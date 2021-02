RILEGGI LIVE - Napoli- Granada 2-1, è finita: non riesce la rimonta, il Granada va agli ottavi!

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

Termina 2-1 il match del Maradona. Il Napoli aveva subito sbloccato la gara con la perla di Zielinski, ma gli azzurri dopo il gol non hanno continuato ad attaccare. Il Granada ha così alzato il baricentro e ha trovato il pari con l'incornata di Montoro. Nella ripresa, Napoli che ha tentato il tutto per tutto ripassando in vantaggio con Fabian Ruiz, ma non è bastato. Agli azzurri non riesce la rimonta, il Granada vola agli ottavi di finale.

20.57 - Finisce il secondo tempo!

93' - Assedio del Napoli in questo finale. Di Lorenzo e Zielinski tentano più volte il cross, ma il Granada tiene perfettamente.

91' - GHOULAM! Sugli sviluppi di un corner Ghoulam svetta in area, ma Rui Silva ha un gran riflesso e riesce ad opporsi alla grande.

90' - L’arbitro concede 7 minuti di recupero.

88' - Ammonito Bakayoko per un intervento in ritardo a centrocampo.

86' - INSIGNE! Schema corto del Napoli da calcio d'angolo. Il capitano calcia a giro, palla deviata che termina larga, non di molto.

83' - Sostituzione per il Granada: fuori Montoro e Molina, dentro Vallejo e Soldado.

80' - Imbucata in area di Insigne, ma si alza la bandierina: fuorigioco del numero 24.

76' - Ghoulam va dalla bandierina, Rui Silva non trattiene la palla e Bakayoko arriva sulla ribattuta, commettendo però fallo in attacco.

74' - Zielinski al centro per Politano, che serve Fabian: destro dal limite completamente sballato.

72' - Altro tentativo del Napoli: stavolta è Zielinski che calcia da fuori, ma anche lui spara a lato.

68' - Politano premia la sovrapposizione di Di Lorenzo. Cross per Mertens, ma il suo colpo di testa termina a lato.

66' - Il Granada alza la pressione sulla costruzione dal basso del Napoli, come nel primo tempo. Gli azzurri comunque provano a giocare con coraggio.

64' - Insigne imbuca per Mertens, che tenta un pallonetto che termina sulla parte alta della rete. La bandierina è comunque alta: offside del belga.

63' - Yangel Herrera stende Zielinski e si becca un cartellino giallo.

62' - Mertens va al cross, il difensore devia e la sfera arriva a Insigne: tiro al volo centrale, blocca Rui Silva.

60' - Sostituzione per il Napoli: fuori Elmas, si rivede in campo Mertens.

59' - GOOOOL DEL NAPOLI! Strappo centrale di Zielinski che fa fuori due uomini. Servizio per Insigne che imbuca in area per Fabian che a tu per tu con Rui Silva non sbaglia.

57' - Cross basso di Politano per Insigne: tiro di prima, mura ancora il Granada.

55' - Altro cambio per il Granada: esce German, al suo posto Herrera.

53' - Ghoulam mette al centro per Politano, che sbaglia il controllo ma serve in qualche modo Elmas. A tu per tu con Rui Silva il macedone gli spara addosso.

51' - Percussione palla al piede di Kenedy, che si accentra e fa partire una conclusione. Il suo sinistro viene murato.

49' - Elmas appoggia a Politano al limite. Il suo destro finisce altissimo.

48' - Insigne di prima verticalizza per Politano: German Sanchez è in anticipo e chiude bene.

47' - Il Napoli si piazza a quattro in difesa, con Elmas che sale sulla linea dei centrocampisti per una sorta di 4-4-2.

Sostituzione anche tra le fila degli spagnoli: esce Neva, dentro Perez.

Cambio all'intervallo per Gattuso: dentro Ghoulam per Maksimovic. Torna alla difesa a 4, dunque, il Napoli.

20.03 Inizia il secondo tempo!

Termina 1-1 il primo tempo del Maradona. Il Napoli aveva subito sbloccato la gara con la perla di Zielinski, ma gli azzurri dopo il gol non hanno continuato ad attaccare. Il Granada così ha alzato il baricentro e a metà tempo ha trovato il pari con l'incornata di Montoro. Match molto spezzettato e incattivito, da segnalare la traversa su punizione di Insigne. Squadre negli spogliatoi.

