RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Cagliari 0-1: buona prova, ma azzurrini sconfitti di misura

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

12.50 - Terzo ko consecutivo in campionato per il Napoli che resta ultimo in classifica a quota 6 punti. Buona prova degli azzurrini, specialmente nel primo tempo, ma è mancato il gol e resta il rammarico per una partita che non ha prodotto punti preziosi per la salvezza.

12.48 - Brutto episodio a fine partita con un tifoso che ha offeso gratuitamente Baronio ed è stato prontamente allontanato dalla polizia.

94' - Finisce qui: il Cagliari batte 1-0 il Napoli grazie al gol di Contini al minuto 72.

92' - Vrakas da posizione centrale lancia in profondità per un compagno che non c'è. La palla si spegne sul fondo.

90' - Assegnati quattro minuti di recupero.

89' - MANCINO! CHE OCCASIONE! Splendida azione dell'attaccante che in area supera in dribbling due avversari ma poi il tiro viene deviato e Ciocci se lo ritrova sulla manona salvando i suoi.

88' - Cross di Zedadka da sinistra, l'ennesimo, e ancora una volta mira imprecisa. La palla termina direttamente sul fondo.

87' - Cambio per il Cagliari: entra Desogus per Marigosu

85' - Cagliari in dieci: espulso Gagliano. Secondo giallo per il numero 11 dopo un brutto fallo da dietro su Zedadka.

84' - Doppio cambio per il Napoli: dentro Mancino e Cioffi per Palmieri e Marrazzo.

84' - Incomprensione figlia della stanchezza: Palmieri cambia gioco a sinistra per Labriola, il 10 del Napoli fa scorrere palla convinto ci sia qualcuno alle sue spalle. Non è così.

83' - Sgarbi da lontanissimo tenta una sorta di pallonetto a sorprendere il portiere ma Ciocci blocca la sfera addirittura col petto. Sfuma l'azione.

82' - Vrakas, dal limite, si porta la palla sul mancino e calcia: tiro potente ma impreciso che si spegne a lato.

81' - Ammonito Senese per aver calciato via il pallone a gioco fermo dopo una decisione arbitrale che non ha apprezzato.

80' - Proteste del Napoli per un rigore: cross di Zedadka e presunto tocco di mano ma l'arbitro lascia correre.

79' - Esce Cancellieri, dentro Cusumano: questa la seconda mossa dalla panchina di Canzi.

78' - Secondo cambio per il Napoli: esce D'Onofrio, al suo posto entra Vrikkis.

77' - Il Napoli ci sta provando, ultimi minuti per provare a strappare un punto prezioso.

76' - Ennesimo tentativo di conclusione di Palmieri, para in due tempo Ciocci.

75' - Palla lunga per Sgarbi, decisivo Ciocci che di testa allontana la palla anticipando l'attaccante del Napoli.

73' - Reazione del Napoli con un tiro di Palmieri che termina abbondantemente a lato.

72' - GOL DEL CAGLIARI! CONTINI! Cross al bacio di Marigosu sulla sinistra, colpo di testa del numero 9 che deposita sul secondo palo, con una sorta di pallonetto, alle spalle di Idasiak.

70' - Labriola porta palla, avanza centralmente, decide di calciare dal limite. Sfera a lato.

69' - Labriola dalla distanza, tiro sporcato che Ciocci controlla. Nuovo sprint offensivo del Napoli alla ricerca del gol.

68' - OCCASIONE NAPOLI! La chance più ghiotta della ripresa: Palmieri da destra serve sul secondo palo Zedadka che è solo ma sbaglia l'impatto con la sfera che si impenna. Poteva fare molto meglio. Ma il Napoli è vivo.

67' - Ammonito Gagliano per proteste dopo un tocco di mano sanzionato dall'arbitro.

66' - Problemi alla testa per il numero 10 del Cagliari che si rialza. Intanto il gioco riprende.

65' - Gioco fermo, problema fisico per Lombardi, sofferente a terra. In campo i medici del Cagliari per valutare le sue condizioni.

62' - Equilibrio totale, il Cagliari sta crescendo, il Napoli si difende e prova a ripartire anche se sta peccando di precisione.

58' - Esce Kanyamuna ed entra Cossu: questo il primo cambio per il Cagliari. Nel Napoli entra Sgarbi per Vianni.

56' - Punizione per il Napoli dalla sinistra, cross di Zedadka, esce coi pugni Ciocci poi colpito da Mamas. Punizione per il Cagliari.

53' - Fallo di Marrazzo su Marigosu, punizione dal limite per il Cagliari. Tiro di Ladinetti e palla sulla barriera.

52' - Altro corner, sulla respinta della difesa Marrazzo calcia alto.

49' - Doppio corner per il Napoli che, come nel primo tempo, ha iniziato a spingere alla ricerca del gol.

47' - Punizione per il Cagliari, tiro sulla barriera di Ladinetti, poi Cancellieri spedisce alle stelle sulla respinta.

11.59 - Si riparte: calcio d'inizio al Cagliari.

