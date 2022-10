RILEGGI LIVE - Napoli-Torino 3-1, (Anguissa 6', 11', Kvaratskhelia 37', Sanabria 43'): tris azzurro per la sesta vittoria consecutiva

Al Maradona il Napoli batte il Torino 3-1, chiudendo la pratica nel primo tempo.

Fonte: dal Maradona: Francesco Carbone. In redazione: Antonio Noto

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Al Maradona il Napoli batte il Torino 3-1, chiudendo la pratica nel primo tempo. Apre le marcature la doppietta di Anguissa nei primi 11', poi è Kvaratskhelia a firmare il tris al 37'. Nel finale del primo tempo Sanabria sigla l'unica rete granata.

16.54 - FINISCE QUI!

16.48 - Concessi 5' di recupero.

89' - LOZANO! Olivera serve Lozano fuori dall'area di rigore, gran destro del Chuck, Milinkovic-Savic vola e devia in angolo.

86' - DI LORENZO! Ripartenza del Napoli: Di Lorenzo galoppa sulla destra e prova a centrare l'angolino alla destra di Milinkovic-Savic, palla di pochissimo fuori.

85' - DOPPIO CAMBIO PER IL TORINO: escono Rodriguez e Singo, entrano Schuurs e Karamoh

84' - RADONJIC! Gran destro a giro, vola Meret e devia in angolo!

80' - ULTIMI DUE CAMBI PER IL NAPOLI: escono Mario Rui e Kvaratskhelia, entrano Olivera e Elmas.

79'- LOZANO! Il Chucky parte in contropiede palla al piede con Buongiorno francabollatto addosso, destro potente sul primo palo che non trova la porta.

75' - DOPPIO CAMBIO PER IL TORINO: escono Lazaro e Linetty, entrano Aina e Adopo.

72'- GIALLO PER LUKIC PER PROTESTE SU UN FALLO NON FISCHIATO. ROSSO PER JURIC, che trattenuto dalla panchina, provava ad entrare in campo per protestare anche lui.

71' - NDOMBELE'! Anguissa di tacco per Ndombelé che prova il destro dalla distanza, palla altissima.

68' - GIALLO PER SINGO per un pestone su Mario Rui.

68' - PRIMO CAMBIO PER IL TORINO: esce Miranchuck, entra Radonjic,

67' - TERZO CAMBIO PER IL NAPOLI: esce Politano, colpito da crampi, entra Lozano.

64'- OCCASIONE NAPOLI! Sugli svipuppi di un calcio d'angolo Di Lorenzo prova la sponda di testa sul secondo palo per Simeone, la palla è fuoi misura.

61' - DOPPIO CAMBIO PER IL NAPOLI: esce Raspadori dopo qualche problema alla spalla, entra Simeone. Esce ache Zielinski, al suo posto Ndombelé.

57' - Protesta il Napoli per un intervento in area su Raspadori. Controllo del VAR che non dà esito positivo per gli azzurri. Riprende il gioco senza il penalty.

55' - POLITANO! L'esterno punta e salta Rodriguez, sinistro sul primo palo con la palla che colpisce l'esterno della rete.

52'- RASPADORI! Kvara serve Jack al centro: destro da fuori area smorzato da una deviazione, Milinkovic-Savic blocca.

51' - Kim resta a terra dopo una gomitata al volto di Sanabria. Il coreano dopo le cure mediche riprende il gioco.

48'- Lazaro abbattuto da una pallonata di Di Lorenzo, l'esterno dopo le cure ricevute torna in campo.

46' - RODRIGUEZ! Sinistro dalla distanza deviato in angolo da Anguissa, Meret guarda la palla uscire fuori.

16.03 - INIZIA IL SECONDO TEMPO!

15.47 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO! Napoli avanti per 3-1 grazie alla doppietta di Anguissa e alla rete di Kvaratskhelia. Nel finale è Sanabria a riaprire quella che sembrava una partita chiusa con il destro che beffa Meret.

46' - SANABRIA! Cross dalla destra di Vlasic, spizza di testa Sanabria: la palla esce di un soffio.

15.45 - Concessi 2' di recupero.

43' - SANABRIA! Il Torino accorcia le distanze. Dopo un'azione confusa in area, diagonale vincente del centravanti granata dopo una ribattuta di Mario Rui. Meret tocca la palla che però si insacca alla sua destra: 3-1 al Maradona

43' - Sovrapposizione di Di Lorenzo, cross basso a centro area, Milinkovic-Savic anticipa Raspadori.

40' - Buongiorno svetta in area di testa: colpo di testa comodo per Meret, che para con facilità.

37'- KVARATSKHELIA!!! GOOOOOL! GOOOOOOL! GOOOOOOL! Kvara parte palla al piede galoppando sulla sinistra e con un tocco delicato in diagonale supera Milinkovic-Savic. 3-0 Napoli!

33'- ZIELINSKI! Kvara punta un avversario a sinistra e serve il polacco al limite dell'area, conclusione troppo centrale bloccata da Milinkovic-Savic.

