RILEGGI LIVE - Napoli-Sassuolo 2-0 (8' Hysaj, 94' Allan): gli azzurri tornano a vincere!

23.44 - FINISCE QUI! Vittoria per il Napoli di Gattuso! Quattro gol annullati al Sassuolo ma azzurri che si impongono e trovano il raddoppio nel finale! Finisce 2-0 al San Paolo!

90+4' - Politano spizza di testa sevendo l'accorrente Mertens a ridosso dell'area, Mertens scarica su Allan che calcia di prima! Palla sul palo lontano che si infila alle spalle di Consigli!

90+4' - GOOOOL! GOOOOL! GOOOOOL! ALLAN! ALLAN! ALLAN! RADDOPPIO NAPOLI!

90'+3' - Napoli che non sfrutta il corner, rimessa dal fondo in favore del Sassuolo.

90'+2' - Passaggio corto su Lobotka, lo slovacco va da Insigne che alza la testa e calcia! Deviazione, altro corner!

90'+1' - Il Napoli guadagna calcio d'angolo, salgono le torri.

90' - L'arbitro ha concesso 6 minuti di recupero.

89' - Gran lavoro di Politano che aiuta anche nelle retrovie.

88' - Altro cambio per il Sassuolo: fuori Rogerio, dentro Manzari.

88' - Si rialza subito Mertens, può prosegure la sua partita.

87' - Mertens resta a terra dopo uno scontro di gioco, viene messo fuori il pallone.

86' - PALO DI POLITANO! Azione sulla sinsitra del Napoli con Hysaj che pesca Politano al centro, l'ex Sassuolo colpisce di prima ma trova la parte bassa del palo!

84' - Il Sassuolo prova a tenere alto il pressing in questo finale di partita.

83' - Doppio cambio per il Sassuolo: dentro Haraslin e Kyriakopoulos, fuori Locatelli e Djuricic.

82' - Dalla sinistra parte il traversone sul secondo palo, Toljan colpisce ma non trova la porta.

81' - Palla in area dalla bandierina, Ospina sovrasta tutti e blocca la sfera.

80' - Il Sassuolo guadagna un altro calcio d'angolo.

79' - Doppio cambio per il Napoli: Elmas ed Allan, fuori Zielinski e Fabiàn.

78' - Il polacco esce dal campo autonomamente per farsi medicare.

78' - Problemi per Zielinski che si accascia a terra.

77' - Possesso palla calmo del Napoli, pressing del Sassuolo che sembra calato d'intensità.

75' - Djuricic sfonda sulla destra, va a chiudere Koulibaly che guadagna anche rimessa dal fondo.

74' - Intervento duro di Marlon su Zielinski, scatta un altro giallo.

73' - Si riprende con il calcio d'angolo, Ferrari colpisce male di testa. Rimessa dal fondo.

73' - C'è un cambio: fuori Traorè, dentro Raspadori.

71' - Cooling break, si fermano le due squadre.

71' - Punizione calciata sulla barriera, palla direttamente in calcio d'angolo.

69' - Ostruzione di Mertens su Traorè lanciato verso la porta di Ospina, anche il belga si becca il giallo.

68' - Intervento duro di Djuricic su Politano, scatta il giallo per l'attaccante del Sassuolo.

67' - Doppio cambio per il Napoli: escono Milik e Callejon, dentro Mertens e Politano.

66' - MILIK! Gran cross col mancino di Hysaj, Milik colpisce il traversone teso ma non trova la porta!

65' - Callejon riceve sulla destra, appoggia al limite per Fabiàn che calcia! Tiro ribattuto!

64' - MILIK! Ci prova dalla distanza il polacco, respinge Consigli che non riesce a trattenere!

62' - Sguardo perplesso da parte di De Zerbi al momento della segnalazione del Var.

61' - GOL ANNULLATO! Ancora offside, stavolta di Caputo! E' il quarto gol annullato per fuorigioco durante questa partita!

60' - GOL DEL SASSUOLO! BERARDI! Errore in uscita del Napoli, Traorè appoggia al centro per Caputo che poi scarica sull'accorrente Berardi, stavolta conclusione vincente!

59' - Ecco la sostituzione: esce Manolas, dentro Maksimovic.

58' - Ancora problemi per Manolas, si prepara al cambio il greco che non ce la fa più.

57' - Contropiede Napoli, guida Milik che potrebbe far partire il filtrante per Insigne ma preferisce il tiro! Ribattuto!

56' - Napoli ben messo nelle retrovie, difesa ordinata per i ragazzi di Gattuso.

55' - Possesso palla sterile del Sassuolo che ora non trova come colpire gli avversari.

53' - Ancora Rogerio spinge sulla sinistra, il Napoli contiene bene concedendo pochi spazi da quel lato.

52' - Il Sassuolo conquista un altro calcio d'angolo.

51' - Il Sassuolo ora insiste, costante proiezione offensiva per la squadra di De Zerbi.

49' - Altro gol annullato al Sassuolo! Caputo viene servito da Traorè, l'ex Empoli entra in area e scarica il tiro da posizione defilata! Palla alle spalle di Ospina, ma l'arbitro ferma tutto! Offside!

