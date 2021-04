RILEGGI LIVE - Torino-Napoli 0-2, è finita: vittoria pesantissima degli azzurri che stendono i granata!

Termina 0-2 il match di Torino in cui è il Napoli a conquistare i tre punti. Primo quarto d’ora pazzesco e uno-due letale che stende i granata. Trame di gioco, velocità di esecuzione e grande qualità rendono i padroni di casa inermi. Nella ripresa gli azzurri gestiscono di più la gara senza soffrire praticamente nulla e sfiorando più volte il terzo gol. Vittoria preziosissima in chiave Champions!

20.25 - Finisce il secondo tempo!

90’ - L’arbitro concede quattro minuti di recupero.

89' - Hysaj lancia Elmas, che sfida Bremer. Conclusione larga, non di molto.

87' - Mandragora commette un fallo tattico e viene ammonito. Doppio giallo per lui e Torino in 10.

86' - Cambio anche per il Torino: entra Baselli al posto di Ansaldi.

85' - Doppia sostituzione in casa Napoli: fuori Insigne e Bakayoko, dentro Fabian e Elmas.

83' - LOZANO! Petagna serve col tempo giusto il messicano: destro potente, Sirigu devia in angolo.

81' - Cambio nel Napoli: fuori Osimhen e dentro Petagna.

80' - Mertens vede il suo tiro ribattuto, poi serve Osimhen. Conclusione del nigeriano, Sirigu in uscita si oppone.

77' - Koulibaly prova a lanciare subito Osimhen, beccato però in fuorigioco.

72' - Nicola inserisce forze fresche, in campo due attaccanti: dentro Zaza e Bonazzoli per Singo e Belotti.

71' - Insigne porta palla sulla sinistra, converge al centro e calcia: il suo tiro viene murato da Izzo.

69' - Cross insidioso di Ansaldi, sponda di Izzo, determinante Koulibaly a spazzare a due passi da Meret.

68' - Ammonito Osimhen.

65' - Bella trama del Napoli: Mertens allarga per Di Lorenzo che fa partire un cross basso sul dischetto a cercare Insigne. Il suo tentativo finisce tra le braccia di Sirigu.

62' - Belotti va alla battuta di una punizione: il suo tentativo finisce altissimo.

60' - PALO DI INSIGNE! Il capitano punta a difesa e acquista velocità. Si accentra a piccoli passi e calcia a giro cogliendo il legno.

59' - Doppia sostituzione anche in casa Napoli: escono Zielinski e Politano ed entrano Lozano e Mertens.

58' - Cartellino giallo per Mandragora per una strattonata ai danni di Zielinski.

58' - Doppio cambio nel Torino: entrano Buongiorno e Linetty al posto di Nkoulou e Verdi.

55' - Ancora Osimhen stavolta arriva in area e calcia col destro. Sirigu respinge con i piedi.

53' - Insigne serve Demme che verticalizza per Osimhen. Il suo destro trova l'opposizione di Sirigu.

51' - Sul capovolgimento di fronte, Politano parte da destra, converge verso l'area e calcia col mancino. Palla deviata in angolo.

49' - Ansaldi ruba la palla a Politano e con una finta entra in area. Tiro forte sul primo palo, bravissimo Meret con i piedi a deviare.

46' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo.

19.35 - Inizia il secondo tempo!

Ottimo Napoli nel primo tempo, chiuso sul 2-0. Primo quarto d’ora pazzesco e uno-due letale che stende il Torino. Trame di gioco, velocità di esecuzione e grande qualità rendono i granata inermi. Squadre negli spogliatoi.

19.18 - FINE PRIMO TEMPO!

46' - Ammonito Verdi per un intervento in ritardo su Politano.

45' - L’arbitro concede due minuti di recupero.

42 - Insigne sventaglia per Politano, sul lato corto dell'area. Ansaldi tiene e chiude.

39' - ZIELINSKI! Hysaj serve il polacco, che fa partire una conclusione dai venti metri che si stampa sul palo!

38' - Bakayoko si è scontrato con Meret e resta a terra: entra lo staff sanitario, ma dovrebbe essere solo una botta per l'ex Milan.

