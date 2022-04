RILEGGI LIVE - Napoli-Fiorentina 2-3 (29' Nico Gonzalez, 58' Mertens, 66' Ikonè, 72' Cabral, 84' Osimhen): gli azzurri cadono al Maradona

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina espugna il Maradona e batte il Napoli: brutto ko per gli azzurri, si comolica adesso la corsa Scudetto.

16.58 - FINISCE QUI

93' - CALLEJON! Lo spagnolo prende l'esterno della rete dopo uno stop con il petto e il tiro con il sinistro.

90' - Vengono concessi cinque minuti di recupero

88' - Giallo a Ikoné per una trattenuta su Lozano.

87' - Sostituzione anche in casa Napoli: esce Mario Rui ed entra Ghoulam.

86' - Tre cambi nella Fiorentina: fuori Igor, Cabral e Nico Gonzalez, dentro Quarta e Kokorin e Callejon.

84' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Lancio in area per Osimhen che stoppa con il petto e fa partire un destro terrificante che batte Terracciano. Si riapre la partita

80' - Sostituzione per il Napoli: fuori Insigne, dentro Elmas. Esce anche Lobotka, rimpiazzato da Demme.

78' - Problema a un polpaccio per Osimhen. Chiamato immediatamente lo staff medico.

77' - MERTENS! Colpo di testa del belga da distanza ravvicinata che non trova lo specchio.

75' - INSIGNE! Ennesima azione personale del numero 24: solito destro a giro, palla larga non di molto.

72' - GOL DELLA FIORENTINA! Cabral riceve sulla sinistra, punta Lobotka e gli va via. Il brasiliano va alla conclusione a giro, sul palo lontano, e centra l'angolino per il 3-1 viola!

69' - GOL ANNULLATO A LOZANO! Scatto in profondità del messicano che a tu per tu con Terracciano lo salta e deposita in rete. Ma la bandierina si alza: offside.

66' - GOL DELLA FIORENTINA! Nico Gonzalez lancia il contropiede e pesca Ikoné dalla parte opposta: stop con il petto e mancino perfetto all'angolino. Fiorentina di nuovo in vantaggio!

65' - Doppio cambio per la Fiorentina: fuori Saponara e Duncan, dentro Ikonè e Maleh.

64' - Apertura a sinistra per Saponara. L'ex Empoli punta Zanoli, prende il fondo e crossa: Ospina esce e blocca.

60' - Altra imbucata per Osimhen, Terracciano in uscita copre il pallone e l'accompagna all'uscita.

58' - GOL DEL NAPOLIIIII!!!! Osimhen attacca la profondità e viene premiato da Insigne. Il nigeriano appoggia per Mertens al limite dell'area, tiro di prima intenzione del belga e palla che finisce in buca d'angolo. 1-1 al Maradona.

56' - Seconda sostituzione per il Napoli: esce Fabian Ruiz ed entra in campo Mertens.

52' - Break di Mario Rui che prova il passaggio verso Osimhen: chiude Igor.

48' - Ancora pericoloso il Napoli con Osimhen che calcia in precario equilibrio: palla sull'esterno della rete.

47' - Insigne va alla battuta di un calcio di punizione dal limite: il suo tentativo termina alto sopra la traversa.

16.08 - INIZIA LA RIPRESA

16.07 - Subito un cambio all'intervallo per Spalletti: fuori Politano e dentro Lozano.

Si conclude con lo svantaggio del Napoli il primo tempo del Maradona. Gara sin qui equilibrata e divertente sbloccata della rete alla mezzora di Nico Gonzalez. Squadre negli spogliatoi

15.50 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - Vengono concessi 2 minuti di recupero.

42' - Il Napoli lavora ancora sulla sinistra, col solito Insigne. Il capitano converge al centro, esplode un destro e viene murato.

40' - Qualche problemino fisico per Castrovilli, fermo a terra dopo un contrasto con Koulibaly.

38' - Il gol della Fiorentina si è fatto un po' sentire, Napoli meno preciso rispetto a pochi minuti fa.

