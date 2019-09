RILEGGI LIVE - Primavera Tim Cup, Napoli-Cosenza 2-1 (17' Licciardello, 49' rig. Vrikkis, 117' Palmieri): azzurrini qualificati!

da Frattamaggiore, Fabio Tarantino

17.26 - Gara infinita, decisa ai supplementari, con gol vittoria di Palmieri a tre minuti dalla fine. Il Napoli si regala così l'accesso al turno successivo dove affronterà la Lazio, ancora in casa, il prossimo 30 ottobre. La vincente tra le due affronterà la Roma agli ottavi. Intanto sabato si torna allo stadio Ianniello per affrontare l'Inter in campionato.

121' - Finisce qui: il Napoli batte 2-1 il Cosenza e si qualifica per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia!

120' - Un minuto di recupero.

119' - Kirilov si prova in area con un tiro potente ma preciso, Daniele blocca senza problemi e permette al Napoli di rifiatare in questi secondi preziosissimi per difendere il vantaggio.

118' - Asse consolidato quello tra Palmieri e Sgarbi. I due, protagonisti in campionato, si conoscono benissimo e dai loro piedi, allo scadere, è nato il gol che, per il momento, regala il secondo turno al Napoli.

117' - PALMIERI!!! GOL DEL NAPOLI! Sgarbi va via sulla destra, cross teso per Palmieri che a un centimetro dalla porta sigla il 2-1! Gol importantissimo per gli azzurri che si avvicinano alla qualificazione!

116' - Dagli sviluppi di un calcio d'angolo Sgarbi va a terra e protesta per un rigore, l'arbitro fischia fallo in attacco.

115' - Stavolta è provvidenziale Ficara che in spaccata anticipa Sgarbi impedendo all'attaccante di fuggire in porta. Squadre stremate e lunghissime, spazi invitanti per colpire ma manca anche la necessaria lucidità. Un finale di gara tutto da vivere.

114' - Molto più divertente questo secondo tempo supplementare con le due squadre che sono riuscite a rendersi pericolose e proveranno a farlo ancora per evitare i rigori.

112' - ZANON DECISIVO! D'Onofrio si fa sorprendere da Kirilov che gli ruba palla sulla destra, entra in area e serve un compagno solissimo a tu per tu con Daniele. Provvidenziale la diagonale di Zanon che manda in angolo. Come un gol il suo intervento.

110' - Ammonito Maresca per il Cosenza.

109' - Reagisce il Cosenza con un tiro dalla distanza di Kirilov che è semplicemente da dimenticare e termina quasi in rimessa laterale.

108' - COSTANZO! Dagli sviluppi di calcio d'angolo il difensore è tutto solo sul secondo palo ma spedisce a lato sciupando una grossa chance per il vantaggio.

17.10 - Inizia il secondo tempo supplementare.

106' - Fine primo tempo supplementare: troppo equilibrio, zero emozioni. Serve un episodio per sbloccarla ed evitare la lotteria dei rigori.

105' - Assegnato un minuto di recupero.

104' - Palmieri riceve sulla sinistra e calcia ma l'arbitro ferma tutto perché l'attaccante del Napoli era in fuorigioco.

101' - Eccolo il doppio cambio di Baronio: entra Zanon al posto di Vrikkis ed entra anche Palmieri che prende il posto di Mancino.

98' - Grande intervento in anticipo di Senese che poi resta a terra per qualche secondo - necessario l'intervento dei sanitari - dopo aver subito il fallo dell'attaccante.

97' - Doppio cambio in arrivo per il Napoli.

95' - Bel numero di Sgarbi che supera con la suola un avversario e poi subisce fallo: punizione a centrocampo per il Napoli.

94' - Tentativo di D'Amato dalla lunga distanza, tiro con l'esterno destro che si spegne abbondantemente a lato.

93' - Tanta confusione in campo, da diversi minuti sono saltati gli schemi, si gioca con palloni alti, tanti contrasti e pochissime emozioni.

16.51 - Comincia il primo dei due tempi supplementari.

95' - Triplice fischio: i novanta minuti si concludono sul punteggio di 1-1 ma si andrà avanti dato che è gara secca.

93' - Ammonito Senese, costretto al classico fallo tattico per fermare Florenzi che lo aveva anticipato e si stava avviando in porta.

90' - Assegnati cinque minuti di recupero.

90' - Ultimo cambio per il Cosenza: esce Licciardello e al suo posto entra Cifarelli.

89' - Gioco fermo, dopo uno scontro di gioco resta a terra Marrazzo per un colpo alla testa, necessario l'intervento dei sanitari del Napoli. Il centrocampista si rialza subito e la partita riprende.

88' - Decisiva diagonale di D'Onofrio che anticipa un avversario a due passi da Daniele. Meglio il Cosenza in questo finale di match che comunque vive di caos e confusione tattica.

85' - Squadre lunghe perché stanche, può succedere di tutto in questo finale di partita.