36' - Sugli sviluppi di un corner per il Toro Di Lorenzo colpisce involontariamente. Osimhen è bravissimo e riesce ad alzare la palla sopra la traversa.

33' - Sul successivo calcio d'angolo, Rrahmani svetta di testa e manda la palla sul fondo.

32' - Zielinski allarga per Politano che si invola e arriva in area. Si accentra e calcia col mancino. Deviazione decisiva di Bremer, palla di un soffio a lato.

31' - Ansaldi lancia lungo per Sanabria, Koulibaly è in anticipo

28' - OSIMHEN! Hysaj con una palla morbida serve Di Lorenzo in area. Il terzino appoggia di testa per Osimhen, il cui tiro viene smorzato da Nkoulou.

27' - Insigne servito centralmente ci prova dalla lunga distanza. Tiro deviato da Bremer, corner azzurro.

24' - Tentativo di Zielinski da fuori area: la sua conclusione termina alta sopra la traversa.

22' - Gestisce ora il possesso palla il Napoli, che muove bene e velocemente il pallone. Il Torino non pressa in maniera intensa.

19' - Demme premia il taglio profondo di Insigne, Singo capisce tutto e lo anticipa.

18' - Demme appoggia a Di Lorenzo. Cross basso, Singo arriva prima di Osimhen.

13' - RADDOPPIO DEL NAPOLIII! Osimhen lanciato in profondità supera Nkoulou che no riesce ad arginarlo. A tu per tu con Sirigu, con un tocco beffardo, il nigeriano batte il portiere granata.

11' - GOOOOOL DEL NAPOLIIIII! Zielinski appoggia a Bakayoko che con una serpentina si libera del pressing timido dei granata. Arriva in zona tiro e fa esplodere un destro imparabile per Sirigu. 1-0 Napoli.

10' - Bella combinazione tra Politano e Di Lorenzo con l'ex Empoli che crossa al centro. Osimhen raccoglie spalle alla porta, si gira e da pochi metri colpisce l'esterno della rete.

8' - Rincon resta a terra dopo uno scontro di gioco con Bakayoko.

5' - Il Napoli fraseggia e fa girare il pallone per cercare di trovare qualche imbucata. Torino che si difende basso e fa densità.

3' - Mandragora resta a terra dopo un contrasto con Bakayoko. Il granata si rialza poco dopo, nulla di grave per lui.

2' - Verdi si accentra e fa partire il tiro. Mancino debole e centrale, blocca Meret in due tempi.

18.30 - PARTITI! Inizia il match

18.27 - Squadre in campo

18.00 - Wilfred Singo, esterno del Torino, prima della sfida contro il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Oggi sappiamo che la partita sarà difficile. L'abbiamo preparata bene, speriamo di vincere. E' un match molto importante per noi".

Ci sono voci che ti accostano alle big. "Io sono tranquillo in testa. Devo fare le cose bene al Torino, poi vediamo".

17.30 - FORMAZIONI UFFICIALI - Rino Gattuso vara tre cambi e rispolvera Osimhen da centravanti. Mertens dunque in panchina, così come Fabian Ruiz a causa di alcuni problemi alla schiena: al suo posto spazio a Bakayoko insieme al rientrante Demme. In difesa, vista la squalifica di Manolas, c'è Rrahmani con Koulibaly, mentre a sinistra Hysaj vince il ballottaggio con Mario Rui. L'altro duello Lozano-Politano vede spuntarla l'ex Inter. Dall'altro lato, invece, Davide Nicola non ha defezioni e ritrova Sirigu tra i pali. Di seguito le formazioni ufficiali.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Hysaj; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Il Napoli ha la grande chance di agguantare (almeno) una concorrente per la Champions. Dopo il pareggio della Juventus a Firenze, senza trascurare lo scontro diretto che attende il Milan, la squadra di Rino Gattuso ha l'opportunità di concretizzare con l'aggancio ai posti Champions la grandissima rimonta che sta portando avanti una volta recuperati tutti gli elementi. Guai a considerare agevole però l'impegno col Torino, e su questo ha insistito il tecnico del Napoli, a maggior ragione dopo la vittoria del Cagliari che ha risucchiato gli uomini di Nicola di nuovo tra le ultime tre (seppur con il recupero con la Lazio da giocare).

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Napoli!