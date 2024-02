RILEGGI LIVE - Napoli-Verona 2-1 (Coppola 72’, Ngonge 79’, Kvaratskhelia 87’): la decide Kvara

Al Maradona succede tutto negli ultimi 20 minuti: prima Coppola gela lo stadio, poi i cambi di Mazzarri decidono la partita. Prima pareggia Ngonge su assist di Lindstrom, poi su passaggio di Mazzocchi al limite Kvaratskhelia firma il controsorpasso

Al Maradona succede tutto negli ultimi 20 minuti: prima Coppola gela lo stadio, poi i cambi di Mazzarri decidono la partita. Prima pareggia Ngonge su assist di Lindstrom, poi su passaggio di Mazzocchi al limite Kvaratskhelia firma il controsorpasso con un destro incantevole all'incrocio.

16.58 - FINISCE QUI AL MARADONA! Gli azzurri passano per 2-1.

93' - Brivido per il Napoli: lancio per Folorunsho che arriva davanti a Gollini ma si fa parare la conclusione. C'era comunque posizione di offside.

90' - Ci saranno 5 minuti di recupero.

87' - KVARATSKHELIAAAAAAA! DI VOGLIA. DI CATTIVERIA. Kvaratskhelia riceve al limite da Mazzocchi, guarda un attimo la porta e fulmina Montipò con un destro violento e preciso all'incrocio.

86' - Cambia anche Baroni: dentro Tavsan e Mangnani per Duda e Coppola.

85' - Mazzarri gioca gli ultimi due cambi: entrano Raspadori e Dendoncker per Simeone e Lobotka.

84' - SIMEONE SPRECA! Kvaratskhelia serve Simeone in area: da posizione defilata il Cholito prima calcia addosso a Montipò poi sulla respinta mette fuori.

82' - Baroni corre ai ripari: entrano Dani Silva e Vinagre al posto di Suslov e Lazovic.

81' - ANGUISSA! Il camerunese raccoglie una respinta dal limite e incrocia col destro al volo, palla di poco fuori.

79' - GOL PER IL NAPOLI! PAREGGIANO GLI AZZURRI! Cut back di Lindstrom che trova Ngonge in area, il belga col mancino deve solo appoggiare in rete. Gol dell'ex.

77' - DOPPIA OCCASIONE NAPOLI! Imbucata di Lindstrom per Mazzocchi che calcia e trova l'opposizione di Montipò, sulla respinta si avventa lo stesso Lindstrom ma sbatte su un altro super intervento del portiere gialloblu.

75' - Ammonito Lobotka, per aver fermato Suslov lanciato in contropiede.

72' - Verona in vantaggio. Punizione tagliata di Suslov che trova la deviazione fortunosa di Coppola con la spalla. Primo gol in Serie A per il classe '03.

69' - In questa ripresa il Napoli è calato nell'atteggiamento, mentre il Verona si propone sempre con più decisione nell'area avversaria.

66' - Punizione al veleno di Duda che per poco non trova la spizzata di Dawidowicz in area.

65' - Ammonito Lindstrom, fallo su Duda al limite dell'area.

63' - Che rischio per il NapolI! Anguissa perde un pallone sanguinoso ai 30 metri, Suslov raccoglie e calcia, ma il suo mancino finisce sopra la traversa.

62' - Mazzarri passa in mode super offensiva: dentro Lindstrom e Ngonge per Anguissa e Politano.

60' - Bravissimo Juan Jesus in chiusura a togliere la palla a Folorunsho involato verso la porta.

58' - E' sempre Kvaratskhelia ad accendere la luce nel Napoli: il georgiano entra in area, sterza sul mancino e calcia chiudendo però troppo il compasso.

57' - Folorunsho cerca l'acrobazia: cross dalla destra di Duda e mezza rovesciata del centrocampista ex Bari. La sfera finisce non molto distante dal palo alla destra di Gollini.

53' - SIMEONE! Dagli sviluppi di un corner Juan Jesus centra per Simeone in area piccola: Montipò col piede salva il Verona.