48' - Il Napoli non sfrutta il calcio d'angolo, Sassuolo che può tornare in avanti.

47' - ZIELINSKI! Gran tiro al volo, palla deviata in calcio d'angolo!

46' - Comincia il secondo tempo!

22.37 - Piotr Zielinski, protagonista del primo tempo di Napoli-Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'intervallo ai microfoni di Dazn: "Sassuolo è questa squadra che somiglia di più al Barcellona tra le tre che dobbiamo affrontare ancora, stiamo facendo bene ma due-tre volte abbiamo sbagliato pressing e ci hanno creato problema. Abbiamo sbagliato con marcatura, là dietro se escono dalla pressione... Noi marchiamo a uomo, quindi Djuricic è stato bravo a saltare Manolas, loro poi hanno creato problemi".

22.34 - Finisce cosi il primo tempo! Napoli in vantaggio contro il Sassuolo all'intervallo, 1-0! Decisivo il gol di Hysaj!

45'+3' - Ancora traversone dalla destra del Napoli, Milik prova a colpire ma non trova la porta.

45'+2' - Il Sassuolo non sfrutta il corner, neroverdi che restano in proiezione offensiva.

45'+1' - DJURICIC! Conclusione dal limite, si distende Ospina che la mette in calcio d'angolo!

45' - L'arbitro ha concesso tre minuti di recupero.

44' - Scappa Rogerio sulla sinistra, cross verso l'area occupata da Caputo ma il traversone è troppo lungo.

42' - Sugli sviluppi del corner la palla finisce a Koulibaly, il difensore scodella in area ma trova la presa sicura di Consigli.

41' - HYSAJ! L'albanese viene servito sulla corsa, arriva sotto porta e calcia da posizione defilata! Respinge Consigli, calcio d'angolo!

40' - Il Napoli spinge ancora da sinistra, Zielinski mette il cross teso che viene messo via dalla difesa avversaria.

39' - Manata di Berardi su Lobotka, il giocatore del Sassuolo si becca il giallo.

37' - Gol annullato al Sassuolo! Contropiede potenzialmente letale dei neroverdi, Traorè riceve e da a Djuricic che la mette in porta ma è tutto fermo, offside!

35' - CALLEJON! Gran palla di Insigne sul secondo palo, arriva lo spagnolo a tu per tu con la porta! Conclusione clamorosamente a lato!

34' - Napoli abile a ripegare subito sulle azioni veloci degli avversari.

33' - Difficoltà per il Sassuolo a venire fuori palla al piede dalla propria metà campo.

32' - Azione veloce del Sassuolo, Djuricic viene imbeccato in area e supera Ospina ma l'arbitro annulla, fuorigioco.

30' - Il Napoli insiste ancora sulla sinistra, gran lavoro di Hysaj ed Insigne fino a questo momento.

29' - Si riprende adesso a giocare.

27' - E' il momento del cooling break.

26' - Gran lavoro di Insigne che sulla sinistra contiene al meglio la manovra neroverde.

24' - ZIELINSKI! Ancora lui! Colpisce di prima un passaggio di Callejon dalla destra, tiro teso ma centrale! Consigli blocca in due tempi!

23' - ZIELINSKI! Azione insistita degli azzurri, il polacco riceve sulla trequarti sinistra e scarica il tiro verso il palo lontano! Fuori!

21' - Azione veloce del Sassuolo, palla su Djuricic ma è bravo Hysaj che contiene e chiude.

20' - INSIGNE! CHE OCCASIONE! Gran progressione di Zielinski che arriva sulla trequarti, imbecca proprio Insigne che aggancia, tocca in porta con Consigli in uscita! Sfera che sfiora il palo!

19' - Ancora Callejon dalla bandierina, incorna Koulibaly che a due passi consegna la sfera tra le braccia di Consigli.

18' - INSIGNE! Ancora Hysaj protagonista, conduce la manovra e premia Insigne con un passaggio nello spazio, il capitano calcia verso l'angolino lontano ma trova una deviazione, calcio d'angolo.

17' - Errore in uscita di Marlon che dalla propria area lancia in profondità trovando però la testa di Ruiz che per poco non mette in gioco Milik rimasto in posizione regolare.

16' - Callejon scodella dalla bandieria, incornata di Koulibaly che non trova la porta.

15' - Il Napoli non sfrutta il corner ma riesce a guadagnarne un altro.

14' - Hysaj riceve sulla sinistra, cross al bacio per Milik che spalle alla porta prova a colpire ma viene anticipato da Marlon. Corner!

13' - Fitta rete di passaggi del Napoli che prova a scardinare l'ordinata difesa degli avversari.

11' - Prosegue la pressione da parte del Sassuolo che non lascia spazi alla manovra azzurra.

10' - Si rialza Manolas, solo una botta per il difensore greco.

9' - Resta a terra Manolas dopo uno scontro di gioco. Viene messo fuori il pallone.

8' - Azione personale dell'albanese che si accentra da sinistra, prima accenna il passaggio in area, poi prosegue e scarica il tiro col destro sul palo lontano! Rasoiata imprendibile per il portiere! Vantaggio azzurro!

8' - GOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOL! GOOOOOL! HYSAJ! HYSAJ! HYSAJ! HYSAJ! VANTAGGIO NAPOLI!

6' - INSIGNE! Costruzione diagonale del Napoli, tiro dal limite dl capitano azzurro che termina fuori.

5' - Pressing molto alto del Sassuolo in questi primi minuti di partita.

4' - DJIURICIC! Salta Koulibaly a centrocampo, avanza per vie centrali e calcia da fuori! Tiro alto!

3' - Fallo di mano di Berardi sugli sviluppi del corner, punizione Napoli.

2' - Il Sassuolo conquista subito calcio d'angolo, salgono le torri.

1' - COMINCIA LA PARTITA!

21.43 - Squadre in campo

21.41 - Cristiano Giuntoli ha parlato nel pre partita ai microfoni di Dazn, soffermandosi ovviamente sui temi di mercato di casa Napoli: "Sono un po' preoccupato, il nostro intento è quello di onorare tutte le partite e continuare a fare bene, siamo un po' arrabbiati ma speriamo sia una crisi tra virgolette di passaggio. Koulibaly? Non abbiamo ricevuto offerte vere e proprie, negli anni passati sono arrivate offerte importanti, ma non abbiamo fretta di prende adesso delle decisioni, con i giocatori importanti valuteremo alla fine con il loro il da farsi. Osimhen? In questo momento diciamo che dobbiamo trovare un accordo di massima col nuovo agente (sorride, ndr), ci interessa ma non è quello che tutti pensano".

21.36 - Matteo Politano, ex di turno nella sfida di stasera tra Napoli e Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn nel pre partita: "Sono venuto con grande entusiasmo e sono stato accolto benissimo, sono contento di essere qui e spero di rimanerci il più a lungo possibile. Ho passato anni bellissimi col Sassuolo, ho esordito con loro in Serie A e sono legatissimo alla società, tanti compagni li sento tutt'ora, fa sempre un bell'effetto giocare contro di loro".

21.32 - Squadre rientrate dopo il riscaldamento, tutto pronto al San Paolo

20.30 - FORMAZIONI UFFICIALI - Gattuso opera 7 cambi rispetto a Parma: tornano titolari Ospina, Manolas e Hysaj nella linea difensiva, Lobotka e Zielinski a centrocampo ed in attacco rientrano Milik e Callejon nel tridentre con Insigne. Nel Sassuolo c'è Traoré nel terzetto con Djuricic e Berardi alle spalle di Caputo, ma potrebbe essere letto anche come un 4-3-1-2 in base alla posizione di Traoré

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gattuso

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Muldur, Marlon, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Traorè; Caputo. All. De Zerbi

DIFFIDATI - Mertens, Zielinski, Obiang, Peluso, Muldur, Kyriakopulos, Locatelli

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN e diretta radiofonica su Kiss Kiss Italia. Diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

LE ULTIME DI FORMAZIONE - Gattuso deve valutare le condizioni del rientrante Ospina e se è il caso di rischiare Mertens dopo la contusione con l'Udinese (sono favoriti Meret e Milik per partire titolari) e continuerà a ruotare la rosa a disposizione. In difesa torna Manolas, con uno tra Maksimovic e Koulibaly, ed Hysaj a sinistra. A centrocampo tornano Lobotka e Zielinski, ma ha chance anche Elmas (in ballottaggio con Fabian) ed in attacco Callejon tornerà nel tridente con Insigne e probabilmente Milik visto che difficilmente verrà rischiato Mertens, reduce dalla contusione con l'Udinese.

De Zerbi senza Romagna, Obiang, Toljan, Defrel, Chiriches e Boga alle prese con problemi muscolari. In attacco dovrebbe esserci quindi Haraslin nel terzetto con Berardi e Djuricic dietro Caputo. A centrocampo Magnanelli e Locatelli chiamati agli straordinari ed in difesa con Chiriches non al meglio conferme per Marlon e Ferrari con Muldur a destra e Kyriakopulos a sinistra.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti dal San Paolo alla diretta testuale di Napoli-Sassuolo! Il Napoli torna al San Paolo, dopo il ko col Parma tra le polemiche, e Gattuso (anche) per dare motivazioni alla sua squadra ha paragonato il Sassuolo al Barcellona, come filosofia di gioco, definendolo il test più importante da qui alla Champions. Sfida in effetti non facile per gli azzurri perché la squadra di De Zerbi, nonostante l'ultimo ko col Milan per una lunga inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, è tra quelle tornate meglio dal lockdown con una lunga serie di risultati positivi, tra cui quelli con Lazio e Juventus. All'andata Gattuso riuscì ad invertire il trend con la vittoria allo scadere, questa volta il tecnico del Napoli si augura di ritrovare il suo Napoli, nell'avvicinamento al Barcellona, l'unica sfida che ormai conta davvero, con una prova d'intelligenza tattica che non è mai mancata quando ha affrontato squadre pronte a fare la partita e non ad alzare le barricate come accaduto nelle ultime due con Udinese e Parma.