84' - Decisivo intervento difensivo di Senese che col tacco impedisce a Florenzi di ritrovarsi a tu per tu con Daniele.

83' - Con l'ingresso in campo di Sgarbi, che va a sinistra, Cioffi si è trasferito sulla destra.

82' - FLORENZI SFIORA IL GOL! Grande chance per il Cosenza che sfonda a destra, palla in area per il solito Florenzi il cui tiro sfiora la traversa. Si salva il Napoli.

81' - Doppio cambio per il Napoli: entrano Sgarbi e D'Amato per Cavallo ed Esposito.

80' - Primo giallo anche per il Napoli: ammonito Costanzo.

77' - Dall'altra parte Cioffi rientra col destro e pennella in area per Vrikkis, decisivo l'intervento del portiere che anticipa il numero 7 del Napoli.

76' - Potenziale chance per Annone che, in area ma da posizione defilata, ha la palla sul destro ma la strozza calciandola sul fondo.

75' - Sono diversi i calciatori del Napoli che si stanno scaldando e che potrebbero entrare per provare a cambiare il volto di questa partita.

74' - Resiste l'equilibrio, la gara non si accende, dopo l'avvio sprint il Napoli ha smesso di pungere e le tante sostituzioni e diversi infortuni hanno spezzettato il gioco.

71' - Altro doppio cambio per il Cosenza: fuori Lavardera per Kilirov e fuori Bayslach per Francia.

68' - Rientra in campo D'Onofrio che ha subito un confronto acceso con Licciardello, interviene l'arbitro a placare gli animi. Il gioco, intanto, riprende.

66' - Problemi alla spalla destra per D'Onofrio, il difensore resta a terra, necessario l'intervento dei sanitari del Napoli. I calciatori, a metà ripresa, ne approfittano per dissetarsi.

65' - Primo giallo del match, ammonito il neo entrato Piscopo per fallo su Cioffi.

62' - Doppio cambio per il Cosenza: entra Piscopo per Chiarelli e Maresca per Sernia.

60' - Azione avvolge del Napoli: Potenza va al cross dalla sinistra, sul secondo palo c'è Cavallo che si coordina ma calcia a lato. Era molto difficile centrare la porta.

59' - Il Napoli insiste ma ora il Cosenza ha alzato il baricentro per evitare di farsi schiacciare com'era successo nei primi minuti della ripresa. Gara molto equilibrata.

55' - Schema da calcio di punizione per il Cosenza: Sernia allarga a destra per Caiazzo che va sul fondo ma sbaglia il cross che si spegne fuori.

54' - Si rivede anche il Cosenza, Florenzi rientra col destro e dalla distanza calcia. Tiro centrale, nessun problema per Daniele.

53' - Punizione dalla sinistra per il Napoli, al cross va Cioffi il cui tentativo è impreciso. Palla direttamente sul fondo.

52' - Attacca il Napoli, squadra sorella rispetto a quella del primo tempo: tutt'altro spirito e anche il Cosenza è inevitabilmente calato.

50' - Sin dal primo minuto il Napoli aveva mostrato maggior determinazione e ora ha un tempo a sua disposizione per completare la rimonta.

49' - VRIKKIS!!! PAREGGIA IL NAPOLI! Rigore perfetto, destro potente, palla all'angolino alto, il portiere intuisce ma non riesce a intercettarla: è 1-1!

48' - RIGORE PER IL NAPOLI! L'arbitro punisce un fallo di mano in area e non ha dubbi indicando il dischetto.

47' - Brutta palla persa dal Napoli in uscita, per sua fortuna il Cosenza non ne approfitta con un tiro debole che Daniele blocca.

46' - Palo di Potenza di testa ma era tutto fermo per fuorigioco. Napoli subito all'attacco alla ricerca del pareggio.

15.55 - Inizia la ripresa, subito un cambio per il Napoli: esce Zanoli e al suo posto entra Senese.

46' - Dopo un minuto di recupero squadre al riposo sul punteggio di 1-0 per il Cosenza.

45' - COSTANZO! Dagli sviluppi di calcio d'angolo colpo di testa a botta sicura del difensore ma N'Diaye si supera con un bel riflesso. Napoli ad un passo dal pareggio.

40' - Bella palla in profondità per Mancino che si presenta a tu per tu col portiere ma si alza la bandierina: millimetrico fuorigioco. Punizione per il Cosenza che da qualche minuto subisce la spinta del Napoli.

38' - Fino a questo momento Napoli poco brillante anche perché il Cosenza si difende in dieci e ci sono poche linee di passaggio per pungere.

36' - Nuovo cross di Vrikkis, stavolta dalla trequarti e col sinistro, pallone a giro lungo per tutti che si spegne ancora una volta sul fondo.

35' - Azione avvolgente del Napoli, Esposito da sinistra sventaglia dalla parte opposta per Vrikkis, stop dell'esterno e cross impreciso che termina direttamente sul fondo.

