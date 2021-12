RILEGGI LIVE - Napoli-Leicester 3-2 (4' Ounas, 24', 53' Elmas, 27' Evans, 33' Dewsbury-Hall): azzurri chiudono al secondo posto!

Il Napoli batte 3-2 il Leicester e, visto il successo dello Spartak Mosca sul Legia Varsavia, chiude il girone al secondo posto. Azzurri qualificati per lo spareggio contro una delle otto squadre retrocesse dalla Champions League.

20.41 - FINISCE IL MATCH

90' - Concessi 3 minuti di recupero

89' - Ultimo cambio per il Leicester: entra Albrighton al posto di Dewsbury-Hall.

88' - MALCUIT! Destro del francese da distanza ravvicinata, Schmeichel copre alla grande lo specchio e devia in corner.

85' - Maddison batte un calcio di punizione e prova a mettere un pallone insidioso in area: Mario Rui è ben posizionato e spazza via.

81' - Cross basso di Castagne per Dewsbury-Hall, sul secondo palo spara fuori e sciupa una grande chance.

78' - Anche Spalletti corre ai ripari: dentro Manolas al posto di Demme.

77' - Altra sostituzione per il Leicester: esce Tielemans ed entra Soumarè

76' - Ammonito Demme per un fallo su Maddison

74' - Da qualche minuto sono gli inglesi a fare la partita. Il Napoli si difende e prova a ripartire.

70' - Cambio per il Leicester: esce Barnes ed entra Daka.

66' - Ottima azione fraseggiata del Napoli: Zielinski va via in campo aperto, ma alla fine sbatte su Soyuncu.

64' - Elmas affida un pallone preciso per Petagna: l'ex SPAL liscia la conclusione di prima.

63' - Secondo cambio per il Napoli: fuori Ounas e dentro Mertens.

59' - Continua a piovere sul Maradona. Scende in modo copioso la pioggia che rende difficile il possesso palla.

55' - CLAMOROSO PALO DI MADDISON! Di Lorenzo regala il pallone a Maddison in area di rigore. Il numero 10 batte a colpo sicuro, con la visuale completamente libera, ma manda la sfera sul legno alla sinistra di Meret!

53' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Gran sovrapposizione sulla destra di Di Lorenzo che mette in mezzo un traversone basso. Elmas controlla e calcia col mancino battendo Schmeichel

51' - Sugli sviluppi di un corner Elmas sbuca sul secondo palo e impatta la palla di testa: incornata a lato.

47' - Palla in profondità per Vardy, che calcia al volo: palla sull'esterno della rete.

46' - Apertura di Zielinski per Ounas, che si sposta il pallone sul mancino e calcia sul primo palo: attento Schmeichel.

19.53 - Inizia il secondo tempo

Termina 2-2 la prima frazione al Maradona. Napoli avanti di due reti grazie ai gol di Ounas e Elmas, Leicester bravo a pareggiare i conti sfruttando due palle inattive. Squadre negli spogliatoi.

19.35 - Finisce il primo tempo

45' - Concessi 4 minuti di recupero.

44' - Non ce la fa il messicano che esce dal campo in barella: al suo posto dentro Malcuit

41' - Gioco fermo per un problema fisico occorso a Lozano in seguito ad un durissimo scontro al volto con Ndidi. Entra in campo lo staff sanitario.

38' - Ounas prova a scatenarsi in contropiede, ma viene subito ingabbiato da due. L'algerino è comunque bravo a guadagnare la rimessa laterale.

37' - Gara che adesso diventa ancora più intensa e accesa. La posta in palio è molto alta.

34' - GOL DEL LEICESTER! Pareggio degli inglesi e sempre sugli sviluppi di un calcio piazzato. Palla inattova respinta dalla difesa azzurra, al limite arriva Dewsbury-Hall che calcia a volo e batte Meret.

33' - Primo giallo della gara: ammonito Petagna per un fallo in scivolata di Petagna su Maddison

32' - Imbucata in area per Dewsbury-Hall, ma Demme è bravo a passargli davanti, prende posizione e accompagnare la sfera all'uscita.

27' - GOL DEL LEICESTER! Calcio di punizione dalla sinistra, un rimpallo favorisce Evans che dal dischetto del rigore batte Meret e accorcia le distanze.

24' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Giocata pazzesca di Zielinski che a centrocampo sterza e si libera dell'avversario. Imbucata per Petagna che scappa in posizione regolare e a tu per tu con Schmeichel appoggia ad Elmas che segna a porta vuota.

23' - Lo Spartak intanto è in vantaggio contro il Legia Varsavia: un risultato negativo per il Napoli, se dovesse vincere col Leicester. In questo momento azzurri secondi nel girone e dunque agli spareggi d'Europa League.

22' - Progressione di Barnes che arriva al limite e tenta la conclusione mancina. Blocca Meret.

19' - Sugli sviluppi di un corner Ndidi viene pescato da solo a centro area: conclusione violenta, Rrahmani s'immola e fa una parata col corpo.

18' - Sul corner seguente la palla arriva al limite a Mario Rui. Il portoghese la scodella di nuovo al centro per Petagna che invece di colpire verso la porta tenta un appoggio per Di Lorenzo.

17' - Elmas mette per Ounas al limite: destro di prima, palla deviata e di poco alta sopra la traversa.