32' - RRAHMANI! Dagli sviluppi di un altro corner, colpo di testa di Rrahmani che termina di poco fuori.

31' - ZIELINSKI! Contropiede del Napoli: Politano corre sulla destra, cambio di gioco per Kvara che appoggia in area per Zielinski che con un bolide abbatte Lukic. E' angolo.

29'- Si riprende!

27'- Gioco fermo: una bandierina del calcio d'angolo, dopo essere stata divelta durante un'azione, deve essere sostituita.

26' - Tacco di Linetty che trova Vlasic in area, attento Kim a chiudere in fallo laterale.

23'- Punizione dal lato destro di Politano, cross troppo lungo che termina sul fondo.

19'- RASPADORI! Altra ripartenza del Napoli con il Torino sbilanciato. Fraseggiano Kvaratskhelia e Politano, palla al centro per Raspadori che stoppa e prova il destro: blocca a terra Milinkovic-Savic.

18' - MERET! Vlasic prova il mancino limite dell'area, attento Meret che respinge sulla propria sinistra.

11' ANGUISSA!!! GOOOOOOOOOOL GOOOOOOOOOOOL! Ripartenza del Napoli partita da un tocco di prima di Politano, Anguissa corre sulla fascia per 50m indisturbato e sotto porta fredda Milinkovic-Savic per il raddoppio azzurro!

6' - ANGUISSA!!! GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Cross dalla sinistra di Mario Rui, palla in mezzo per Anguissa che svetta in area anticipando Buongiorno, palo-gol e 1-0 Napoli!

15.00 - Inizia il match!

14.56 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

14.52 - Il Napoli sfida il Torino per cercare i 3 punti che permetterebbe agli azzurri di rimanere in vetta. Una partita importante che arriva dopo la sosta per la nazionali anche se Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, non fa drammi: "Le soste sono nel cammino che le squadre devono fare e dobbiamo accettarle. Ieri il Bayern ha vinto 4-0 nonostante siano tornati tutti all'ultimo; è quello il messaggio da seguire. L'importante è che nessuno si faccia male, a noi non è successo e siamo fortunati", le sue parole ai microfoni di DAZN.

14.51 - Il Torino scende in campo allo stadio Maradona per cercare di strappare punti al Napoli. A pochi minuti dal fischio d'inizio è Sasa Lukic, centrocampista granata, ad analizzare il momento della squadra di Juric: "Purtroppo prendiamo gol sempre nei minuti finali, dobbiamo gestirli meglio. Per me dobbiamo parlare tra di noi in campo, essere più furbi e dimostrare più carattere. Il mister non c'entra nulla, è una cosa che riguarda noi. Abbiamo parlato tanto di questo e sono sicuro che il problema si risolverà", le sue parole ai microfoni di DAZN.

14.50 - Pochi minuti al match tra Napoli e Torino e a prendere la parola è Alessio Zerbin, giovane esterno azzurro che si sta ritagliando il suo spazio in una squadra di campioni: "E' una favola, è successo tutto molto velocemente e ho realizzato il sogno di ogni bambino. Non deve essere un punto d'arrivo ma di partenza e devo migliorare per fare sempre meglio", le sue parole ai microfoni di DAZN.

13.46 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Torino, match delle 15 valido per l’ottava giornata di Serie A. Spalletti recupera Politano, che vince il ballottaggio con Lozano, l’esterno gioca nel tridente con Kvaratskhelia e Raspadori che viene preferito a Simeone. A centrocampo confermati i titolari Anguissa, Lobotka e Zielinski. In difesa Rrahmani, dopo aver smaltito l'affaticamento muscolare, forma la coppia centrale con Kim, sulle fasce Di Lorenzo e Mario Rui.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Spalletti.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Vlasic; Miranchuk; Sanabria. All. Juric.

13.45 - Ieri la SSC Napoli ha presentato la nuova maglia “Halloween Game” dedicata alla festa del 31 ottobre. Oggi in occasione di Napoli-Torino, match delle 15 valido per l'ottava giornata di campionato, gli azzurri scenderanno in campo con la speciale casacca.

13.30 - Il Napoli è arrivato allo Stadio Diego Armando Maradona, dove alle 15 affronterà il Torino per l'ottava giornata di campionato. Il pullman azzurro è stato accolto da tanti tifosi in attesa all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta. Di seguito le immagini dell'arrivo del bus.Oggi il Napoli torna in campo dopo la pausa per le nazionali per tentare di staccare l'Atalanta al primo posto in classifica. Osso duro per gli azzurri, che alle 15 affrontano il Torino allo stadio Diego Maradona. C'è attesa per scelte di Spalletti per la formazione titolare, in particolare c'è curiosità per conoscere chi sarà a vincere due ballottaggi in avanti. A destra il favorito sembra Lozano, visto il recupero in extremis dall'infortunio di Politano. Al centro è invece Raspadori ad avere più chance dall'iniziare dall'inizio rispetto a Simeone.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Torino