34' - MARIO RUI! Il portoghese supera Venuti e da posizione defilata prova a sorprendere Terracciano: palla alta di un soffio.

31' - Napoli che prova subito a reagire ma sbaglia un cross con Mario Rui.

29' - GOL DELLA FIORENTINA! Sovrapposizione di Biraghi che va al cross. Il pallone sfila sul secondo palo dove Duncan rimette al centro. Rrahmani di testa allontana ma sui piedi di Nico Gonzalez: controllo e sinistro nel sette, imprendibile per Ospina, per l'1-0 Fiorentina!

27' - Tutto ok per Osimhen: si rialza il nigeriano. Un po' di spray per il nigeriano che torna in campo.

26' - Duro contrasto Igor-Osimhen, resta a terra il nigeriano.

23' - Insigne punta Venuti, si sposta il pallone e prova il tiro a giro: pallone debole che finisce senza problemi tra le braccia di Terracciano.

22' - Match fin qui molto divertente e combattuto. Meglio il Napoli fin qui, ma la Fiorentina non rinuncia ad attaccare con coraggio.

18' - Ci prova anche Castrovilli dalla distanza con il mancino, ma il tiro finisce in curva.

17' - Nico Gonzalez appoggia per Biraghi: il capitano viola calcia forte in porta, Ospina devia in angolo.

14' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Ottima giocata di Fabian che imbuca in area per Zielinski: cross al centro per Osimhen che da pochi passi mette dentro. Si alza pero' la bandierina, fuorigioco del nigeriano.

11' - Milenkovic sgambetta Lobotka e si becca il primo cartellino giallo della partita.

9' - INSIGNE! Il capitano azzurro prova il pallonetto: palla alta, si salva la Fiorentina.

8' - OSIMHEN! Scucchiaiata di Zielinski in area per Osimhen: colpo di testa del nigeriano che termina a lato di un soffio. L'arbitro poi segnala una posizione di fuorigioco dell'attaccante azzurro.

7' - Sugli sviluppi del calcio piazzato Insigne calcia direttamente verso la porta: palla deviata in angolo.

5' - Castrovilli stende Insigne, calcio di punizione dalla sinistra per il Napoli.

3' - Palla per Insigne che è in posizione regolare. Imbucata in area per Osimhen, bravo Igor a chiudere.

15.03 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

14.59 - Squadre in campo

14.52 - Flash mob per la pace al Maradona. In collaborazione con la radio ufficiale Radio Kiss Kiss Napoli, la SSCNapoli ha organizzato un flash mob a favore della popolazione ucraina colpita dalla guerra. Lo speaker del Maradona, Decibel Bellini, ha letto un messaggio per la pace, il pubblico presente nell'impianto di Fuorigrotta ha urlato: "Stop war!".

14.49 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, prima del match contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Dazn: "Abbiamo raggiunto il top della consapevolezza, anche questa settimana ho visto i ragazzi molto applicati per farsi trovare al meglio per questa partita. Nel nostro gruppo c'è una cosa fondamentale: tutti fanno la stessa cosa. E questo è il segnale più importante di tutti".

14.38 - Matteo Politano, attaccante del Napoli, prima della sfida contro la Fiorentina è intervenuto al microfono di Dazn: "I tifosi sono sempre stati dalla nostra parte, anche nei momenti di difficoltà. Oggi questo l'hanno dimostrato venendo a riempire lo stadio".

14.00 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Fiorentina, match delle 15 valido per la 32ª giornata di campionato. Spalletti recupera in extremis Rrahmani dopo l’attacco influenzale, il kosovaro torna al centro della difesa ad affiancare Koulibaly. A completare la linea a quattro davanti Ospina il confermato Zanoli a destra e Mario Rui a sinistra. A centrocampo Fabian Ruiz torna titolare al posto dello squalificato Anguissa, insieme allo spagnolo confermati Lobotka in cabina di regia e Zielinski sul centro sinistra. In attacco confermati Politano e Insigne sugli esterni al fianco del rientrante Osimhen. Nella Fiorentina seconda consecutiva da titolare per Cabral, oltre a questo, confermate le anticipazioni della vigilia con Saponara e Nico Gonzalez a completare il tridente e Amrabat al posto di Torreira.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Insigne. All. Spalletti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Amrabat, Castrovilli; Nico Gonzalez, Cabral, Saponara. All. Italiano.

