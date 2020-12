RILEGGI LIVE - Napoli-Torino 1-1: Insigne con una magia evita una figuraccia

Il Napoli nel recupero evita la terza sconfitta consevutiva. Torino in vantaggio con l'ex azzurro Izzo al 56', il Napoli non reagisce. Al 93' Lorenzo Insigne con una magia da fuoriclasse evita la figuraccia e piazza la palla all'incrocio dei pali con una conclusione di controbalzo.

22.43 - Termina qui.

96' - Giallo per Di Lorenzo!

95' - Cross di Mario Rui, palla deviata di testa da Llorente che sfila fuori.

93' - GOOOOOOOL! INSIGNE!!! Magia del capitano, Zielinski serve Lorenzo che tira di controbalzo, palla messa all'incrocio dei pali.

Concessi 6 minuti di recupero.

88' - Triplo cambio nel Torino: escono Rodriguez, Lukic e Belotti, entrano Vojvoda, Zaza e Meité.

87' - Giallo per Elmas, entrata in gamba tesa su Linetty.

85'- Ripartenza del Napoli, da Llorente a Lozano, tiro secco ma non troppo angolato, para Sirigu.

84' - Belotti calcia in area di sinistro, salva Meret deviando.

80'- Di Lorenzo di testa sul cross lungo di Fabian Ruiz, palla debole tra le braccia di Sirigu.

78' - Zielinski! Cross di Di Lorenzo che pesca il polacco sul secondo palo che schiaccia di testa, Sirigu blocca sicuro.

76' - Giallo per Linetty, fallo da dietro su Lozano.

75' - scontro tra Llorente e Izzo in area Toro, il difensore rimane a terra per qualche secondo.

71' - Triplo cambio nel Napoli: escono Hysaj, Bakayoko e Petagna, entrano Mario Rui, Fabian Ruiz e Llorente.

64' - Giallo per Bakayoko.

63'- Secondo cambio nel Napoli: esce Politano, dentro Lozano.

61' - Zielinski! Tunnel su Lukic, tiro troppo schiacciato, la palla termina sul fondo.

56' - Gol del Torino! Su calcio d'angolo la palla arriva a Izzo che tira schiacciando a terra, pallone che si impenna e finisce all'incrocio dei pali.

53' - Insigne su punizione! Para Sirigu senza particolari problemi.

51' - Ci prova ancora Zielinski, palla altissima.

21.51 - Inizia il secondo tempo.

21.34 - Termina il primo tempo, partita bloccata sullo 0-0.

Concessi 2 minuti di recupero.

43'- Ripartenza del Napoli, Zielinski parte palla al piede e prima di entrare in area fa partire il destro, tiro centrale e Sirigu blocca. Nell'azione botta al ginocchio per Insigne che dopo le cure rientra in campo.

41' - Zielinski! Conclusione di sinistro al limite dell'area, la palla sfila di poco al lato.

40' - Giallo per Buongiorno, entrata in ritardo su Politano.

36' - Hysaj ci prova da fuori area col sinistro, conclusione svirgolata.

33' - Giallo per Izzo: brutta entrata su Bakayoko.

32' - Sul corner salta bene Buongiorno, Izzo si tuffa sul secondo palo ma non riesce ad impattare la palla davanti alla porta spalancata.

32' - Pericolo in area Napoli, Hysaj devia in angolo una conclusione di Izzo.

29' - Niente da fare per Demme. Primo cambio nel Napoli: entra Elmas.

27' - Brutta botta per Demme, colpito dal ginocchio di Belotti sull'osso sacro.

23' - Belotti! Gran botta da fuori area, la palla esce di poco fuori con Meret in tuffo.

20' - Petagna stoppa bene in area e serve Insigne che calcia di prima in porta, palla fuori e fuorigioco del centravanti azzurri segnalato in ritardo.

14' - Ripartenza di Verdi, bruciato sullo scatto Maksimovic, conclusione sul primo palo, Meret blocca in due tempi.

9'- Punizione calciata sulla barriera che salta bene, niente di fatto.

8' - Zielinski si inserisce bene e viene fermato con un fallo al limite dell'area di rigore, punizione pericolosa, sulla palla Insigne.

6' - Il Napoli fa la partita, il Torino aspetta compatto.

2'- Elmas inizia il riscaldamento, potrebbe essere Zielinski ad avere qualche problemino.

20.47 - Partiti!

20.42 - Squadre in campo.

20.35 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.

20.20 - Si riscalda regolarmente con i panchinari di oggi Lozano, recuperato per la panchina e che dunque potrebbe subentrare.

20.15 - Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, prima della sfida contro il Torino è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Sappiamo che contro la Lazio abbiamo sbagliato quasi tutto, ci serviva stare insieme e analizzare la partita insieme al mister e allo staff. E' servito. Ora dobbiamo portare in campo quanto detto dal mister e portare a casa la vittoria".

19.41 - Sono state diramate le formazioni di Napoli-Torino, match in programma alle 20.45 valido per la quattordicesima giornata di campionato.

Napoli (4-2-3-1) Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Hysaj; Bakayoko, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna

Torino (5-3-1-1) Sirigu; Singo, Izzo, Buongiorno, Bremer, Rodriguez; Lukic, Rincon, Linetty; Verdi; Belotti

19.40 - L’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Allo stadio Diego Armando Maradona sono iniziati i lavori per la scritta Napoli nel settore dei distinti. Siamo subito partiti e si inizia ad intravedere la scritta che sarà completa per la prima gara dopo la sosta natalizia".

Giampaolo deve fare a meno di Lyanco squalificato oltre agli infortunati Baselli, Murru, Ansaldi e Bonazzoli e si porta dietro il dubbio legato al modulo. Dovrebbe essere confermato Milinkovic-Savic tra i pali; in difesa Nkoulou e Bremer con Izzo e Rodriguez ma non è escluso l'impiego di Vojvoda. A centrocampo Meite, Rincon e Linetty mentre in attacco spazio a Lukic dietro l'ex Verdi e Belotti. In caso di 3-5-2, invece, fuori un centrale e dentro Singo a sinistra.

Gattuso deve fare a meno di Mertens, Osimhen, Koulibaly e Lozano per infortunio, ma recupera Insigne dopo la squalifica che si riprende il posto a sinistra in attacco con Petagna e Politano. A centrocampo torna Demme, affiancato da Bakayoko (favorito su Fabian) e Zielinski ad oscillare tra mezzala e sottopunta. In difesa Manolas e Maksimovic al centro con Di Lorenzo e Ghoulam (in ballottaggio con Mario Rui in affanno) ai lati mentre aumentano le quotazioni di Meret che insidia Ospina.

Di fronte ci sarà il Torino di Giampaolo, ultimo col Genoa a 7 punti dopo la vittoria del Crotone nell'anticipo e che quest'anno ha vinto una sola gara, sul campo del grifone alla terza giornata. Dopo tre sconfitte di fila è reduce dal punto ottenuto col Bologna nell'ultima giornata, ma che poco sposta in classifica ed in una crisi sotto ogni punto di vista.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Torino! Dopo le due sconfitte di fila a Milano e Roma, il Napoli riceve il Torino con l'obbligo di riscattarsi e chiudere il momento negativo. Gli azzurri da un lato sono reduci dalla delusione dell'Olimpico, dove è andata in scena la gara peggiore della squadra di Gattuso, ma dall'altro dovranno sfruttare la spinta dopo la revoca del 3-0 a tavolino e del -1 in classifica che è valsa il ritorno al terzo posto in classifica senza giocare.