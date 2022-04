RILEGGI LIVE - Napoli-Sassuolo 6-1 (7' Koulibaly, 15' Osimhen, 19' Lozano, 21', 54 Mertens, 80' Rrahmani, 87' Lopez): il Napoli gioca a tennis, partita senza storia!

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce 6-1 la partita al Maradona! Il Napoli torna alla vittoria dopo i tre risultati deludenti rifilando 6 gol al Sassuolo.

16.49 - FINISCE QUI!

87' - GOL DELLA BANDIERA DEL SASSUOLO! Azione un po' caotica in area di rigore, con i giocatori offensivi del Sassuolo però abbastanza freddi nella circostanza: Berardi, in particolare, a gestire il possesso e il francese ex OM nel calciare forte e preciso col destro.

84' - Ammonito Berardi! Fallo su Insigne e giallo per lui.

82' - Altri due cambi per il Napoli: escono Di Lorenzo e Mario Rui ed entrano Zanoli e Ghoulam

80' - GOOOOL DEL NAPOLIII!!! Demme imbuca bene per Politano: sale malissimo la difesa neroverde che lo tiene in gioco. L'esterno crossa per Di Lorenzo, che svirgola. Pallone buono per Rrahmani, il cui destro si insacca in rete.

77' - Triplo cambio per il Napoli: entrano Demme, Elmas e Politano ed escono Fabian Ruiz, Lozano e Osimhen.

75' - Magnanelli! Conclusione totalmente sballata sull'appoggio basso di Berardi da punizione. Pallone svirgolato e alle stelle.

71' - Sostituzione in casa Sassuolo: dentro Magnanelli e fuori Frattesi.

70' - GOL ANNULLATO AL NAPOLI! Mertens trova una grande imbucata per Osimhen che a tu per tu con Consigli fa 6-0. Si alza pero' la bandierina, fuorigioco del nigeriano.

66' - In questo secondo tempo i ritmi della partita sono decisamente calati.

63' - Occasione da calcio d'angolo per il Sassuolo, fa però buonissima guardia Koulibaly.

61' - Henrique allarga sulla destra per Berardi, che calcia cin l'esterno mancino ma non inquadra del tutto lo specchio.

60' - Cross basso di Muldur per Frattesi che, in inserimento ma disturbato, non riesce a calciare.

58' - Mancino di prima intenzione di Fabian Ruiz che riceve da Insigne e calci di prima intenzione. Troppa potenza, zero precisione: pallone alle stelle.

54' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Combinazione Fabian Ruiz-Mertens, lo spagnoloserve il belga al centro dell'area e calcia a botta sicura col destro. Ferrari, sulla linea, riesce solo a toccare ma non a impedire il gol.

53' - Ammonito Frattesi

50' - Traversone di Insigne con il mancino, destro al volo di Osimhen che termina a lato.

48' - Osimhen prova a girare col destro il cross basso di Di Lorenzo, lo ostacola Ayhan che è premiato anche dal rimpallo. Rinvio dal fondo.

45' - Doppio cambio all'intervallo per il Sassuolo: fuori Scamacca e Chiriches e dentro Defrel e Ayhan.

16.04 - INIZIA LA RIPRESA

Si chiude sul 4-0 in favore del Napoli il primo tempo del Maradona. Inizio strepitoso con quattro reti in venti minuti, Sassuolo in grande difficoltà. Squadre negli spogliatoi.

15.48 - TERMINA IL PRIMO TEMPO

45' - Viene concesso un minuto di recupero

42' - Ora il Napoli sta ora provando ad abbassare i ritmi della partita ed evitare un ritorno del Sassuolo, con prolungati ed elaborati palleggi.

39' - Ingenuità di Chiriches, Insigne recupera palla e lancia Osimhen: destro sul primo palo che non rientra abbastanza.

35' - Mertens fa correre Osimhen sul lato sinistro della trequarti: Consigli protegge uscendo dall'area e riuscendo a farsi fare fallo dall'attaccante nigeriano.

33' - Fabian tenta un lancio in verticale a pescare l'inserimento centrale di Insigne. Pallone un filo troppo profondo, esce Consigli che blocca.

29' - Si fa vedere per la prima volta il Sassuolo con Scamacca che, spalle alla porta, fa scorrere il pallone e calcia col destro. Lo ostacola Rrahmani, pallone fuori di poco e calcio d'angolo.

28' - Lozano fa correre Osimhen, che trova Insigne. Appoggio largo su Mario Rui, il cui mancino va alto.

25' - Corre ai ripari Dionisi che opera il primo cambio: fuori Djuricic e dentro Henrique.

21' - POKER DEL NAPOLIII!!! Mertens riceve il pallone a sinistra da Mario Rui, si accentra sul destro, elude Frattesi e calcia con il destro sul primo palo a sorprendere Consigli.

19' - GOOOOOL DEL NAPOLIII!!! Mertens recupera palla a centrocampo e serve Osimhen che si defila sulla destra e serve al centro un assist perfetto per Lozano che batte Consigli.

18' - Primo cartellino giallo della sfida, ammonito Maxime Lopez per un fallo su Mertens.

15' - GOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Raddoppio degli azzurri, sempre sugli sviluppi di un corner. Insigne va alla battuta del calcio d'angolo e pesca al centro dell'area Osimhen che stacca più in alto di tutti. Pallone che colpisce la traversa e varca la linea prima di tornare in gioco. La tecnologia conferma: è 2-0!

13' - Di Lorenzo appoggia per Osimhen che prova a girarsi per calciare. Ferrari lo segue e scherma la conclusione. Calcio d'angolo.