19.48 - FINE PRIMO TEMPO!

48' - Sostituzione per il Granada: al posto dell'infortunato Gonalons entra Victor Diaz.

47' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Bakayoko premia il taglio in area di Di Lorenzo, che a tu per tu con Rui Silva è freddo e lo batte. Si alza la bandierina: fuorigioco dell'ex Empoli.

45' - L’arbitro concede 5 minuti di recupero.

44' - Gonalons si accascia al suo, lamentando un problema muscolare. Il francese non ce la fa e chiede il cambio.

42' - Ammonizione anche per Duarte e Maksimovic.

41' - Insigne, nel tentativo di andare via a Eteki, commette fallo secondo l'arbitro: giallo per lui.

39' - Ammonito anche Montoro tra le fila del Granada. Gara ora più intensa e spezzettata.

37' - Scintille tra Politano e Kenedy dopo un'entrata dell'ex Chelsea: giallo per entrambi.

35' - TRAVERSA DI INSIGNE! Sugli sviluppi di un calcio di punizione dal limite, il capitano azzurro pesca una traiettoria tagliente che si stampa sulla traversa.

32' - Sugli sviluppi del corner Maksimovic chiude male e regala palla a Gonalons, che in girata però non centra lo specchio.

30' - Il solito Neva che si defila sulla sinistra e fa partire un traversone. Bakayoko intercetta e libera l'area.

27' - Il Napoli prova a distendersi e a reagire. Solita apertura per Di Lorenzo, il cui cross basso però è preda di Rui Silva.

25' - GOL DEL GRANADA! Cross sulla destra di Foulquier per Montoro che al centro dell'area svetta di testa e spedisce il pallone nel sacco. Immobile Meret, pari degli spagnoli.

23' - Zielinski verticalizza verso Insigne, ma il pallone è troppo profondo: blocca Rui Silva in uscita.

21' - Gli andalusi ora hanno preso maggiore campo, il Napoli però regge bene ed è sempre pericoloso quando ribalta il fronte.

20' - Doppio passo di Puertas, che prova ad andare via a Di Lorenzo. Il rimpallo lo sfavorisce, rimessa dal fondo.

17' - Bella giocata di Kenedy che si defila sulla destra e con una rabona crossa al centro dell'area. Libera la difesa azzurra.

14' - Fabian Ruiz recupera palla su Gonalons e appoggia a Di Lorenzo sulla fascia destra. Cross basso per Insigne, fondamentale il rientro di Gonalons che intercetta la sfera.

12' - Bella giocata di Insigne al limite dell'area: con una finta manda al bar il difensore, ma il suo destro a giro è fuori misura.

10' - Il Granada prova ad attaccare, gli spagnoli fin qui agiscono prevalentemente sulla corsia mancina.

7' - Azione personale di Politano che si accentra e prova il tiro a giro con il sinistro. Palla che termina di molto a lato.

5' - GOL ANNULLATO AL GRANADA! Sugli sviluppi di un calcio piazzato per gli spagnoli, un rimpallo in area favorisce gli andalusi e in particolar modo Puertas, tutto solo davanti a Meret: il numero 10 insacca, ma è al di là dell'ultimo difensore del Napoli.

3' - GOOOOOL DEL NAPOLI! Zielinski riceve palla nel cerchio di centrocampo e si avvicina all'area di rigore. Finta il tiro col destro per poi sterzare sul mancino e calciare. Tiro rasoterra preciso che batte Rui Silva. 1-0 Napoli.

18.57 - PARTITI! Inizia il match

18.52 - Tutto pronto al Maradona, squadre in campo

18.50 - Problema fisico per Machis nel riscaldamento, cambia la formazione del Granada: al suo posto Antonio Puertas sulla destra.

18.40 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, poco prima del ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League contro il Granada è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Perché rientra Koulibaly e voleva dare fiducia e continuità a Maksimovic e Rrahmani e per trovare una maggiore solidità difensiva. Perché crederci? Perché secondo noi abbiamo le possibilità per fare bene, fare la partita e ribaltarla".