53' - Ammonito Suslov, per un intervento irregolare ai danni di Mazzocchi.

51' - Prima sostituzione di Mazzarri: entra Mazzocchi al posto di Mario Rui.

48' - CHE PARATA DI GOLLINI! Da fuori area Lazovic scarica un destro violento sul primo palo, Gollini vola deviando in angolo.

46' - Ammonito Mario Rui, era diffidato e salterà il Milan.

16.07 - COMINCIA LA RIPRESA!

15.49 - Finisce il primo tempo.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

45' - Verona ancora pericoloso in contropiede: Noslin serve Lazovic al limite che ha tanto spazio e prova il destro a giro, tentativo fuori misura.

42' - Ripartenza fulminea del Verona: Noslin arriva al cross dalla destra trovando Folorunsho in area che colpisce di tacco mandando fuori.

40' - Simeone guadagna una punizione da ottima posizione, vicino al vertice destro dell'area.

37' - Lazovic si invola in contropiede ma è bravissimo Di Lorenzo a recuperarlo.

36' - Ammonito il tecnico dei gialloblu Baroni, per proteste.

34' - Mario Rui vede Montipò fuori dai pali e cerca l'eurogol da centrocampo: palla fuori di molto.

32' - Ammonito Coppola, per aver fermato Cajuste in ripartenza.

31' - Noslin scarica per Serdar all'altezza del vertice sinistro dell'area azzurra: il tedesco cerca Folorunsho sul secondo palo ma il suggerimento è impreciso.

26' - Rimessa laterale di Mario Rui con Kvaratskhelia che prova la magia in controbalzo: palla alta.

25' - Si abbassa leggermente il ritmo della gara, dopo il primo quarto d'ora in cui gli azzurri sono stati pericolosi a più riprese.

22' - Errore in costruzione di Anguissa che regala il pallone a Noslin: l'olandese prova il destro dai 20 metri ma ciabatta la sfera.

19' - Kvaratskhelia salta secco Folorunsho e apparecchia al limite per Cajuste: lo svedese però apre il gioco sulla destra dove non ci sono maglie azzurre.

15' - Il Napoli continua a minacciare la retroguardia gialloblu: questa volta Politano riceve lo scarico da Anguissa e cerca la soluzione dal limite, ma stringe troppo il sinistro.

12' - MIRACOLO DI MONTIPO'! Corner dalla destra respinto, dal limite raccoglie Kvaratskhelia che calcia al volo ma trova il grande riflesso del portiere gialloblu, che nonostante avesse la visuale coperta riesce ad abbassarsi all'ultimo e parare.

10' - KVARATSKHELIA! Il georgiano riceve dalla sinistra e calcia col mancino dal limite dell'area: Montipò riesce a deviare in angolo.

9' - Il Verona si affaccia per la prima volta nella trequarti azzurra: ci prova Folorunsho con la conclusione dal limite, palla a lato.

7' - Kvaratskhelia scatenato semina il panico in area del Verona: dopo una serie di finte il georgiano cade e chiede il calcio di rigore, per l'arbitro è solo calcio d'angolo.

6' - Kvaratskhelia premia l'inserimento in area di Di Lorenzo: il capitano azzurro va al cross sul secondo palo e per poco non trova Politano.

4' - Il Verona aspetta nella propria metà campo e il Napoli cerca la soluzione lunga: questa volta è Juan Jesus a innescare Simeone in area, ma il Cholito era in posizione di offside.

2' - Ci prova subito il Napoli con un lancio lungo di Mario Rui all'indirizzo di Simeone: copertura attenta degli scaligeri.

15.02 - PARTITI! Inizia il match!

14.58 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

14.50 - Nel pre-partita di Napoli-Verona, il ds azzurro Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Si è parlato con loro, si è parlati delle logiche che sono calcistiche. Dendoncker è andato fuori dalla lista UEFA, ci sono delle esigenze e giuste o sbagliate che siano le vedremo in futuro. Con Zielinski c'è stato un confronto, è un professionista serio e continuerà a dare tanto al Napoli".

