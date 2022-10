RILEGGI LIVE - Napoli-Sassuolo 4-0 (4', 19', 78' Osimhen, 35' Kvara): poker azzurro, tredicesima vittoria di fila!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina 4-0 il match del Maradona tra Napoli e Sassuolo. Poker azzurro nel segno di Osimhen, autore di una tripletta, e di Kvaratskhelia. Tredicesima vittoria consecutiva in tutte le competizioni per il Napoli

16:50 - FINISCE QUI

90' - L'arbitro concede 3 minuti di recupero.

88' - ZANOLI! Bella discesa lungo la corsia destra da parte di Zanoli che arriva in area di rigore e prova la conclusione con il destro in diagonale e sfera che termina a lato.

87' - Cambio per il Sassuolo, fuori Frattesi ed in campo Harroui.

84' - ESPULSO LAURIENTIE'! Brutto fallo in ritardo su Demme: secondo giallo per l'attaccante neroverde che termina in anticipo la gara.

79' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Di Lorenzo ed in campo Zanoli. Esce anche Lobotka, rimpiazzato da Demme.

78' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Arriva anche il poker del Napoli, arriva la tripletta di Osimhen. Errore in fase di palleggio basso del Sassuolo, ne approfitta il nigeriano che arriva in area e con lo scavetto manda alle spalle di Consigli.

76' - Altro giallo per il Sassuolo, dopo Maxime Lopez arriva la sanzione disciplinare anche Laurienté dopo un intervento falloso ai danni di Lobotka. Altra punizione per il Napoli.

76' - RASPADORI! Occasione per il Napoli, conclusione forte e tesa da parte di Raspadori che per poco non trova l'incrocio dei pali. Pallone che termina a lato di pochissimo.

75' - Calcio di punizione dal limite dell'area di rigore in favore del Napoli, intervento falloso da parte di Maxime Lopez ai danni di Lozano. Arriva anche il cartellino giallo per l'ex Marsiglia.

70' - Terzo cambio per il Napoli: esce Kvaratskhelia tra gli applausi dei tifosi presenti al Maradona, entra in campo Raspadori.

64' - Doppia sostituzione in casa Sassuolo: escono Pinamonti e Thorstvedt, in campo Matheus Henrique e Alvarez.

63' - Rientra in campo il georgiano, cenno di rassicurazione a Spalletti.

62' - Problema per Kvaratskhelia che è rimasto dolorante a terra dopo un contrasto con Ferrari.

60' - FRATTESI! Seconda occasione per il centrocampista neroverde che arriva in area di rigore e calcia disturbato da Juan Jesus ma arriva la parata di Meret.

59' - Ci ha provato Ndombele con una conclusione di destro dell'ex Tottenham che però termina a lato rispetto alla porta di Consigli.

57' - FRATTESI! Toljan si fa praticamente tutto il campo palla al piede poi imbuca per Frattesi che ci prova di punta trovando la respinta di Meret.

56' - Doppio cambio per il Napoli: fuori Anguissa e Zielinski, in campo Ndombele ed Elmas.

55' - Prova ad attaccare il Sassuolo ma il Napoli si difende con ordine.

51' - Incredibile falcata di Osimhen lungo la corsia destra, il nigeriano arriva in area di rigore e appoggia per Kvaratskhelia che però manca il mancino praticamente dal dischetto del rigore.

49' - PINAMONTI! Conclusione in diagonale dell'attaccante neroverde che trova la respinta di Meret, poi Thorstvedt manca incredibilmente il tap-in a porta vuota.

46' - Cambio per il Sassuolo, fuori Ceide ed in campo Traoré.

16.04 - INIZIA LA RIPRESA!

Termina 3-0 il primo tempo al Maradona tra Napoli e Sassuolo. Azzurri avanti grazie alla doppietta di Osimhen e al gol di Kvaratskhelia. Squadre negli spogliatoi.

15:47 - FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro concede un minuto di recupero.

42' - Altra conclusione dal limite dell'area di rigore da parte di Kvaratskhelia, conclusione bassa con il destro da parte del georgiano che termina però a lato rispetto alla porta di Consigli.