32' - Cavallo riceve da destra, cambia campo per Cioffi a sinistra ma la palla è lunga e termina direttamente sul fondo.

30' - Grande cambio di campo per Cavallo, l'esterno azzurro punta l'uomo, poi serve Vrikkis che, ingenuamente, gli ritorna il pallone quando il compagno è ormai in fuorigioco. Inevitabile il richiamo di Baronio dalla panchina.

28' - OCCASIONE COSENZA! Dagli sviluppi della rimessa regalata agli ospiti il Cosenza guadagna il fondo a destra, cross per Florenzi che in area di piatto manda alto sfiorando il 2-0.

27' - Ennesima palla persa in uscita dal Napoli coi propri difensori, un limite da correggere per provare a raddrizzare la partita.

26' - Sprint di Florenzi che supera un paio di avversari, entra in area e allarga sulla sinistra per Bayslach, il quale tenta un dribbling ma, per fortuna del Napoli, si trascina palla a lato.

24' - Segnali di ripresa da parte del Napoli che deve rimediare al gol subito qualche minuto fa.

23' - TRAVERSA DI MARRAZZO! Bolide dalla distanza del numero 4 del Napoli, palla che si stampa sulla traversa, poi arriva sui piedi di Cavallo che era in fuorigioco.

22' - In questo primo quarto di tempo, risultato a parte, il Cosenza ha mostrato maggior reattività. Arrivano primi su ogni palla e sono efficaci in pressing: diversi errori in appoggio per il Napoli.

20' - Tentativo di reazione del Napoli, palla di Esposito per Cioffi pescato in off-side dall'arbitro. Riparte il Cosenza.

19' - Problemi fisici per Costanzo dopo un scontro di gioco con Licciardello, in campo i sanitari del Napoli, il difensore si rialza dopo qualche secondo.

17' - LICCIARDELLO! GOL DEL COSENZA! Azione corale degli ospiti: pallone filtrante per il 10 in maglia verde che in area scavalca Daniele con un cucchiaino e deposita in rete!

15' - Il Napoli fatica a costruisce gioco ma, soprattutto, sta perdendo diversi palloni nello sviluppo della manovra per il pressing del Cosenza.

13' - Sprint sulla sinistra di Potenza che supera tutti ma al momento del cross non riesce a dare forza al pallone, ne esce un traversone di facile lettura per gli avversari.

10' - Altro lancio sulla destra per Cavallo, ancora una volta l'esterno si smarca bene ma viene fermato per posizione di fuorigioco.

9' - Molto propositiva in questi primi minuti la formazione ospite, è lei a fare la partita cercando di mettere in difficoltà il Napoli che fatica a uscire dalla propria metà campo.

8' - De Rose va sul fondo, si porta la palla sul mancino e crossa, traversone troppo su Daniele che blocca. Riparte il Napoli.

7' - Pallone vagante in area del Napoli, La Vardera prova a intercettarlo ma Daniele è bravo in uscita a far sua la sfera.

5' - Lancio in profondità di Zanoli per Cavallo che scatta sulla destra ma viene pescato in off-side: punizione per il Cosenza.

2' - Grande intensità in questi primi minuti ma anche tanta confusione: le squadre si stanno studiando ma con ritmi già elevati.

15.00 - Partiti! Inizia Napoli-Cosenza!

14.35 - Squadre in campo per il consueto riscaldamento prepartita.

14.30 - FORMAZIONE UFFICIALE

NAPOLI: Daniele; Costanzo, Zanoli, D'Onofrio; Vrikkis, Esposito, Marrazzo, Potenza; Cavallo, Mancino, Cioffi. A disp.: Idasiak, Zanon, Senese, Manzi, Zedadka, D'Amato, Labriola, Virgilio, Vrakas, Ceparano, Palmieri, Sgarbi. All.: Baronio.

COSENZA: N'Diaye; Caiazzo, Chiarelli, Ficara, De Rose; Bayslach, Sernia, Annone; La Vardera C., Florenzi, Licciardello. A disp.: Rugna, Piscopo, La Vardera S.D., Maresca, Francia, Calvigioni, Belcastro, Oi, Kirilov, Cifarelli. All.: Ferraro.

Sarà una rivincita, per la Primavera di Baronio, che lo scorso anno fu eliminata proprio dal Cosenza al secondo turno con ko 3-1 in trasferta. La squadra di Ferraro gioca in Primavera 2 e ha rimediato due sconfitte consecutive in questo avvio di campionato.

Amici di Tuttonapoli benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Cosenza, primo turno eliminatorio della Primavera Tim Cup. Sarà gara secca, la vincente affronterà nel secondo turno (il 30 ottobre) la Lazio che alle 11 di questa mattina ha battuto il Trapani. Agli ottavi c'è già la Roma che attende di conoscere il nome del suo avversario.