RILEGGI LIVE - Torino-Napoli 3-0 (Sanabria 43’, Vlasic 53’, Buongiorno 68’): azzurri in un baratro

Napoli in un baratro. Gli azzurri sprofondano sempre di più. Quarta partita consecutiva senza gol, altre tre reti subite. I calciatori vanno sotto il settore ospiti a chiedere scusa ai propri tifosi: fotografia del momento Gollini quasi in lacrime con le mani alzate.

16.53 - Finisce il match.

91' - Ultimo cambio Torino: dentro Seck fuori Sanabria.

90' - Ci saranno 3 minuti di recupero.

89' - Doppio cambio Torino: entrano Gineitis e Karamoh per Ilic e Vlasic.

86' - Il Torino adesso gestisce l'ampio vantaggio e la superiorità numerica.

80' - Occasione Napoli: cross dalla destra di Lindstrom, Milinkovic anticipa la zampata di Rrahmani, poi sulla respinta Simeone calcia fuori.

79' - Si riprende a giocare, nessun richiamo all'arbitro da parte del VAR.

78' - Possibile rigore per il Napoli, check in corso.

76' - Entra Gaetano, esce Cajuste.

75' - Juric inserisce Sazonov e Pellegri al posto di Djidji e Zapata.

69' - Partita che continua a interrompersi per lancio di fumogeni in campo. Contestazione dei tifosi del Napoli.

65' - Segna il Torino. Gol di Buongiorno. Corner di Lazaro per Buongiorno che sovrasta Juan Jesus e di testa la mette all'incrocio.

64' - TORINO A UN PASSO DAL 3-0! Ilic mette dentro per Sanabria che a porta sguarnita colpisce il palo. Sulla ribattuta Zapata prova a ribadire in rete ma Gollini salva con un riflesso felino.

61' - Napoli in campo con una sorta di 3-4-2.

60' - Ammonito Juan Jesus.

58' - Partita a dir poco in salita per il Napoli: Frustalupi inserisce Zerbin e Simeone al posto di Mario Rui e Simeone.

53' - Raddoppia il Torino. Vlasic riceve al limite da Zapata e col destro trova l'angolo giusto.

50' - Espulso Mazzocchi. Intervento bruttissimo sul ginocchio, l'arbitro richiamato al VAR decide per l'espulsione.

47' - Subito grande fiammata di Mazzocchi che sfila sulla sinistra e crossa in mezzo. Anticipato Raspadori.

45' - Mazzarri inserisce Mazzocchi al posto di Zielinski. Il tecnico degli azzurri passa alla sua vecchia difesa a 3, con Di Lorenzo braccetto insieme a Rrahmani e Juan Jesus. Sugli esterni Mario Rui e Mazzocchi, in mezzo Cajuste e Lobotka. Davanti i soliti 3.

16.05 - INIZIA IL SECONDO TEMPO

15.47 - Finisce il primo tempo.

45' - Ci sarà un minuto di recupero.

43' - Gol Torino. Punizione dalla trequarti di Ilic, Zapata riesce a toccare per Sanabria che di mancino infila Gollini.

41' - Politano trova Raspadori in area, colpo di tacco per Zielinski che fa una gran finta ma scivola al momento del tiro.

40' - La gara adesso è in equilibrio, dopo un avvio che ha visto il Torino padrone del campo e la grande occasione per Raspadori.

37' - Ammonito Zielinski, per un fallo su Bellanova.

35' - Zapata si allarga sulla sinistra, finta su Rrahmani e mette un cross tagliato dentro: Bellanova per poco non arriva.

34' - LOBOTKA PROVVIDENZIALE! Ilic serve Sanabria in area: la punta si gira perfettamente con un controllo orientato e al momento della battuta a rete viene fermato da un grande intervento da dietro di Lobotka.

31' - Il Napoli adesso sta prendendo le misure al Torino: i granata non riescono più a costruire e si affidano ai lanci di Milinkovic verso le punte.

27' - Cajuste si libera bene sulla trequarti e verticalizza per Raspadori defilato a sinistra: Jack prova a concludere forte col mancino sul primo palo ma il tiro finisce fuori di poco.

25' - RASPADORI SE LO DIVORA! Traccia sull'out di destra tra Politano e Zielinski: il polacco imbuca per Di Lorenzo che va al cross e trova Raspadori tutto solo in area. Il numero 81 del Napoli da pochi passi calcia addosso al portiere.

22' - Torino che sta alzando i ritmi: i granata sfruttano la loro fisicità e attaccano con tanti giocatori all'interno dell'area.

20' - BRIVIDO PER IL NAPOLI! Cross di Bellanova, velo di Zapata a liberare Vlasic solo davanti al portiere. Il croato manda alto da pochi passi.

19' - 67% di possesso palla a favore del Torino, Napoli in affanno in questo avvio.

14' - Il Torino pressa altissimo e il Napoli va in difficoltà nell'uscita dal basso. Qui Kvaratskhelia rischia ma Juan Jesus riesce ad ottenere rimessa dal fondo.

11' - Avvistato Antonio Conte tra gli spalti: il tecnico ex Inter era stato accostato al Napoli prima dell'arrivo di Mazzarri.

9' - Vlasic riceve da Ricci, evita l'intervento di Cajuste e calcia dal limite: conclusione fuori misura.

8' - Ilic tenta l'imbucata per Vlasic: attento Gollini nell'anticipare in uscita.