39' - Sforbiciata da fuori area di Kvaratskhelia che colpisce abbastanza bene un pallone alto e complicato: la sfera termina però alta rispetto alla porta di Consigli. Altra occasione per il Napoli.

35' - GOOOOOOL DEL NAPOLIIIIIII!!!! Assist perfetto di Mario Rui per il georgiano che scatta con i tempi giusti, aggancia in maniera perfetta il pallone e batte Consigli.

34' - Brutto pallone perso da Di Lorenzo sulla pressione del solito Laurienté, ci prova Pinamonti ma Meret blocca senza problemi.

32' - Traversone dalla bandierina di Mario Rui per lo stacco di testa di Osimhen che trova la deviazione di Erlic e manda di un soffio a lato. Corner per il Napoli.

28' - Nessun problema per Anguissa che rientra prontamente in campo.

27' - Problemi per Anguissa dopo uno scontro con Thorstvedt. Si ferma il gioco mentre c'è un calcio d'angolo in favore del Sassuolo. Vedremo l'entità del problema per il centrocampista azzurro ex Fulham.

21' - THORSTVEDT! Suggerimento in verticale per il centrocampista neroverde che tutto solo davanti a Meret viene ipnotizzato dal portiere azzurro.

19' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIIII!!!! Imbucata di Di Lorenzo per Kvaratskhelia che in area di rigore salta netto Lopez e mette in mezzo per il nigeriano che di prima intenzione non sbaglia.

16' - PINAMONTI! Ottimo lavoro di Laurienté che va via a due avversari e serve Pinamonti. L'attaccante si sposta il pallone sul mancino e tira in porta, pallone che esce di pochissimo.

13' - Osimhen non riesce a controllare un buon pallone di Lozano in area di rigore. Sulla respinta Anguissa che calcia di prima con il destro senza però trovare lo specchio della porta.

12' - Il Napoli reclama un calcio di rigore per un braccio di Toljan. L'arbitro indica però che si può proseguire con la rimessa dal fondo.

10' - Primi dieci minuti di gara al Maradona, inizio perfetto del Napoli, Sassuolo in grande difficoltà.

7' - TRAVERSA DI MARIO RUI! Ad un passo dal raddoppio il Napoli, ha provato il jolly dalla lunga distanza Mario Rui con il destro trovando la respinta di Consigli che devia sulla traversa.

4' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIIII!!!! Scatto in profondità di Di Lorenzo sulla destra, cross al centro per Lozano che spizza di testa per Osimhen. Il nigeriano stoppa col sinistro e da pochi passi infila Consigli.

2' - Grande azione personale di Laurienté che penetra in area di rigore passando in mezzo a Di Lorenzo e Lozano poi il suo suggerimento viene messo in corner da Kim.

15:00 - PARTITI! INIZIA IL MATCH

14:55 - Squadre in campo

14.45 - Nel pre-partita di Napoli-Sassuolo, il tecnico azzurro Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Atmosfera del Maradona ? E’ qualcosa che ti arriva addosso con la forza di quella roba che non puoi non assorbire, perché te la senti dentro e crea una reazione forte anche nei calciatori, oltre che a tutto l’ambiente e la città di Napoli”.

Il ritorno di Anguissa cosa può portare in più? “Lui è quello che può dare un po’ di equilibrio perché ha quelle caratteristiche e qualità che difficilmente si riscontrano in altri giocatori nella nostra rosa. Bisognerà valutare dopo l’infortunio la tenuta, per questo l’abbiamo schierato subito".

Maradona? “La differenza con tutti gli altri giocatori è, come disse Schopenhauer, tra il talento e il genio. Il talento colpisce bersagli che gli altri non colpiscono, il genio colpisce bersagli che altri non vedono”.

14.35 - Le parole di Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli, ai microfoni di Dazn prima della sfida contro il Sassuolo. "E' un'altra giornata molto emozionante, incontro le persone con cui sono cresciuti e mi hanno trasmesso grandi valori. Sono felice di riabbracciarli, tanti momenti passati insieme e sicuramente sarà una grandissima emozione. Vogliamo dare continuità nei risultati e nella mentalità ed è quello che devo portare dentro il campo, riusciremo a fare una grande partita".