11' - Azione solitaria strepitosa di Mertens che si allarga a sinistra e punta verso il centro dell'area, letto però da Ferrari. L'azione prosegue e Insigne prova ad emularlo, calciando a fil di palo dopo un paio di finte ma in fuorigioco.

10' - Osimhen accelera sulla sinistra e prova un tiro-cross quasi sulla linea di fondo. Pallone direttamente tra le braccia di Consigli.

7' - GOOOOOOOL DEL NAPOLIIII!!! Sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Insigne, arriva il vantaggio del Napoli. Pallone perfetto al centro dell'area per Koulibaly che stacca di testa e batte Consigli.

4' - Lozano si allarga a destra, cerca il cross ma inciampa sul pallone. Pallone che sfuma oltre la linea di fondo.

2' - PALO DI OSIMHEN! Errore di Chiriches nel retropassaggio a Consigli. Interviene Osimhen che si defila e calcia col mancino: palo pieno e prima occasione per il Napoli.

15.01 - PARTITI! INIZIA LA PARTITA

14.56 - Squadre in campo

14.52 - Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, si è così espresso a DAZN sullo stato di forma del suo attaccante Scamacca, prima della partita contro il Napoli: "Lo vedo bene, con la Juventus ha fatto molto bene. In allenamento segna sempre, bisogna creare di più e gli attaccanti avranno molte possibilità di fare gol. Mi auguro si fermi a quattro partite senza segnare oggi".

14.51 - Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, parla dell'importanza del tifo partenopeo a pochi minuti dalla sfida contro i neroverdi: "Noi li abbiamo sempre al nostro fianco e quando manifestano il loro disappunto è perché abbiamo fatto una brutta prestazione e non può essere altrimenti. Ma loro nel profondo del cuore hanno sempre voglia di stare al nostro fianco".

14.47 - Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN. Dopo Kvaratskhelia arriverà qualche altro giocatore? "La grandezza dei calciatori la si vede in campo. A priori chi possa far bene e chi no è sempre difficile. Siamo consapevoli di essere stati molto competitivi, fino alla fine tant'è che l'amarezza di non aver fatto qualcosa di più ce l'abbiamo anche noi. Cercheremo comunque di cercare gli obiettivi e il prossimo anno cercheremo di fare una squadra di grande livello e competitività".

Ecco le formazioni ufficiali

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

Sassolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez; Berardi, Djuricic, Raspadori; Scamacca. All. Dionisi.

13.45 - C'è stata una contestazione di alcuni gruppi ultras all'uscita del Napoli dall'Hotel Caracciolo per dirigersi verso lo stadio Maradona. "Vergognatevi" e "Voi non siete napoletani" alcuni cori che si sono facilmente uditi. E ancora: "Solo gli ultras vincono sempre!". Cori intonati mentre il pullman partiva per dirigersi verso Fuorigrotta. Chiaro che ci sia in questo momento dispiacere per il ko con l'Empoli e in generale per la situazione difficile vissuta dalla squadra. "La frittata è fatta, indegni", cosi' recita lo striscione esposto da alcuni gruppi organizzati.

Nessun problema di condizione - La replica a De Laurentiis arriva sulla sensazione di una condizione fisica approssimativa per una critica rivolta più che altro al suo staff. Per Spalletti la spiegazione è solo tattica: "Quando sei in fase offensiva e lasci due lì e non gestisci sulla ripartenza, vai per 100 metri all'indietro e lì allo spettatore sembra un momento di difficoltà fisica, ma è tattica se non hai equilibrio. Se perdi palla - le parole di Spalletti sul suo modo di intendere calcio - devi riaggredire subito e noi vogliamo fare questo, per scelta sin dall'inizio, lasciando parità numerica dietro perché a me non piace un calcio difensivo, in area, ad aspettare gli altri"

Delusione Scudetto, ma senza dimenticare quanto fatto - A più riprese Luciano Spalletti ci tiene a rivendicare il lavoro fatto. La delusione non deve offuscare l'obiettivo Champions praticamente raggiunto, il passaggio chiave del tecnico: "Non sono contento dell'ultima partita, come non lo è nessuno in società e nella squadra però poi da zoom in dell'analisi, bisogna fare zoom out in un campionato ed eravamo stati bravi a crearci una chance importante. Non siamo stati altrettanto bravi a sfruttarla, ma nel risultato dobbiamo starci bene perché era l'obiettivo. Delusione che non deve offuscare che siamo in lotta Champions dall'inizio, riuscendo a mettere fuori 3-4 squadre di quel condominio".

"Si racconta di De Laurentiis come un caterpillar, ma ha dimostrato sensibilità riunendo tutte le componenti per rinforzare quel corpo unico che ci ha dato tante soddisfazioni quest'anno e la sua presenza dà sempre stimoli ai calciatori". Erano molto attese le parole di Luciano Spalletti, nella conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo, dopo la polemica del ritiro (poi trasformato in cene), gli allenamenti con il presidente a bordo campo vicino alla squadra e inevitabilmente diverse (lunghe) interviste non senza perplessità rivolte proprio al tecnico o al suo staff. Ed il tecnico pare aver apprezzato, non sentendosi assolutamente scavalcato, elogiando il presidente, sgombrando anche il campo dai rumors sul suo futuro e non solo: "Ho un altro anno e poi un'opzione e voglio restare qui, ho firmato per due anni e mi sento benissimo in questa città, non vedo che problema ci sia. Poi si sa che dopo un ko clamoroso si tirano fuori problemi, liti, manfrine che conosco dopo 25 anni d'allenatore, ma qui si fanno le cose con professionalità".

Amici di Tuttonapoli, buon giorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Sassuolo