Su Ngonge: "Noi siamo contenti di averlo preso, è una freccia in più per l'arco di Mazzarri. E' un ragazzo giovane e di prospettiva. Abbiamo piena fiducia in Ostigard, è normale che una società si guarda intorno".

14.45 - Ai microfoni di DAZN nel pre gara ha parlato il tecnico degli scaligeri Marco Baroni: "La situazione dell'Hellas la sapete benissimo, abbiamo chiuso le porte e stiamo lavorando con grande intensità fisica e mentale per velocizzare più possibile il loro inserimento nella squadra. Vengono da culture e calci diversi, lo faremo velocemente".

14.40 - Nel pre-partita di Napoli-Verona, l'esterno azzurro Pasquale Mazzocchi è intervenuto ai microfoni di Dazn: "Loro avranno spirito di sacrificio, dobbiamo cercare di pareggiare il loro spirito se vogliamo fare uscire le nostre qualità".

14.00 - Dopo esser passato al 3-4-2-1 nelle ultime partite, oggi contro l'Hellas Verona il Napoli - chiamato a ritrovare il successo in campionato - torna al modulo dello Scudetto. Walter Mazzarri schiera i suoi uomini con il 4-3-3: nel ruolo di centravanti c'è Simeone, preferito a Raspadori, con Politano e Kvaratskhelia ai suoi lati. In difesa Di Lorenzo torna a fare il terzino puro, con Mario Rui dall'altro lato e Juan Jesus che vince il ballottaggio con Ostigard (Natan è rientrato, ma va in panchina). In mediana, vista l'assenza dell'affaticato Zielinski, c'è Cajuste insieme a Lobotka e al rientrante Anguissa.

Dall'altro lato l'Hellas Verona, completamente rivoluzionato dal mercato di gennaio, sarà proposto con un 4-2-3-1. Seconda da titolare per Noslin come prima punta, alle sue spalle Lazovic la spunta su Tavsan per completare la trequarti insieme a Suslov e Folorunsho. In difesa Coppola vince il ballottaggio con Magnani. Di seguito le formazioni ufficiali.

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Dawidowicz, Cabal; Serdar, Duda; Lazovic, Suslov, Folorunsho; Noslin

In casa Verona mister Baroni dovrà fare i conti con la rivoluzione totale sul mercato, confermando gli undici della scorsa giornata per dare tempo ai nuovi di inserirsi. Dunque ci sarà Montipò tra i pali, pacchetto arretrato composto da Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz e Cabal. In mediana agiranno Serdar e Duda, mentre sulla trequarti si preparano Folorunsho, Suslov e Lazovic. Come centravanti dovrebbe essere confermato il neo acquisto Noslin, ma occhio ad Henry che dopo la mancata partenza scalpita per una maglia dal 1'.

Mazzarri dovrebbe tornare al 4-3-3, con Rrahmani e Juan Jesus a protezione della porta di Gollini. Conferme per Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce, mentre in mediana ritorna Anguissa al fianco di Lobotka e Cajuste. Davanti rientrano dalla squalifica Kvaratskhelia e Simeone (in pole su Raspadori) a comporre il tandem offensivo con Politano. Sono ancora indisponibili Meret, Osimhen e Olivera, out anche Zielinski per un affaticamento muscolare.

Emergenza rientrata per Walter Mazzarri per la sfida al Maradona contro il Verona, ma bisognerà fare attenzione ai cartellini gialli. Sono infatti in diffida ben 6 azzurri: si tratta di Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, Ngonge e Rrahmani e quindi in caso di giallo oggi salterebbero la sfida seguente contro il Milan.

Imperativo vincere per il Napoli, che contro il Verona cerca tre punti vitali per restare agganciato al treno Champions, approfittando anche del ko della Fiorentina e dello scontro diretto di oggi pomeriggio tra Atalanta e Lazio.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Verona