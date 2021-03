RILEGGI LIVE - Napoli-Bologna 3-1, è finita: gli azzurri soffrono ma tornano alla vittoria

Termina 3-1 il match del Maradona. Il Napoli l’ha subito sbloccata con un gran gol di Insigne nel primo tempo. Nella ripresa Osimhen sigla il raddoppio, Soriano accorcia momentaneamente le distanze, ma Insigne con una doppietta segna il definitivo 3-1. Napoli che con questi tre punti sale a quota 47, -3 dalla Champions.

22.43 - Finisce il secondo tempo!

93' - Allungato il recupero: un minuto in più, si arriverà al 95'.

92' - Imbucata in area per Dominguez, Rrahmani accompagna la sfera all'uscita mantenendo la posizione.

90' - L’arbitro concede quattro minuti di recupero.

86' - Barrow calcia una punizione da posizione leggermente defilata: Ospina è ben posizionato e smanaccia via.

84' - Mario Rui interviene in scivolata su Vignato e si becca il cartellino giallo.

83' - POLITANO! Percussione del numero 21, che parte dalla sua metà campo e arriva fino al tiro: sul suo sinistro risponde presente Skorupski che devia in angolo.

81' - Palacio scarica su Dominguez: il suo tiro da fuori termina lontano dallo specchio della porta.

78' - Doppio cambio per Gattuso: escono Zielinski e Insigne, dentro Mario Rui e Elmas.

GOOOOL DEL NAPOLIIII! De Silvestri perde clamorosamente il pallone e regala la palla a Insigne: destro da fuori e Skorupski beffato sul primo palo!

75' - Triplo cambio nel Bologna: entrano Vignato, Medel e Orsolini: fuori Skov Olsen, Svanberg e Poli.

73' - GOL DEL BOLOGNA! Demme perde un pallone sanguinoso al limite dell'area. Palacio crossa per Skov Olsen, che fa da sponda per Soriano: destro forte e preciso all'angolo, Ospina non ci arriva ed è 2-1 al Maradona!

70' - Il Bologna ora prova a reagire col solito Skov Olsen. Tiene bene il Napoli.

68' - OSIMHEN! Grande azione del Napoli in ripartenza. Insigne porta palla e apparecchia per Osimhen: a porta sguarnita l'ex Lille calcia clamorosamente a lato.

66' - GOOOOL DEL NAPOLIIII! Osimhen viene lanciato in profondità, duello con Danilo che viene bruciato in velocità dal nigeriano. Destro in porta su cui Skorupski non può nulla. 2-0 Napoli!

65' - Cambio per il Bologna: lascia il campo Sansone per far posto a Barrow.

64' - Demme serve d'esterno Insigne. Il capitano azzurro si accentra e fa partire il tiro. Conclusione deviata, corner azzurro.

62' - Guizzo di Insigne, che va via a De Silvestri. Uno-due con Osimhen, poi l'apertura per Di Lorenzo è imprecisa.

58' - Sostituzione per il Bologna: fuori Poli, dentro Dominguez.

55' - Poli verticalizza per Soriano, ma sbaglia la misura del passaggio: la sfera sfila sul fondo.

53’ - Secondo cambio per il Napoli: fuori Mertens, dentro Osimhen.

51' - Ammonito Koulibaly che stende Skov Olsen.

49' - Percussione di Hysaj palla al piede. L'albanese ignora Zielinski e va al tiro, ma viene murato.

46' - GOL ANNULLATO AL BOLOGNA! Ospina tenta il rinvio, ma Palacio intercetta il pallone e segna a porta sguarnita. Chiffi annulla il gol: l'argentino non poteva intervenire perché la sfera era ancora in possesso del portiere.

21.52 - Inizia il secondo tempo!

Termina 1-0 per il Napoli il primo tempo del Maradona. 45 minuti molto divertenti e giocati con grande intensità da parte di entrambe le squadre. Il Napoli l’ha subito sbloccata con un gran gol di Insigne, ma il Bologna non ha affatto demeritato e si è reso protagonista di diverse opportunità. Squadre ora negli spogliatoi.

21.36 - FINE PRIMO TEMPO!

45' - L’arbitro concede un minuto di recupero.

43' - GOL ANNULLATO A PALACIO! Movimento a tagliare dell'argentino che calcia in porta e batte Ospina. Il numero 24 è però in offiside.

41' - ZIelinski sfrutta il movimento di Politano e serve Di Lorenzo. L'ex Empoli viene preso controtempo dal passaggio del polacco.

39' - La partita si sta facendo più fisica. Tanti colpi duri in mezzo al campo.

36' - Politano punta l'uomo e tenta il cross in mezzo. Il rimpallo lo sfavorisce, rimessa dal fondo per gli emiliani.

33' - Demme si invola a campo aperto e verticalizza per Politano. L'ex Sassuolo colpisce col destro ma strozza la conclusione.

31' - Palacio combatte con Politano e appoggia a Svanberg, che da fuori calcia lontanissimo dallo specchio.

29' - PALACIO! Colpo di testa dell'argentino che incorna alla grande la palla. Ottima risposta di Ospina.

27' - Anche Zielinski non è al meglio. Si scaldano precauzionalmente Lobotka ed Elmas.

25' - INSIGNE! Tentativo dal limite del capitano azzurro che fa partire una gran conclusione. Bravo Skorupski a deviare in corner.

23' - Suggerimento in area per Palacio: sterzata e filtrante dell'argentino, ma Politano ripiega e intercetta.

21' - Non ce la fa l'algerino, costretto al cambio. Al suo posto dentro Hysaj.