5' - Ci prova il Torino con Zapata: azione di sfondamento del colombiano, che favorito da un rimpallo passa in mezzo a tre e calcia. La conclusione è forte ma centrale, Gollini respinge.

3' - Fase di studio per le due squadre: Napoli che prova a muoversi con le triangolazioni, Torino si schiera con i soliti accoppiamenti per la marcatura a uomo.

15.01 - PARTITI! INIZIA IL MATCH.

14.58 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco.

14.46 - Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro il Torino: "Farei male il mio mestiere se rivelassi qualcosa di mercato. Lavoriamo in massima riservatezza. Samardzic mi piace? Ce ne sono tanti che mi piacciono, non necessariamente solo lui... (sorride, ndr)".

14.45 - Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match contro il Napoli: "Esclusioni figlie del mercato? In realtà Soppy e Radonjic hanno avuto un piccolo problemino, mi auguro tornino a disposizione già martedì. Il secondo fa piacere sia seguito da grandi club, ma abbiamo la fortuna di non fare stravolgimenti. Valuteremo ogni opportunità, per tutti quanti. Buongiorno? Fa parte del passato, del presente e del futuro del Torino: è concentrato sulla maglia granata".

14.21 - Ai microfoni di Dazn, l'attaccante del Torino Duvan Zapata ha presentato così il match delle 15 contro il Napoli: "Ci aspettiamo una partita tosta, contro una grande squadra. Sviluppando il nostro gioco potremo fargli male e noi ci proveremo"

14.19 - Ai microfoni di Dazn, il centrocampista del Napoli Jens Cajuste ha presentato così il match delle 15 contro il Torino: "Questa è la prima partita dell'anno e vogliamo dimostrare di cosa siamo capaci, scendendo in campo per provare a conquistare i tre punti. Spero possiate vedere una squadra unita e battagliera dal primo all'ultimo minuto".

14.00 - Walter Mazzarri, dopo l'espulsione rimediata nell'ultimo turno contro il Monza, sarà oggi squalificato nel match contro il Torino. L'allenatore del Napoli sarà costretto a guardare la sfida allo Stadio Olimpico Grande Torino dalla Tribuna stampa. Di seguito lo scatto che ritrae il tecnico azzurro già posizionato nella cabina di solito utilizzata dalle tv per le telecronache.

13.45 - Sono ufficiali le formazioni di Torino-Napoli, match valido per la 19ª giornata di Serie A. Mazzarri deve far fronte ai tanti infortuni e agli indisponibili per la Coppa d’Africa. Tra i pali gioca Gollini, davanti al dodicesimo del Napoli la linea a quattro è formata da Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e Mario Rui. In mediana Cajuste sostituisce Anguissa, completano il pacchetto Lobotka e Zielinski. Davanti Raspadori vince ancora una volta il ballottaggio con Simeone, ai lati dell’ex Sassuolo giocano Politano e Kvaratskhelia.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. All. Juric

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All.Mazzarri

Nell'ultima seduta il tecnico ha recuperato Juan Jesus e Gaetano (comunque non al 100%), ma ha perso in extremis Ostigard e resta dunque con soltanto il brasiliano e Rrahmani al centro della difesa. E' fuori infatti anche Natan (e ne avrà per quasi due mesi), oltre ovviamente ad Osimhen, Anguissa, Olivera e Meret. In attacco Politano è pronto dopo un paio di allenamenti in gruppo e quindi Lindstrom, Zerbin ed uno tra Raspadori e Simeone (resta in vantaggio l'ex Sassuolo per la titolarità), saranno gli unici cambi offensivi in caso di necessità. Per il resto in panchina ci saranno Demme e Gaetano oltre a due laterali, Zanoli ed il neo-acquisto Mazzocchi.

Ripetendo la prova col Monza arriveranno gol e vittorie. L'ha assicurato il tecnico in conferenza, ma a quanto pare anche nello spogliatoio: "Media punti più bassa? Un conto è affrontare l'Empoli, un altro l'Inter - la difesa rispetto ai numeri peggiori di quelli di Garcia - ma io guardo la prestazione. Subiamo meno gol, meno contropiedi, la squadra è compatta e schiaccia l'avversario. Così alla lunga si può fare solo bene, poi mancano tanti titolari ed il pareggio col Monza cambia i giudizi altrimenti saremmo qui a dire bravi". Ed il risultato resta fondamentale considerando anche pressioni e tensioni della squadra, ma anche dello stesso Mazzarri: "Sto male, non abbiamo iniziato come accadde all'epoca. Mi sento in debito e farò di tutto per svoltare".

Ripetere la prova col Monza, ma migliorando la concretezza sotto porta. E' l'obiettivo di Walter Mazzarri per la sfida di quest'oggi sul campo del Torino che rappresenta un'occasione enorme: dopo il pareggio del Bologna ieri c'è stato il ko della Fiorentina ed il Napoli in caso di vittoria - che manca da due turni - si riporterebbe in piena corsa Champions con appena due lunghezze dal quarto posto nonostante tutte le difficoltà che continuano ad aggiungersi quasi settimanalmente. "Bisogna invertire la rotta, col Monza la prestazione è stata buonissima creando 5-6 palle gol davanti al portiere, ma è arrivato solo un punto e dobbiamo raccogliere di più anche se siamo in emergenza", le parole di Mazzarri in conferenza stampa, prima di dirigere l'ultimo allenamento decisivo per capire su chi potrà contare.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale di Torino-Napoli!