Come sta Osimhen? "Ha avuto un colpo nel finale, era in calo di zuccheri e ha perso conoscenza. Di fronte a questi casi ci sono dei tempi da rispettare, rientrerà la settimana prossima. Anche se credo che un po' di riposo possa fargli bene dopo tre mesi di stop e 5-6 partite di fila non in condizione. Credo che possa tornare al meglio la settimana prossima".

Ci conferma che non dobbiamo aspettarci nessun annuncio su Gattuso anche se dovesse andar male? "Assolutamente no".

Ci racconta i numeri del bilancio? "Da quando è arrivato il presidente c'è stato sempre grande occhio al bilancio. Si fanno le cose con oculatezza e questo ci ha portato ad essere competitivi in campo e fuori dal campo. Anche i nostri bilanci hanno risentito dei minori introiti, ma cerchiamo di tener duro e continuare con questa linea".

Come sta Mertens? Oggi è in panchina. "E' stato fuori due mesi, rispetto a Osimhen comunque lui un po' ha lavorato perché la caviglia gli permetteva di fare un certo tipo di lavoro. Non è al meglio, ci vorrà ancora qualche settimana per averlo al meglio. Contiamo di averlo già oggi per qualche minuto".

18.32 - Solo ora entra in campo il Granada: riscaldamento ridotto quindi per gli spagnoli

18.25 - A sorpresa non c'è ancora il Granada in campo

18.20 - Il Napoli ha iniziato il riscaldamento.

17.35 - FORMAZIONI UFFICIALI

Note le formazioni ufficiali di Napoli-Granada, match valevole per il ritorno dei sedicesimi di finale d'Europa League. Rino Gattuso cambia modulo per l'occasione e passa alla difesa a tre, in quello che dovrebbe essere un 3-4-1-2 con Politano e Insigne come unici attaccanti. Posizione inedita per Elmas, che farà il fluidificante a sinistra, con Di Lorenzo dall'altro lato. Fabian chiamato agli straordinari in mediana con Bakayoko, mentre nel reparto arretrato torna Koulibaly tra i titolari.

NAPOLI (3-4-1-2): Meret; Rrahmani, Maksimovic, Koulibaly; Di Lorenzo, Fabian, Bakayoko, Elmas; Zielinski; Politano, Insigne

GRANADA (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, German Sanchez, Duarte, Neva; Montoro, Eteki; Machis, Gonalons, Kenedy; Molina

"Koulibaly e Ghoulam erano a disposizione a Bergamo, lo sono domani, ma abbiamo perso Osimhen e per il resto non recuperiamo nessuno. Hysaj e Demme lavorano sul campo, ma non sono pronti per essere disponibili. Mertens è fermo da tanto e avrà 10-20 minuti di autonomia.. Vedremo se ci sarà bisogno di lui", le parole di Gattuso in conferenza. Anche per questo il tecnico al solito 4-3-3 potrebbe preferire un 3-4-1-2, con Insigne e Politano a dividersi il peso dell'attacco e Zielinski da rifinitore. A centrocampo Bakayoko e Fabian con ai lati Di Lorenzo e Elmas (per preservare anche Mario Rui), a protezione di Rrahmani, Maksimovic e Koulibaly bloccati per arginare le ripartenze del Granada che con un gol può praticamente mettere fine in ogni momento alle speranze di rimonta.

Altra vigilia complicatissima ieri per Rino Gattuso ed è bastato osservarlo in conferenza stampa per rendersene conto. Il tecnico del Napoli è parso decisamente seccato, anche esausto per questo momento difficile che sembra senza fine, prendendosi da un lato le responsabilità e sottolineando la volontà di tentare la rimonta col Granada, ma dall'altro ricordando di aver perso Osimhen e che l'unica punta in questo momento è il rientrante Mertens, tra l'altro atipica, e che al momento non ha più di 20 minuti. Non il massimo quando sulla carta hai bisogno addirittura di tre reti per ribaltare il bruttissimo risultato di 2-0 rimediato all'andata.

