutti gli anni di migliorare. A volte ce l'abbiamo fatta altre meno ma alla fine conta il campo. Abbiamo dato al mister delle alternative con caratteristiche diverse dove tutti possono giocare con tutti. Questa è la filosofia della costruzione".

Sull'interesse degli altri club nei suoi confronti. "Sto benissimo al Napoli, ho ancora due anni di contratto e sono legato alla famiglia De Laurentiis. Grazie ad Aurelio abbiamo potuto creare in questo momento qualcosa di carino. Per cui non ci sto pensando in questo momento".

Quale complimento le è piaciuto di più sul Napoli? "Che abbiamo fame e ambizione".

Il Napoli a differenza di altri club non brucia i suoi giocatori ma ha il merito di aspettarli. Lobotka è uno degli esempi lampanti. "Noi cerchiamo di fare poche operazioni e mirate. Si dimentica che in Italia c'è un forte tatticismo e chi arriva dall'estero ha bisogno di tempo. Se noi crediamo in quel che facciamo non ci viene difficile aspettare".

18:29 - Edwin van der Sar, direttore generale dell'Ajax, ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Napoli, valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League: "Il Napoli ha giocato una bellissima partita ad Amsterdam ma in generale sta giocando benissimo da mesi. Per noi sarà difficile, vediamo come i nostri giocatori reagiranno dopo la sconfitta dell'andata".

L'Ajax sta cambiando filosofia sul mercato, non attingendo solamente dal settore giovanile? "Abbiamo venduto 7 giocatori e solo per cambiare la squadra è difficile attingere solo dall'Accademia. Ma ci sono diversi giocatori, come Taylor, Rensch. E poi dalle cessioni abbiamo incassato 200 milioni e abbiamo avuto l'opportunità di attingere sul mercato per rinforzare immediatamente la squadra".

È rimasto impressionato dal Napoli all'andata? "Il Napoli ha praticato un calcio veloce, senza paura. Lobotka, che ha giocato nelle nostre giovanili, è diventato un centrocampista fortissimo. Poi Kvaratskhelia, Noi abbiamo sbagliato tante cose e speriamo di fare una partita migliore rispetto ad Amsterdam dove non si è visto l'Ajax".

18.20 - Arrivano i tifosi ospiti che si fanno sentire

18.10 - In campo tra i fischi anche l'Ajax quando manca poco più di mezz'ora all'inizio della partita.

18.05 - In campo in questo momento i calciatori del Napoli per il riscaldamento.

17.45 - Grande atmosfera allo stadio Maradona con tantissimi tifosi già presenti sugli spalti.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Raspadori, Kvaratskhelia. A disp: Idasiak, Sirigu, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Simeone, Politano, Zerbin, Ostigard, Zanoli, Gaetano, Ndombele. All. Spalletti

AJAX (4-3-3): Pasveer, Sanchez, Timber, Blind, Bassey; Klaassen, Alvarez, Taylor; Berghius, Judus, Bergwijn. A disp: Stekelemburg, Gorter, Wijnald, Brobbey, Ocampos, Lucca, Grillitsch, Baas, Reeger, Magallan, Conceicao. All. Schreuder

17.10 - Pochi minuti e saranno ufficiali le scelte dei due allenatori con tanti dubbi di formazione da sciogliere per Spalletti.

17.00 - Tantissime forze dell'ordine presenti per presidiare la zona dopo gli incidenti delle ultime ore.

Rientra Zielinski, partito in panchina a Cremona, e Olivera e Lozano dovrebbero partire dall'inizio nella logica dell'alternanza con Mario Rui e Politano. I dubbi riguardano il sostituto di Rrahmani, con Ostigard che scalpita mentre Juan Jesus porterebbe Kim a spostarsi sul centro-destra. Solito ballottaggio Raspadori-Simeone al centro del tridente che vede l'italiano ancora una volta favorito anche per il modo di giocare molto aperto dell'Ajax che - come all'andata - potrebbe favorire il gioco palla a terra con l'ex Sassuolo.

Spalletti è stato interrogato anche sui due infortuni finora più pesanti, ovvero quello di Osimhen, rientrato dopo l'infortunio con il Liverpool, e quello di Rrahmani a Cremona che lo costringerà a fermarsi fino alla ripresa nel 2023. "Rrahmani? Ha subito una torsione, sono cose che succedono. Ci dispiace, è una perdita importante ma abbiamo carte da giocarci in quel ruolo", le parole di Spalletti sul difensore mentre su Osimhen si punta ad un rientro graduale: "Sarà un punto di forza perché è un calciatore top. Calato nell'ottica dei 30'? E' sempre propositivo e attaccato ai risultati della squadra. Può diventare e deve diventare un altro leader, per come si sta allenando è dentro il ruolo".

"Ci giochiamo la qualificazione al Maradona. Sappiamo quale sarà la loro reazione dopo l'andata e dobbiamo interpretare la gara come se fosse una finale senza fare calcoli. Sarebbe gravissimo modificare il nostro atteggiamento". Luciano Spalletti non usa troppi giri di parole alla vigilia della sfida con l'Ajax, da non sottovalutare nonostante la goleada dell'andata. Al Napoli basta infatti un pareggio per poter accedere agli ottavi di finale della competizione, ma l'obiettivo è quello dei tre punti anche nell'ottica di tenere lontano il Liverpool per il primo posto nel raggruppamento che sarebbe importantissimo in chiave sorteggio