12.30 - Amir Rrahmani ieri non si è allenato a causa di una leggera influenza. Cionostante è stato convocato per la partita con la Fiorentina, ma secondo Sky Sport Luciano Spalletti pare intenzionato a lasciarlo in panchina e lanciare di nuovo Juan Jesus dall'inizio, come con l'Atalanta. Per il resto scelte fatte - riferisce l'emittente satellitare - con Politano e Insigne davanti con Osimhen

12.00 - Aperti i tornelli: il club ha invitato ieri i tifosi ad anticiparsi per completare i controlli in anticipo ed evitare fila ai varchi d'ingresso

11.00 - Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per la sfida odierna contro la Fiorentina. Il dubbio era legato all'influenza Rrahmani, comunque convocato. Tra le novità c'è il rientro di Meret, mentre restano indisponibili Petagna e Ounas. Di seguito l'elenco completo. I convocati azzurri: Ospina, Meret, Marfella, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insgne, Lozano, Mertens, Osimhen, Politano.

Spalletti senza Anguissa squalificato (oltre a Di Lorenzo, Ounas e Petagna infortunati), ma potrà contare su Osimhen pienamente recuperato in attacco ("Sta bene, ci sarà, l'abbiamo gestito quando ha avvertito un fastidio), supportato da Politano (in ballottaggio con Lozano), Zielinski ed Insigne. In mediana torna titolare Fabian in coppia con Lobotka mentre in difesa con Mario Rui ed il giovane Zanoli resiste il dubbio sul partner di Koulibaly: Rrahmani ha scontato la squalifica ma ha saltato l'allenamento per un leggero stato influenzale e scalpita Juan Jesus. La decisione di Spalletti arriverà probabilmente in mattinata dopo aver valutato l'evoluzione delle condizioni del difensore

Con la spinta di oltre 50mila spettatori, in pratica il sold-out al 100% della capienza, il Napoli dovrà migliorare il rendimento casalingo (settimo del campionato) a Fuorigrotta dove ha vinto solo tre delle ultime otto partite di Serie A ed ha rimediato quattro dei cinque ko di questo campionato: "Le difficoltà ci sono più fuori che in casa, è palese, perciò aver vinto quelle gare lì ha più valore delle sconfitte in casa. Qualche episodio è girato contro se si rivedono le partite - il ricordo di Spalletti - siamo riusciti a perdere senza subire un tiro in porta (Empoli e Spezia, ndr). L'ultima in casa è stata buonissima, lo stadio pieno è il pezzetto che ci mancava, è un mantello che ti avvolge, può farti diventare un supereroe".

"Sarebbe ridicolo non ammettere che siamo lì! Il momento in cui ci ho creduto di più? Questo, ora! Ma io sono partito con questa intenzione, dalla prima conferenza dissi che volevo una squadra consapevole. Ed il mio sogno ora è facile da capire: ma non si dice. Lo stesso dello spogliatoio". Vigilia tutt'altro che banale per Luciano Spalletti che non si nasconde a questo punto del campionato, consapevole però che di fronte c'è forse l'ostacolo sulla carta più alto tra le sfide che restano da giocare, la Fiorentina di Italiano, battuta all'andata non senza difficoltà e già vittoriosa a Fuorigrotta in Coppa Italia ai supplementari: "La gara è insidiosa, loro fanno un calcio moderno, ti vengono addosso, gestiscono palla, hanno velocità, pressioni e avvolgimento di gioco sugli esterni perché attaccano molto lì, partita difficilissima ma sappiamo quello che dobbiamo fare e proveremo a vincerla anche se ne abbiamo presi 5 l'ultima volta", il passaggio ripetuto più volte da Spalletti per dare ulteriore carica alla squadra ricordando l'ultimo precedente negativo.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Fiorentina