14.00 - Un'enorme bandiera con il volto di Maradona viene sventolata da 60 bambini che indossano una t-shirt con scritto 'Auguri Diego'.

13.54 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Sassuolo, match delle 15 valido per la 12ª giornata di Serie A. Spalletti, dopo l’ampio turnover in Champions League, ripropone gran parte dei titolari di Roma. Juan Jesus torna a far coppia al centro difesa con Kim. La linea a quattro è completata sulle fasce da Di Lorenzo e Mario Rui. A centrocampo torna, dopo l’infortunio, dal 1’ Anguissa. L’altra mezzala è Zielinski con Lobotka in cabina di regia. In attacco tornano dal 1’ Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Minjae, Jesus, Mario Rui, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Laurienté, Pinamonti, Ceide. All. Dionisi.

13.30 - Inizia l'evento per omaggiare Diego Armando Maradona: nel cerchio di centrocampo diversi amici ed ex compagni del Pibe de Oro lo ricordano con le loro parole.

Statistiche - Tenendo palla, il Sassuolo riesce a limitare la sofferenza difensiva: Napoli (28) e neroverdi (30) sono infatti due delle tre formazioni di questa Serie A ad aver incassato finora meno conclusioni nello specchio della porta. Il Napoli è imbattuto da 15 partite di Serie A (13V, 2N), la striscia aperta più lunga tra le formazioni di Serie A: i partenopei hanno iniziato questa serie di imbattibilità proprio contro il Sassuolo, grazie al 6-1 del 30 aprile scorso. Con la sconfitta dell'Atalanta, il Napoli resta l'unica squadra ancora imbattuta in questa Serie A: espandendo ai maggiori cinque campionati europei, come gli azzurri soltanto Paris Saint-Germain e Real Madrid.

Spalletti rilancia tutti i giocatori risparmiati con i Rangers, ma resistono due ballottaggi: in difesa rientra Juan Jesus con Kim, a destra Di Lorenzo ed a sinistra Olivera si gioca il posto con Mario Rui. In mediana con Lobotka rientra Zielinski e potrebbe esserci anche Anguissa dal primo minuto. In attacco tridente totalmente fresco con Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano.

Dionisi senza Berardi, Defrel e Muldur e dovrebbe confermare il tridente con il napoletano D'Andrea, Pinamonti ed il talentuoso Laurienté. In mediana nessun dubbio su Frattesi, Maxime Lopez e Thorstvedt mentre in difesa rientra capitan Ferrari in coppia con Erlic ed i laterali dovrebbero essere Toljan e Rogerio (in leggero vantaggio su Kyriakopulos).

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sassuolo. Torna il campionato ed in anticipo il Napoli punta ad allungare a 13 l'incredibile striscia di vittorie consecutive e quantomeno tenere le distanze sulle inseguitrici. Al Maradona - ancora sold-out e carico d'entusiasmo - arriva il Sassuolo che negli ultimi anni ha sempre giocato qualche brutto scherzetto (spesso fuori casa, ma in qualche occasione anche a Fuorigrotta). La squadra di Dionisi può essere considerato in grande crescita: dopo le vittorie su Torino e Salernitana ha perso di misura gare molto equilibrate contro Atalanta e Inter ed è reduce dal successo interno sul Verona che l'ha riportato nella parte sinistra della classifica e ha restituito quella serenità fondamentale per affrontare le squadre d'alta classifica anche con spensieratezza: "Rispettiamo tantissimo il Napoli, dobbiamo avere un pizzico di presunzione/ambizione per pensare di andare là e ottenere un risultato positivo. Proveremo a mettere in difficoltà il Napoli - che ora è quasi ingiocabile e sta ottenendo questi risultati con gioco, idee, organizzazione - cercando di non snaturarci e andando lì non a festeggiare il Napoli ma a provare a fargli uno scherzo", le parole di Dionisi in conferenza sullo spirito della sua squadra.