19' - Problemi per Ghoulam. Si teme uno stiramento per lui.

18' - PALO DI SKOV OLSEN! Il danese parte dal centro-destra, converge e calcia col mancino. Palla che si stampa sul palo.

16' Guizzo di Skov Olsen su Ghoulam: dribbling e cross per Sansone che non riesce a fare da sponda in area.

14' - Lancio in verticale di Mertens per premiare il taglio di Politano in area. L'ex Sassuolo sfiora il pallone ma non riesce a stopparlo.

11' - Di Lorenzo crossa per Politano: contatto con Danilo in area, la palla sfila. Tutto buono per Chiffi.

8' - GOOOOL DEL NAPOLIIIII! Azione di prima del Napoli con Fabian che verticalizza per Zielinski. Il polacco col tacco serve un assist al bacio per Insigne al limite. Conclusione a giro del capitano azzurro e palla all'angolino!

7' - Palacio va al traversone e pesca Svanberg: tiro al volo, palla fuori non di molto.

6' - Koulibaly controlla e tenta una rovesciata, ma il suo tentativo è bloccato senza problemi da Skorupksi.

5' - Progressione centrale di Fabian che salta agilmente un paio di difensori ed entra in area. A tu per tu con Skorupski, non calcia e tenta l'assist al centro per Mertens. Libera in angolo il Bologna.

4' - Bologna partito subito molto forte: pressing alto e buon ritmo in questo avvio di gara.

2' - Soriano apre sulla destra per Skov Olsen. Cross teso del danese, in area Rrahmani intercetta di testa.

20.50 - PARTITI! Inizia il match

20. 48 - Al Maradona si osserva un minuto di raccoglimento in memoria del compianto ex capitano rossoblù Mirko Pavinato, scomparso stamattina.

20.43 - Squadre in campo

20.30 - Le squadre rientrano dopo il riscaldamento

19.45 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bologna, posticipo della ventiseiesima giornata, in programma alle 20.45 al Maradona. Gattuso scioglie gli ultimi dubbi e torna a schierare tra i pali Ospina, che vince il ballottaggio con Meret. In difesa spazio al rientrante Koulibaly, dopo il turno di squalifica, affiancato da Rrahmani. Confermate le scelte di Di Lorenzo e Ghoulam sulle corsie esterne. A centrocampo Demme è il perno basso con Fabian Ruiz e Zielinski come mezzali. In avanti gioca Mertens, ai suoi fianchi Politano e Insigne. Osimhen parte dalla in panchina, pronto a subentrare.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Bakayoko, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Hysaj, Manolas, D'Agostino, Cioffi, Lobotka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Dominguez, Medel, Baldurson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow.

Nonostante il ritorno di Osimhen, il nigeriano dovrebbe essere pronto a subentrare nel finale in caso di necessità. A partire titolare sarà ancora Dries Mertens che ritrova la sua vittima preferita in Serie A. L’attaccante del Napoli al Bologna ha infatti segnato 11 gol in 12 sfide nel massimo campionato.

Assenze pesanti per Mihajlovic che deve fare a meno di Schouten squalificato e degli infortunati Dijks, Tomiyasu, Santander, Faragò e probabilmente anche di Baldursson, Dominguez e Hickey mentre non ha i 90' Medel che potrebbe subentrare. Spazio dunque a Soumaoro-Danilo al centro con De Silvestri e Mbaye ai lati; a centrocampo si rivede Poli con Svanberg mentre in attacco Skov Olsen, Soriano e Sansone alle spalle di Palacio (in ballottaggio con Barrow).

Gattuso recupera Ospina (che potrebbe partire dall'inizio) e Osimhen che invece dovrebbe essere una carta per l'ultima mezz'ora. In attacco confermato Mertens, supportato da Politano, Zielinski ed Insigne. A centrocampo Fabian con Demme, favorito su Bakayoko che non s'è allenato per un'indisposizione. In difesa torna Koulibaly dalla squalifica e dovrebbe far coppia con Rrahmani con Di Lorenzo e Ghoulam ai lati, considerando anche l'allontanamento dall'allenamento di Mario Rui giovedì per scarso impegno.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabian, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All.Gattuso. A disposizione: Meret, Contini, Bakayoko, Mario Rui, Elmas, Osimhen, Maksimovic, Hysaj, Manolas, D'Agostino, Cioffi, Lobotka.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Soumaoro, Danilo, Mbaye; Poli, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic. A disposizione: Da Costa, Ravaglia, Orsolini, Dominguez, Medel, Baldurson, Antov, Vignato, Khailoti, Annan, Juwara, Barrow.

Per il Napoli è arrivata (davvero) l'ultima spiaggia. Dopo il disastroso match col Sassuolo, per la prestazione e l'errore finale che non ha permesso neanche di ottenere tre punti immeritati, gli azzurri devono obbligatoriamente battere il Bologna (dimezzato tra squalifiche e infortuni) per evitare di perdere ulteriore terreno ed uscire dai giochi addirittura prima del trittico terribile con Milan, Juve e Roma. Di fronte ci sarà un Bologna reduce dal brutto ko col Cagliari (a causa anche di tanti assenti), ma che pochi giorni prima era stato capace di battere meritatamente la Lazio, vivendo alti e bassi tipici di chi è destinato ad un centrocampo di metà classifica pur proponendo un calcio aggressivo ed offensivo. In particolare per i rossoblù è disastroso proprio il rendimento esterno: appena 2 vittorie (Parma e Sampdoria) e ben 18 gol subiti in 13 trasferte

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Bologna!