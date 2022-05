RILEGGI LIVE - Primavera, Napoli-Verona 1-2: assurdo ko in 10, sarà play-out contro il Genoa!

premi F5 per aggiornare la pagina e seguire il live

95' - E' FINITA! Il Napoli in 10 perde un match che sembrava gestire, senza rischiare nulla, e senza il punto necessario e con la vittoria del Lecce sul Torino, va ai play-out! Una beffa per gli azzurrini che se la vedranno contro il Genoa, ko col Milan.

90' - 5 minuti di recupero

89' - Napoli all'assalto per il punto-salvezza: colpo di testa di Marchisano ma senza forze, il Verona tutto dietro

85' - Il Torino intanto accorcia le distanze a Lecce che però ora sarebbe salvo: 2-1!

83' - GOL DEL VERONA! Incredibile, uscita a vuoto di Idasiak ed il Verona passa su uno dei pochi tentativi della ripresa: è 1-2!

80' - Giro palla sempre più lento del Napoli che non ha altro obiettivo, in 10, che far scorrere questi ultimi 10 minuti

75' - Il Napoli non rinuncia a spingere, spesso in transizione, e così prova a far correre minuti e sopperire all'uomo in meno

69' - Intervento duro su D'Agostino che resta a terra, l'arbitro fa proseguire ma gli sta sfuggendo di mano la partita

67' - ROSSO! Secondo giallo per Ambrosino che lascia il Napoli in 10 per un fallo ingenuo a centrocampo

65' - Milan sigla il 3-2 sul Genoa: al momento Genoa e Lecce sarebbero ai playout

62' - Raddoppio del Lecce: 2-0 sul Torino ed ora i pugliesi attendono un ko del Napoli e di Milan o Genoa

60' - Altra occasione per il Napoli, ancora con Marchisano, ma il Verona si salva in angolo

55' - Rigore negato al Napoli: Marchisano cade in area, c'è il contatto con i piedi ma l'arbitro fa segno di proseguire

50' - Pareggio del Milan: 2-2 col Genoa ma c'è anche il vantaggio del Lecce: 1-0 sul Torino ma non basta considerando il pari del Napoli

47' - Inizio forte del Napoli: palle al centro a ripetizione, ma Saco e compagni non trovano la zampata vincente

13.05 - INIZIA LA RIPRESA!

12.50 - FINE PRIMO TEMPO

40' - Intanto il Genoa va in vantaggio sul campo del Milan: 1-2! I rossoneri ora sarebbero ai playout

35' - Più lenta la manovra degli azzurri che affondano con giudizio sentendo il peso del risultato

30' - Napoli ancora pericoloso in due circostanze con Ambrosino, gara che comunque ora procede su ritmi più bassi

25' - Dagli altri campi 'collegati' al destino del Napoli: Genoa e Milan sull'1-1 mentre il Lecce è sullo 0-0 col Torino

20' - Ambrosino per D'Agostino che parte in slalom, ma il tiro è decisamente alto

15 - Diversi tentativi da fuori del Verona, ordinaria amministrazione per Idasiak

10' - Il Napoli, che ha bisogno di un punto per la matematica, prova a controllare di più il gioco dopo l'inizio sprint

5' - GOL DEL VERONA! Dal dischetto Caia non sbaglia: 1-1

4' - Rigore per il Verona: intervento maldestro di Saco e occasione per il pareggio per i gialloblù

3' - Ammonito il gioiellino Ambrosino che nell'esultanza si è tolto la maglia

2' - GOL DEL NAPOLI! AMBROSINO! Recupero palla alto del bomber azzurro che poi davanti al portiere non sbaglia

12.03 - INIZIATA LA GARA

11.30 - La formazione ufficiale del Napoli (3-5-1-1): Idasiak; Barba, Costanzo, Pontillo; Marchisano, Spavone, Iaccarino, Saco, Acampa; D’Agostino, Ambrosino

11.00 - Serve un punto al Napoli, contro il Verona già salvo, per avere la certezza di evitare i playout. Frustalupi però dovrà fare a meno degli squalificati Hysaj e Vergara e l'infortunato Cioffi

Il Napoli Primavera affronterà quest'oggi il Verona per la 34esima giornata di campionato di Primavera 1 TIMVISION Il match si disputa al centro sportivo Arena di Cercola alle ore 12.

I convocati di Frustalupi: Acampa, Ambrosino, Barba, Boffelli, Costanzo, D’Agostino, De Luca, De Marco, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Iaccarino, Idasiak, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Nosegbe, Pesce, Pontillo, Rendina, Saco, Spavone, Toccafondi