46' - Fine primo tempo: d'orgoglio e generosità, il Napoli, ma si resta sullo zero a zero. Il Cagliari s'è difeso bene e ha colpito un palo con Contini in contropiede. Proprio le ripartenze sono le principali arme sfruttate dalla squadra di Canzi.

45' - Un minuto di recupero.

44' - Mamas ci prova dalla lunga distanza, tiro potente che scende all'improvviso, la palla sfiora la traversa.

43' - OCCASIONE NAPOLI! Da corner colpo di testa di Zanoli, palla sul secondo palo per uno tra Palmieri e Mamas ma l'arbitro interrompe il gioco per fuorigioco.

42' - Labriola per Vianni, palla larga per Palmieri che entra in area e tenta il cross col sinistro, tentativo murato in corner.

39' - Problemi fisici per Kanyamuna che resta a terra, necessario l'intervento dello staff medico.

37' - Ancora Palmieri che in area calcia col mancino ma debolmente, nessun problema per Ciocci.

35' - Palmieri riceve da sinistra, si accentra e col destro calcia, tiro deviato, rimessa laterale per il Napoli.

34' - CHE OCCASIONE PER IL CAGLIARI! Altra palla lunga, stavolta per Gagliano, che in area prova a superare Idasiak con un pallonetto che termina alto.

32' - Iniziativa personale di Vrikkis, che riceve da Palmieri sulla destra, avanza e calcia. Tiro sul primo palo che Ciocci para distendendosi.

28' - Ci prova Labriola da calcio di punizione, tiro a giro alto sulla traversa.

27' - Il Napoli risponde: di potenza Palmieri va via a Carboni che commette fallo dal limite, punizione da ottima posizione per il Napoli.

25' - CONTINI! Scatenato l'attaccante del Cagliari che stavolta ruba palla a Senese, entra in area e calcia di potenza sul primo palo. Idasiak manda in corner.

24' - In archivio metà primo tempo, buon Napoli ma le occasioni migliori sono capitate al Cagliari, come il palo di Contini.

20' - Ammonito anche Lombardi per fallo su Labriola.

18' - Break di Labriola che porta palla, Kanyamuna commette fallo, punizione per gli azzurrini. Va Labriola sul pallone, tiro debole che la barriera respinge.

16' - Reagisce il Napoli: cross di Vrikkis dalla destra, tiro al volo col destro di Palmieri, palla alta.

14' - PALO DEL CAGLIARI! Palla sporca che arriva a Contini, che entra in area, dribbla il portiere ma poi calcia sul palo. Si salva il Napoli.

12' - Fallo di Zedadka su Gagliano, punizione a centrocampo per il Cagliari. Buon avvio di gara, fin qui, per il Napoli.

9' - LABRIOLA! Il numero 10 del Napoli al tiro da calcio di punizione. Tiro potente sul primo palo, Ciocci smanaccia in corner.

8' - Fallo di Cancellieri su Zedadka al limite dell'area sulla sinistra, giallo per il difensore e punizione per il Napoli. Proteste dei calciatori che chiedevano il rigore ma l'arbitro sulla posizione non ha avuto dubbi.

7' - Punizione per il Napoli, Labriola alla battuta sulla sinistra, cross corto, spazza via il Cagliari.

6' - CONTINI! Lancio lungo per il numero 9 del Cagliari che sbuca alle spalle dei difensori e calcia col destro, para distendendosi Idasiak.

4' - Pressing molto alto del Napoli in questi primi minuti, la strategia è cercare di mettere in difficoltà i difensori avversari nella ripartenza dell'azione.

2' - Triplo corner battuto dal Napoli, nei primi due casi cross corto di Labriola, al terzo tentativo palla corta per Zedadka che calcia in porta, respinge la difesa del Cagliari.

10.58 - Partiti!

10.57 - Ecco l'ingresso sul terreno di gioco delle due formazioni, tra poco si comincia.

10.35 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento.

NAPOLI (3-5-2): Idasiak; Zanoli, Senese, D'Onofrio; Vrikkis, Mamas, Labriola, Marrazzo, Zedadka; Palmieri, Vianni. A disp.: Daniele, Potenza, Manzi, Esposito, Ceparano, D'Amato, Vrakas, Mancino, Sgarbi, Cavallo, Cioffi. All.: Baronio.

CAGLIARI (4-3-1-2): Ciocci; Cancellieri, Boccia, Carboni, Aly; Kanyamuna, Ladinetti, Lombardi; Marigosu; Contini, Gagliano. A disp.: Piga, Atzeni, Iovu, Cusumano, Cossu, Fucci, Conti, Desogus, Manca. All.: Canzi.

ARBITRO: Moriconi di Roma 2.

GUARDALINEE: Pressato e Cerilli di Latina.

Il Napoli Primavera affronta quet'oggi il Cagliari capolista per la decima giornata di campionato allo Stadio Ianniello di Frattamaggiore (ore 11)

I convocati di Baronio: Cavallo, Ceparano, Cioffi, D’Amato, D’Onofrio, Daniele, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Mancino A., Manzi, Marrazzo, Palmieri, Potenza, Senese, Sgarbi, Vianni, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zedadka.