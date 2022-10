RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Bologna 3-0 (6' Obaretin, 60 Iaccarino, 63' Gioielli): che vittoria per gli azzurrini!

Premi F5 per aggiornare la diretta e seguire il live

14.52 - E' FINITA! Vittoria netta e meritata del Napoli che batte 3-0 il Bologna e si rilancia in classifica con la seconda vittoria in campionato e tre punti pesantissimi dopo un periodo estremamente difficile. Negli ultimi 20' ha trovato subito spazio anche il neo-acquisto ex Barça Alastuey

90' - Quattro di recupero

84' - Fuori anche Obaretin con i crampi, dentro D'Avino

80' - Fuori Hysaj e Iaccarino, stanchissimi, dentro Lettera e Pontillo

75' - Ammonito Boffelli per perdita di tempo, ma non sembrava esserci stata anche perché la gara è in ghiaccio

68' - Due cambi per il Napoli: fuori Lamine e Spavone, dentro Boni e Alastuey, esordio per il 2003 ex Barça che ha firmato recentemente

66' - PARATA DI BOFFELLI! Il portiere azzurro si distende e para il calcio di rigore

65' - RIGORE PER IL TORINO! Fallo di Gioielli, perplesso per la decisione arbitrale

63' - GOOOL! GIOIELLI! Tranzisione rapida degli azzurrini, palla al centro di Lamine per Gioielli che da due passi la mette sotto la traversa

61' - GOOOL! IACCARINO! Il capitano del Napoli realizza mettendola forte, il portiere intuisce ma non ci può arrivare

60' - RIGORE PER IL NAPOLI! Il tiro di Marranzino è intercettato col braccio

58' - Traversa del Bologna su una girata, anche se Boffelli sembra esserci

54' - Ammonito Lamine per una leggera spinta come tante altre finora nella gara

52' - Ammonito Frustalupi a quanto pare per le troppe urla in panchina, anche se rivolte alla squadra

49' - Bologna che prova ad alzare subito il baricentro, Napoli che si difende con ordine

14.02 - INIZIA LA RIPRESA!

13.46 - FINE PRIMO TEMPO! Azzurrini meritatamente al riposo in vantaggio, ma rischiano di pesare le due occasioni sprecate clamorosamente per andare sul doppio vantaggio

42' - Ammonito Hysaj per un fallo a centrocampo da dietro, sicuramente evitabile

40' - Fallo invertito su Rossi, arbitro che diventa protagonista con decisioni parecchio discutibili

38' - Azione insistita del Bologna, cross per Corazza che però calcia malissimo

34' - Bologna che ci prova, ma finora colleziona tanti errori nella trequarti azzurra

29' - Ancora Napoli ad un passo dal raddoppio! Stavolta è Spavone, su suggerimento di Rossi, a mandare di poco a lato

24' - Incredibile occasione sprecata da Rossi! Palla in profondità per la punta del Napoli che da due passi manda però alto!

20' - Prova a farsi vedere il Bologna, finora senza creare grandi pericoli

11' - Primo giallo del match per Stivanello, il capitano degli ospiti commette fallo su Rossi.

6' - GOL DEL NAPOLI! Obaretin porta in vantaggio gli azzurri sfruttando un assist preciso di Iaccarino. Azzurrini avanti.

1' - Comincia la partita!

FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (3-4-2-1): Boffelli; Barba, Hysaj, Obaretin; Lamine, Iaccarino, Gioielli, Acampa; Spavone, Marranzino; Rossi. All. Frustalupi

Bologna (3-5-2): Bagnolini; Mercier, Stivanello(C), Motolese; Wallius, Bynoe, Pyyhtia, Urbanski, Corazza; Mazia, Paananen. All. Vigiani

Buongiorno cari amici di Tuttonapoli.net e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Bologna valevole per il campionato Primavera! Il Napoli affronta il Bologna presso il centro sportivo di Cercola alle ore 13.

Di seguito i convocati di Frustalupi: Acampa, Alastuey, Barba, Boffelli, Boni, D’Avino, De Pasquale, Giannini, Gioielli, Hysaj, Iaccarino, Lamine, Lettera, Marranzino, Nosegbe, Obaretin, Pontillo, Rossi, Russo, Solmonte, Spavone, Turi.