14' - Il Napoli adesso fa girare il pallone, tenendo la gestione della partita.

11' - Il Napoli fa densità al centro e costringe il Leicester ad impostare con i due centrali.

9' - Splendida giocata del Napoli: apertura per Mario Rui sulla sinistra e cross verso Petagna, anticipato bene da Soyuncu.

7' - La partita è molta aperta e si gioca a grande intensità fin dal principio.

4' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII! Petagna prova la conclusione, un rimpallo fa finire il pallone ad Ounas che sul lato corto dell'area di rigore calcia col destro in diagonale e batte Schmeichel

3' - Subito azione clamorosa per il Leicester. Castagne viene liberato sul secondo palo, calcia a botta sicura, ma trova la risposta da gran portiere di Meret!

18.45 - PARTITI! Inizia il match

18.42 - Squadre in campo

18.40 - In migliaia ancora all’esterno a causa della tangenziale bloccata per un incidente

18:20 - L'ASL di Napoli 1 Centro fornisce un nuovo e a quanto pare definitivo aggiornamento in merito al giallo tamponi Leicester: "Ultimo aggiornamento in merito alla questione tamponi per la partita di Calcio che si giocherà questa sera allo stadio D.A. Maradona tra Napoli e Leicester. Il medico della squadra inglese ha firmato una dichiarazione nella quale attesta che a seguito di indagine epidemiologica condotta dallo stesso, nessun calciatore della squadra del Leicester presente questa sera in campo, risulta "contatto stretto" con casi COVID19 accertati. Pertanto la partita si potrà giocare".

17:25 - FORMAZIONI UFFICIALI

Sono state rese note le formazioni di Napoli-Leicester City, match valevole per l'ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Luciano Spalletti, dopo l'Atalanta, torna alla difesa a quattro: Malcuit in panchina, c'è Di Lorenzo ancora una volta con Mario Rui dall'altro lato e Rrahmani-Juan Jesus in mezzo. Scala Zielinski in mediana con Demme, unici due centrocampisti a disposizione. Ounas vince a sorpresa il ballottaggio con Politano, Elmas agirà presumibilmente da trequartista e Lozano nel ruolo di Insigne. Davanti Petagna la spunta su Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Demme, Zielinski; Ounas, Elmas, Lozano; Petagna. A disposizione: Ospina, Boffelli, Malcuit, Mertens, Politano, Manolas, Costanzo, Vergara. All. Spalletti

LEICESTER CITY (4-2-3-1): Schmeichel; Castagne, Evans, Soyuncu, Bertrand; Ndidi, Tielemans, Dewsbury-Hall; Maddison, Barnes; Vardy A disposizione: Ward, Stolarczyk, Albrighton, Choudhury, Daka, Thomas, Soumaré, Nelson, Mcateer, Ewing. All. Rodgers

17.10 - Altro capitolo della saga tamponi Leicester. Ad ormai un paio d'ore al fischio d'inizio della sfida d'Europa League contro il Napoli, l'ASL Napoli 1 chiarisce la sua posizione e fa capire - tramite una nota diramata alla stampa - di non aver obbligato il sodalizio inglese ad effettuare nuovi tamponi, oltre quelli già previsti dal protocollo UEFA

"Il Dipartimento di Prevenzione della Asl Napoli 1 Centro, in merito alla partita di questa sera Napoli-Leicester, ha notificato alla squadra l'invito ad effettuare dei tamponi antigenici. Il medico della squadra sta valutando se farli in base alla indagine epidemiologica che hanno già fatto loro. Il nostro è solo un invito per una maggiore sicurezza. Pertanto se il loro medico ritiene sufficiente la loro indagine epidemiologica e non ritiene di dover effettuare i tamponi, non saranno eseguiti in quanto quello del nostro Dipartimento di Prevenzione è solo un invito per una maggiore precauzione".

Nessun recupero per Spalletti (sono out anche Fabian ed Insigne) e Spalletti si ritrova con 15 giocatori di movimento. Davanti a Meret linea con Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (Manolas torna solo come eventuale cambio dalla panchina) e Mario Rui. In mediana scelte obbligate con Demme e Zielinski, gli unici centrocampisti rimasti a disposizione, ed in attacco possibilità per Politano, Elmas e Lozano dietro Petagna (ma non è da escludere Mertens) in modo da avere Malcuit, Ounas e lo stesso belga (gli unici in panchina) come cambi offensivi per tentare il tutto per tutto

Dentro o fuori. Il Napoli riceve il Leicester con un solo risultato a disposizione per poter passare il girone (per il primo posto che porta agli ottavi c'è bisogno anche di una mancata vittoria dello Spartak a Varsavia) almeno da seconda e sfidare una terza della Champions ai sedicesimi. Momento complesso per la squadra di Luciano Spalletti, ridotta quasi ai minimi termini, e che ancora una volta è chiamata a lasciare tutto quello che ha sul campo. Stavolta però non può permettersi di accontentarsi solo di una buona prova ma dovrà a tutti i costi provare a far girare anche gli episodi e ottenere una vittoria per continuare il cammino europeo. Su questo ha insistito il tecnico del Napoli alla vigilia, chiedendo alla squadra di andare oltre all'emergenza alzando ulteriormente il proprio livello.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Leicester City!